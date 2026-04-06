Plan de gobierno de Ahora Nación: Puntos clave y propuestas en salud, trabajo, economía y educación

Alonso López Chau lidera las preferencias de voto en regiones del centro y sur del Perú, mientras Fujimori y López Aliaga tienen mayor respaldo en Lima y Callao. (Foto: Alonso López Chau)

El plan de gobierno de Ahora Nación, presentado como la hoja de ruta del partido para el periodo 2026-2031, propone un cambio estructural en el modelo de organización nacional: todo el poder a las regiones para “conquistar” los mercados del mundo. Esta consigna, fundamento ideológico y eje programático, nutre cada iniciativa y coloca la descentralización productiva y la competitividad de las regiones en el centro de su visión de un Perú moderno, equitativo y global.

Desde las primeras páginas, el documento, firmado por Alfonso López Chau Nava y respaldado por más de 60 mil afiliados, expone un diagnóstico crítico: el Perú es todavía “más Estado y menos Nación”, con instituciones frías, superpuestas a una sociedad viva y profundas brechas internas. Para Ahora Nación, la tarea es dual y prioritaria: culminar la construcción de una auténtica Nación peruana y otorgar autonomía real a las regiones con el fin de alcanzar éxito en la economía global.

La propuesta programática de Alfonso López Chau plantea reformas en educación, salud y desarrollo social, con énfasis en la modernización institucional y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la equidad y la transparencia.|Alfonso López Chau (Facebook)

La singularidad del plan está en la forma de articular la descentralización: no se limita a una transferencia administrativa, sino que busca una transformación productiva profunda que asocie la industrialización, la innovación y la ciencia con la revitalización nacional.

“No se trata de dar todo el poder a las regiones en el marco de un populismo distribucionista, sino de desarrollar las fuerzas productivas, aprovechando la energía social acumulada”, se lee en el documento.

Estructura y dimensiones del plan

El programa organiza sus acciones en torno a cuatro dimensiones:

1. La dimensión social, orientada a cerrar las brechas de desigualdad y garantizar servicios públicos universales de calidad, en rubros como salud, educación, vivienda y empleo.

2. La dimensión institucional, para fortalecer la legitimidad del Estado y la confianza ciudadana, con reformas integrales en seguridad, justicia y derechos humanos.

3. La dimensión económica, enfocada en la descentralización productiva, diversificación y valorización regional, formalización laboral e impulso de infraestructura estratégica.

4. La dimensión ambiental, que atraviesa todo el plan y apunta a asegurar sostenibilidad, transición energética y gestión responsable de los recursos naturales.

El plan de gobierno de Alfonso López Chau incluye iniciativas para mejorar la calidad educativa, ampliar el acceso a servicios de salud y promover el bienestar social| Alfonso López Chau (Facebook)

Salud y educación: cobertura con estándares equitativos

El análisis del sistema de salud muestra un panorama debastador: “En 2022, 7 de cada 10 peruanos que necesitaron atención médica no la obtuvieron”. El partido advierte que la cobertura, con más de 25 mil establecimientos, es en gran parte ficticia, ya que el 98% no cumple condiciones adecuadas y el 52% carece de suficientes médicos. Como respuesta, se plantea la construcción y/o remodelación de 500 establecimientos de salud de primer nivel en todo el país, el equipamiento y personal completo en todos ellos y la plena digitalización de historias clínicas interoperables para 2031.

En educación, el candidato de Ahora Nación, busca que el 100% de estudiantes de 3 a 5 años accedan a educación inicial, erradicar la deserción escolar y asegurar comprensión lectora y dominio matemático universal en primaria. El documento reporta el retraso actual: solo el 26% de estudiantes de sexto grado alcanzan el nivel esperado en lectura, y 18% en matemáticas. Se prioriza el enfoque territorial, descentralizando la gestión y asegurando condiciones de agua, electricidad, conectividad y alimentación en la totalidad de las escuelas.

Vivienda, agua y empleo: cierre de brechas y formalización

El 93% del crecimiento urbano en veinte años ha sido informal, y solo el 15% de los municipios cuenta con planes urbanos vigentes. El partido busca que el 100% de las provincias cuenten con un Plan de Desarrollo Urbano (PDU) actualizado y ejecutable. Además, propone construir 50 mil viviendas sociales al año con participación privada y canon regional, y entregar medio millón de títulos formales en áreas urbanas.

Respecto al agua, enfrenta una brecha financiera de S/ 95.789 millones y prioriza el 100% de ciudades con más de 50 mil habitantes con plantas de tratamiento de aguas residuales. La administración hídrica será descentralizada y protagonizada por gobiernos subnacionales.

