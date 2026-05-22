Más hogares peruanos tienen un teléfono smartphone antes que un televisor

Un smartphone es considerado esencial para las familias peruanas, inclusive antes que un televisor. - Crédito Osiptel

El teléfono inteligente supera al televisor por cuarto año consecutivo, pero esta vez por muy poco. La más reciente Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) confirmó que los ‘smartphone’ siguen ganando presencia en las familias de nuestro país superando, por cuarto año consecutivo, al televisor como el dispositivo más presente en nuestras casas. Al cierre de 2025, el 95,4 % de los hogares del país ya contaba con uno de estos equipos, mientras 95,3 % con un televisor.

Este dato significa que cerca de 10,3 millones de familias tienen en sus manos un teléfono inteligente capaz de conectarlos para realizar distintas actividades. “El avance es notorio en las zonas rurales. En 2019, solo el 44.1 % de los hogares rurales tenía un smartphone; al cierre de 2025, la cifra saltó al 85 %, mostrando que la conectividad avanza". aclara Osiptel.

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De acuerdo con la Erestel 2025, en Lima Metropolitana, la tenencia es casi total con el 99.2 % de hogares con smartphone. En otras áreas urbanas del país, el 96.5 % de las familias los integran como parte esencial de su vida diaria.

La cobertura de internet en áreas rurales de Perú duplicó la tasa en seis años, pero sigue por debajo de regiones urbanas como Lima Metropolitana.

El smartphones es esencial

A pesar de que todavía hay diferencias por nivel socioeconómico, la brecha se va acortando. El mayor crecimiento en los últimos seis años se dio en el sector DE, donde la posesión de smartphone pasó del 51.1 % en 2019 al 74.3 % en 2025. Por su parte, los sectores AB y C siguieron liderando con el 92.9 % y 87.7 %, respectivamente.

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“Otro dato relevante es que el crecimiento en la posesión de smartphones fue mayor entre los jóvenes de 18 a 23 años al pasar de 81.9 % en 2019 a 91 % en 2025. No obstante, los que más tienen un smartphone, al 2025, fueron las personas de 30 a 35 años (con el 94.9 % de posesión)“, apuntó Osiptel.

Asimismo, en lo que respecta al género, se observó un mayor progreso en la posesión de teléfonos inteligentes entre los hombres, pasando del 66.2 % en 2019 a 81.6 % en 2025.

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¿Y los otros equipos?

Se debe resaltar que la tenencia de laptops también va en aumento. De acuerdo con la Erestel, en 2019 el 23.4 % de las familias contaba con una, y en 2025 la cifra alcanzó el 65.5 %, es decir, casi se triplicó.

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Asimismo, la adquisición de computadoras de escritorio pasó de 36.9 % en 2019 a 54.5 % en 2025.

Pero es otro equipo el parece destacar con una tendencia que se está recuperando. En 2019, el 81,1 % de hogares contaba con una radio o un equipo de sonido; sin embargo hacia el 2023, esta cifra cayó a 62,5%, sugiriendo que los hogares peruanos estaban apostando menos por este medio de comunicación.

El comercio electrónico y las billeteras digitales tienen baja penetración en Perú, especialmente en zonas vulnerables y en adultos mayores.

No obstante, desde ese año, la tendencia pegó una subida que otros equipos no pueden igualar y ha crecido hasta 70,3% para el 2025. Sin duda la tendencia muestra que está camino a su recuperación.

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Como se sabe, la Erestel 2025 muestra que nuestro país atraviesa una etapa de masificación en el acceso digital móvil. El smartphone se ha consolidado como el principal dispositivo de conectividad y constituye la puerta de entrada a internet, servicios financieros digitales, educación, comercio electrónico, redes sociales y múltiples plataformas digitales, que contribuyen al bienestar de las familias y al desarrollo nacional.