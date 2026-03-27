Perú

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Fiscal de la Nación revela sus verdaderas intenciones con el proyecto de Ley Orgánica. Defendió que Pedro Chávarry solicitará información reservada al Equipo Especial Lava Jato a pesar de que luego fue condenado por ello a 4 años de prisión

Guardar
Fiscal de la Nación incluso criticó que José Domingo Pérez se negara a entregar información reservada Pedro Chávarry. Video: Ministerio Público

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, reconoció públicamente que su proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público busca eliminar de una vez por todas la autonomía e independencia de los fiscales al momento de llevar a cabo una investigación.

En conferencia de prensa, Gálvez reiteró sus críticas al artículo 5 de la actual Ley Orgánica, que establece que el fiscal realiza sus investigaciones “según su propio criterio”.

“El principal problema que tiene la Ley Orgánica del Ministerio Público de este momento es que establece que el fiscal investiga con autonomía y conforme a su propio criterio. Entonces, consideran que su propio criterio es cualquier cosa; investigan por 7, 8 , 10 años; no cumplen los plazos; investigan de una manera ineficaz; y en algunos casos, inclusive, se dice que de una manera deshonesta”, dijo.

Incluso, Gálvez rechazó las críticas de los fiscales anticorrupción y contra el crimen organizado a la iniciativa presentada. Los acusó de querer “entornilarrse” y los tildó de “rémoras del Ministerio Público”.

“No podemos trabajar conforme a nuestro propio criterio, aduciendo que eso es nuestra autonomía. Tenemos que investigar conforme a criterios técnicos, conforme a protocolos, conforme a instructivos de la institución, no conforme a la voluntad de un fiscal supremo o de un fiscal superior, sino conforme a instructivos que los mismos subsistemas especializados desarrollen entre todos los fiscales”, dijo.

Fiscal de la Nación cuestionó comunicado del Colegio de Abogados de Lima. | Congreso
Fiscal de la Nación cuestionó comunicado del Colegio de Abogados de Lima. | Congreso

El caso de José Domingo Pérez

En otro punto, el fiscal de la Nación apuntó contra José Domingo Pérez por negarse a entregarle información al extitular del Ministerio Público, el condenado Pedro Chávarry.

“Recordarás el caso de José Domingo Pérez. Se necesitaba desde la Fiscalía de la Nación información sobre casos concretos. ‘No’, decía, ‘esa es mi autonomía, mi independencia, me estás atentando contra mi autonomía’. Y lo denunció a Chávarry hasta que lo sacaron. Eso no puede continuar”, dijo.

Sin embargo, Gálvez omite que la información requerida por Chávarry era sobre el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, que era reservado. Justamente por esta conducta fue condenado a 4 años de prisión suspendida por encubrimiento real. Esto porque tenía como objetivo favorecer a Fuerza Popular en el caso Cócteles.

Chávarry fue uno de los invitados de Tomás Gálvez a la ceremonia de juramentación como fiscal de la Nación. Incluso, en una parte de su discurso, lo elogio.

El ex fiscal general de Perú Pedro Chávarry, en una fotografía de archivo. EFE/Augusto Haro
El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en una fotografía de archivo. EFE/Augusto Haro

Investigación a partidos políticos

Tomás Gálvez orientó buena parte de su discurso inaugural a criticar la autonomía de los fiscales provinciales. El fiscal de la Nación argumentó que estos despachos, al actuar según su propio criterio y supuestamente fuera de los protocolos institucionales, han generado investigaciones prolongadas —“siete, ocho, diez años”— y con sentido arbitrario.

Gálvez denunció que se “ha perseguido a personas vinculadas a ciertos grupos políticos”, en referencia no explícita pero evidente al Equipo Especial Lava Jato, lo que ha resultado, dice, en conflictos interinstitucionales. Añadió: “Tampoco les tengo que decir qué despachos […] Eso es lo que nos confronta. Eso tiene que terminar”.

El fiscal anunció que el 31 de marzo sustentará su proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público ante la Comisión de Constitución, presidida por el fujimorismo. Esta propuesta busca que los fiscales provinciales estén sujetos a la supervisión directa de fiscales superiores, eliminando así su actual independencia operativa.

Temas Relacionados

Tomás GálvezJosé Domingo PérezMinisterio Públicoperu-politica

Más Noticias

‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión: “Es insostenible”

La decisión de los comediantes busca salvaguardar la seguridad de su elenco y del público. Fans y colegas lamentan el adiós del espacio digital.

‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión: “Es insostenible”

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

El arquero ‘blanquiazul’ está a un partido de meterse a la Copa del Mundo. Su rival a vencer será Irak el próximo martes 31 de marzo

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

El equipo de Sebastián Beccacece se enfrentará a los ‘leones del Atlas’ con la misión de consolidarse para su próxima participación en el Mundial 2026. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

¿Hace cuánto tiempo usas esa esponja de baño? El riesgo invisible que podrías estar llevando a tu piel

Un objeto cotidiano puede convertirse en un foco de riesgo si no se adoptan hábitos adecuados de higiene

¿Hace cuánto tiempo usas esa esponja de baño? El riesgo invisible que podrías estar llevando a tu piel

Dónde ver Ecuador vs Marruecos HOY: Canal TV del partido amistoso en el Metropolitano por fecha FIFA 2026

Este enfrentamiento marca el debut absoluto entre ambas selecciones y adquiere gran importancia como parte de su preparación para el Mundial. Aquí te contamos las opciones disponibles para seguir la transmisión en vivo

Dónde ver Ecuador vs Marruecos HOY: Canal TV del partido amistoso en el Metropolitano por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez: “Se ha perseguido a personas vinculadas a partidos, eso nos confronta y eso tiene que terminar”

Tomás Gálvez: “Se ha perseguido a personas vinculadas a partidos, eso nos confronta y eso tiene que terminar”

Tomás Gálvez exige en vivo a José María Balcázar otorgar presupuesto al Ministerio Público: “Sino iremos cerrando”

PJ rechaza una vez más pedido de Ollanta Humala para suspender su condena de 15 años de prisión

El candidato presidencial Carlos Jaico dijo que hay 2.35 millones de mypes, pero no es así

Geiner Alvarado permanecerá 7 meses más en prisión preventiva: PJ prolonga medida contra exministro

ENTRETENIMIENTO

‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión: “Es insostenible”

‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión: “Es insostenible”

Mujer que estuvo en yate con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina rompe su silencio: Esto dijo sobre la fiesta

Fans de BTS en Perú exigen cambio de sede tras confirmarse el Estadio San Marcos para sus dos conciertos en Lima

‘La Granja VIP’ se pronuncia tras desmayo de Yiddá Eslava y se revela su estado de salud: “Esta internada”

BTS en Lima: paso a paso para asegurar tu entrada en la preventa de Ticketmaster y evitar fraudes

DEPORTES

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

Dónde ver Ecuador vs Marruecos HOY: Canal TV del partido amistoso en el Metropolitano por fecha FIFA 2026

Se conoció quién llevará la ‘10′ en Perú: el elegido del Mano Menezes para duelos con Senegal y Honduras por fecha FIFA

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo