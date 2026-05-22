Perú

Más hogares peruanos tienen un teléfono smartphone antes que un televisor

El celular smartphone es el equipo de comunicación líder y más presente en las familias peruanas. Llega al 95,4% de hogares y ya lleva cuatro años superando al televisor

Guardar
Google icon
Un smartphone es considerado esencial para las familias peruanas, inclusive antes que un televisor. - Crédito Osiptel
Un smartphone es considerado esencial para las familias peruanas, inclusive antes que un televisor. - Crédito Osiptel

El teléfono inteligente supera al televisor por cuarto año consecutivo, pero esta vez por muy poco. La más reciente Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) confirmó que los ‘smartphone’ siguen ganando presencia en las familias de nuestro país superando, por cuarto año consecutivo, al televisor como el dispositivo más presente en nuestras casas. Al cierre de 2025, el 95,4 % de los hogares del país ya contaba con uno de estos equipos, mientras 95,3 % con un televisor.

Este dato significa que cerca de 10,3 millones de familias tienen en sus manos un teléfono inteligente capaz de conectarlos para realizar distintas actividades. “El avance es notorio en las zonas rurales. En 2019, solo el 44.1 % de los hogares rurales tenía un smartphone; al cierre de 2025, la cifra saltó al 85 %, mostrando que la conectividad avanza". aclara Osiptel.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Erestel 2025, en Lima Metropolitana, la tenencia es casi total con el 99.2 % de hogares con smartphone. En otras áreas urbanas del país, el 96.5 % de las familias los integran como parte esencial de su vida diaria.

osiptel
La cobertura de internet en áreas rurales de Perú duplicó la tasa en seis años, pero sigue por debajo de regiones urbanas como Lima Metropolitana.

El smartphones es esencial

A pesar de que todavía hay diferencias por nivel socioeconómico, la brecha se va acortando. El mayor crecimiento en los últimos seis años se dio en el sector DE, donde la posesión de smartphone pasó del 51.1 % en 2019 al 74.3 % en 2025. Por su parte, los sectores AB y C siguieron liderando con el 92.9 % y 87.7 %, respectivamente.

PUBLICIDAD

“Otro dato relevante es que el crecimiento en la posesión de smartphones fue mayor entre los jóvenes de 18 a 23 años al pasar de 81.9 % en 2019 a 91 % en 2025. No obstante, los que más tienen un smartphone, al 2025, fueron las personas de 30 a 35 años (con el 94.9 % de posesión)“, apuntó Osiptel.

Asimismo, en lo que respecta al género, se observó un mayor progreso en la posesión de teléfonos inteligentes entre los hombres, pasando del 66.2 % en 2019 a 81.6 % en 2025.

¿Tu celular está en riesgo de ser bloqueado? Aprende a registrar correctamente tu equipo comprado en el país o en el extranjero y a validar tu IMEI para no quedarte incomunicado. Sigue estas importantes recomendaciones de Osiptel.

¿Y los otros equipos?

Se debe resaltar que la tenencia de laptops también va en aumento. De acuerdo con la Erestel, en 2019 el 23.4 % de las familias contaba con una, y en 2025 la cifra alcanzó el 65.5 %, es decir, casi se triplicó.

Asimismo, la adquisición de computadoras de escritorio pasó de 36.9 % en 2019 a 54.5 % en 2025.

Pero es otro equipo el parece destacar con una tendencia que se está recuperando. En 2019, el 81,1 % de hogares contaba con una radio o un equipo de sonido; sin embargo hacia el 2023, esta cifra cayó a 62,5%, sugiriendo que los hogares peruanos estaban apostando menos por este medio de comunicación.

De acuerdo con Osiptel, Bitel lidera la cobertura móvil en zonas pobladas con 81,69%, seguida por Movistar con 66,99%, Claro con 20,91% y Entel con 3,02%
El comercio electrónico y las billeteras digitales tienen baja penetración en Perú, especialmente en zonas vulnerables y en adultos mayores.

No obstante, desde ese año, la tendencia pegó una subida que otros equipos no pueden igualar y ha crecido hasta 70,3% para el 2025. Sin duda la tendencia muestra que está camino a su recuperación.

Como se sabe, la Erestel 2025 muestra que nuestro país atraviesa una etapa de masificación en el acceso digital móvil. El smartphone se ha consolidado como el principal dispositivo de conectividad y constituye la puerta de entrada a internet, servicios financieros digitales, educación, comercio electrónico, redes sociales y múltiples plataformas digitales, que contribuyen al bienestar de las familias y al desarrollo nacional.

Temas Relacionados

OsiptelErestel 2025Smartphonesperu-economia

Más Noticias

Laura Huarcayo niega romance con Carlos Alcántara luego del ampay en concierto de Ed Sheeran: “Tenemos una amistad de 23 años”

La conductora de TVnegó un relación y afirmó que los une una amistad de 23 años, iniciada en Lima Limón: “Yo lo quiero mucho”

Laura Huarcayo niega romance con Carlos Alcántara luego del ampay en concierto de Ed Sheeran: “Tenemos una amistad de 23 años”

“Ni caprichoso ni de hartazgo”: Marisol Pérez Tello reafirma voto viciado y dice no confiar en Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez

La excandidata justificó su voto viciado en los antecedentes de ambos postulantes: cuestionó la conducta de Keiko Fujimori y criticó la posición de Roberto Sánchez sobre un eventual indulto a Pedro Castillo

“Ni caprichoso ni de hartazgo”: Marisol Pérez Tello reafirma voto viciado y dice no confiar en Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez

Escolar deja al Perú en lo más alto del ajedrez juvenil tras conseguir oro en Campeonato Panamericano de Ajedrez en El Salvador

Ayme Maraví Cerón alcanzó el primer lugar del podio en la categoría Sub-17 femenina, tras superar a ajedrecistas de México y Canadá

Escolar deja al Perú en lo más alto del ajedrez juvenil tras conseguir oro en Campeonato Panamericano de Ajedrez en El Salvador

Roberto Sánchez dice estar dispuesto a dialogar con Rafael López Aliaga: “Hay que poner en segundo lugar las diferencias”

El candidato de Juntos por el Perú abrió la posibilidad de reunirse con Rafael López Aliaga mientras crece la tensión entre el líder de Renovación Popular y Keiko Fujimori

Roberto Sánchez dice estar dispuesto a dialogar con Rafael López Aliaga: “Hay que poner en segundo lugar las diferencias”

Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional

El MTC informó que Lima conectó con 49 destinos internacionales mediante 28 aerolíneas y que, desde junio y julio de 2026, sumará nuevas rutas y más frecuencias para consolidar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como hub regional

Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Ni caprichoso ni de hartazgo”: Marisol Pérez Tello reafirma voto viciado y dice no confiar en Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez

“Ni caprichoso ni de hartazgo”: Marisol Pérez Tello reafirma voto viciado y dice no confiar en Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez

Roberto Sánchez dice estar dispuesto a dialogar con Rafael López Aliaga: “Hay que poner en segundo lugar las diferencias”

JNJ blinda a Patricia Benavides y archiva proceso disciplinario por hechos del caso Valkiria

Última encuesta Datum: Keiko Fujimori lidera con 39.5% frente a Roberto Sánchez con 36.1% a dos semanas del balotaje

Excandidatos exigen a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez que acepten recortar próximo Gobierno a 2 años

ENTRETENIMIENTO

Laura Huarcayo niega romance con Carlos Alcántara luego del ampay en concierto de Ed Sheeran: “Tenemos una amistad de 23 años”

Laura Huarcayo niega romance con Carlos Alcántara luego del ampay en concierto de Ed Sheeran: “Tenemos una amistad de 23 años”

Nicola Porcella enfrenta una dura pérdida y conmueve con promesa: “Adri y yo vamos a cuidar de Gaelito y Constanza”

Hoy concierto de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomendaciones para ingresar a sus shows

Jota Benz niega infidelidad a Angie Arizagada y advierte demanda por difamación: “Son totalmente falsas”

Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras su cercanía con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP: “No merezco ser burla”

DEPORTES

La semana más espacial de Ignacio Buse: Así fue su camino para llegar a la final del ATP 500 Hamburgo

La semana más espacial de Ignacio Buse: Así fue su camino para llegar a la final del ATP 500 Hamburgo

Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento donde Universitario y Sporting Cristal luchan por clasificación

Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo: “Es la semana más especial de mi vida”

Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si gana la final de la ATP 500 de Hamburgo

¡Histórico! Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo tras contundente triunfo frente Aleksandar Kovacevic