En empleo, reconoce que 71% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, y el 63% de egresados técnicos no trabaja en campos afines. Se propone la creación de un Centro Nacional de Capacitación y una plataforma virtual para certificar dos millones de trabajadores en ocho años, con énfasis en jóvenes y zonas rurales. La meta es reducir la informalidad laboral al 60% y aumentar la tasa de empleo adecuado al mismo porcentaje.

Debate Presidencial 2026: Alfonso López Chau expone el plan de Ahora Nación

Estado descentralizado, seguridad y justicia con control civil

El diagnóstico señala desconfianza y deficiencia en las instituciones: nueve de cada diez peruanos no confían en el Congreso y más de dos tercios en la Policía o el Ministerio del Interior. El plan promete devolver la conducción del Estado en seguridad pública y enfrentar la criminalidad a través de un liderazgo articulado, con una nueva ley nacional y sistemas informáticos de integración entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial y sistema penitenciario.

El compromiso, según se lee, es una Policía Nacional íntegra y profesional, con ascensos por concurso público y supervisión de la autoridad civil (SERVIR) en los procesos. El objetivo es que los cargos directivos policiales y hospitalarios se asignen sin injerencia política y que todas las comisarías y complejos de investigación criminal cuenten con equipamiento adecuado.

En justicia, la reforma busca alcanzar la meritocracia total: la meta es que el 100% de jueces y fiscales sean titulares y que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sea completamente independiente de las influencias políticas. El Estado priorizará el acceso a la justicia y el cumplimiento de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Territorio, industria y salto digital: cambios económicos clave

El eje económico del plan reconoce la brecha territorial como principal desafío actual: en 2024, Cajamarca, Loreto y Puno presentan tasas de pobreza superiores al 39%, y la infraestructura estratégica fuera de Lima permanece rezagada. Ahora Nación promete un crecimiento económico anual real promedio del 6% y mantener la deuda pública por debajo del 30% del PBI.

Proyecta la creación de una entidad autónoma y meritocrática para ejecutar obras públicas y la edificación de ciudades modelo en distritos priorizados, replicables en todo el país. El plan productivo busca superar la dependencia de exportaciones primarias con una estrategia nacional de diversificación productiva, incentivos a la innovación, megaproyectos logísticos como el Corredor Bioceánico en el sur y una plataforma energética renovable en el norte, así como el desarrollo de clústeres industriales y cadenas de valor regionales.

En el ámbito financiero, se plantea abrir el mercado a nuevos actores, fortalecer la competencia digital (fintech), reducir barreras de acceso para microempresas y aumentar en 5% anual la proporción de adultos con acceso a servicios financieros formales.

Formalización de MIPYMES e industrialización regional

El énfasis en el desarrollo territorial se visibiliza en la propuesta para las micro y pequeñas empresas (MIPYMES): formalización progresiva por incentivos, creación de una agencia estatal (APROMIPE), asistencia técnica sectorial y una plataforma digital para crédito y comercialización. Apuntan a que al menos el 15% de las MIPYMES se incorporen a cadenas de exportación y el 10% logre certificación internacional de calidad.

El programa propone revertir la dependencia de materias primas: al 2031, implementar 25 parques industriales regionales, conectados con puertos, energía y transporte, y fomentar productos peruanos de alto valor agregado en mercados globales, con el Estado como socio articulador y promotor.

Agro, energía y clima: hacia la sostenibilidad

La agricultura enfrenta la amenaza del “estrés hídrico y la escasez de agua”. Las metas incluyen intervenir 300 mil hectáreas de microcuencas altoandinas, recuperar 150 mil hectáreas degradadas y tecnificar el riego en el 30% de la superficie agrícola. El plan contempla acceso a financiamiento, impulso cooperativo y gestión renovada.

La política energética propone alcanzar la electrificación total (actualmente 94%), elevar la participación de energías renovables al 30% y desarrollar cinco proyectos piloto de hidrógeno verde. Para la minería, busca formalizar a la mitad de los pequeños mineros y restaurar áreas degradadas.

En ambiente, el objetivo es restaurar 500 mil hectáreas de ecosistemas, reducir la deforestación en 40%, multiplicar por cuatro la inversión en gestión de áreas protegidas y disminuir la contaminación atmosférica en 30% en las diez ciudades más contaminadas.

Monitoreo digital y control ciudadano

Cada sector y territorio contará con una matriz de seguimiento y una plataforma digital pública que permitirá el control ciudadano sobre los avances, metas e indicadores del plan. La promesa es que la rendición de cuentas sea un eje de la legitimidad y eficacia del poder.

El plan de Ahora Nación se distingue por su apuesta integral por la descentralización, comprometiéndose con metas mensurables y vigilancia pública como respuesta a un modelo de gobierno históricamente centralista.

Este es el plan de gobierno completo: