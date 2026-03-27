Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Fiscal de la Nación incluso criticó que José Domingo Pérez se negara a entregar información reservada Pedro Chávarry. Video: Ministerio Público

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, reconoció públicamente que su proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público busca eliminar de una vez por todas la autonomía e independencia de los fiscales al momento de llevar a cabo una investigación.

En conferencia de prensa, Gálvez reiteró sus críticas al artículo 5 de la actual Ley Orgánica, que establece que el fiscal realiza sus investigaciones “según su propio criterio”.

“El principal problema que tiene la Ley Orgánica del Ministerio Público de este momento es que establece que el fiscal investiga con autonomía y conforme a su propio criterio. Entonces, consideran que su propio criterio es cualquier cosa; investigan por 7, 8 , 10 años; no cumplen los plazos; investigan de una manera ineficaz; y en algunos casos, inclusive, se dice que de una manera deshonesta”, dijo.

Incluso, Gálvez rechazó las críticas de los fiscales anticorrupción y contra el crimen organizado a la iniciativa presentada. Los acusó de querer “entornilarrse” y los tildó de “rémoras del Ministerio Público”.

“No podemos trabajar conforme a nuestro propio criterio, aduciendo que eso es nuestra autonomía. Tenemos que investigar conforme a criterios técnicos, conforme a protocolos, conforme a instructivos de la institución, no conforme a la voluntad de un fiscal supremo o de un fiscal superior, sino conforme a instructivos que los mismos subsistemas especializados desarrollen entre todos los fiscales”, dijo.

Fiscal de la Nación cuestionó comunicado del Colegio de Abogados de Lima. | Congreso

El caso de José Domingo Pérez

En otro punto, el fiscal de la Nación apuntó contra José Domingo Pérez por negarse a entregarle información al extitular del Ministerio Público, el condenado Pedro Chávarry.

“Recordarás el caso de José Domingo Pérez. Se necesitaba desde la Fiscalía de la Nación información sobre casos concretos. ‘No’, decía, ‘esa es mi autonomía, mi independencia, me estás atentando contra mi autonomía’. Y lo denunció a Chávarry hasta que lo sacaron. Eso no puede continuar”, dijo.

Sin embargo, Gálvez omite que la información requerida por Chávarry era sobre el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, que era reservado. Justamente por esta conducta fue condenado a 4 años de prisión suspendida por encubrimiento real. Esto porque tenía como objetivo favorecer a Fuerza Popular en el caso Cócteles.

Chávarry fue uno de los invitados de Tomás Gálvez a la ceremonia de juramentación como fiscal de la Nación. Incluso, en una parte de su discurso, lo elogio.

El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en una fotografía de archivo. EFE/Augusto Haro

Investigación a partidos políticos

Tomás Gálvez orientó buena parte de su discurso inaugural a criticar la autonomía de los fiscales provinciales. El fiscal de la Nación argumentó que estos despachos, al actuar según su propio criterio y supuestamente fuera de los protocolos institucionales, han generado investigaciones prolongadas —“siete, ocho, diez años”— y con sentido arbitrario.

Gálvez denunció que se “ha perseguido a personas vinculadas a ciertos grupos políticos”, en referencia no explícita pero evidente al Equipo Especial Lava Jato, lo que ha resultado, dice, en conflictos interinstitucionales. Añadió: “Tampoco les tengo que decir qué despachos […] Eso es lo que nos confronta. Eso tiene que terminar”.

El fiscal anunció que el 31 de marzo sustentará su proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público ante la Comisión de Constitución, presidida por el fujimorismo. Esta propuesta busca que los fiscales provinciales estén sujetos a la supervisión directa de fiscales superiores, eliminando así su actual independencia operativa.