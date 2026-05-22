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JNJ blinda a Patricia Benavides y archiva proceso disciplinario por hechos del caso Valkiria

Consejeros consideran que no hay pruebas para sancionar a exfiscal de la Nación por la presunta denuncia malintencionada contra Marita Barreto, la infiltración de un ‘topo’ en el Eficcop y la coordinación con el jefe de la ANC para suspender a Rafael Vela

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Fotografía de archivo de la exfiscal general de Perú Patricia Benavides, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano, en Lima. EFE/Paolo Aguilar
Fotografía de archivo de la exfiscal general de Perú Patricia Benavides, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano, en Lima. EFE/Paolo Aguilar

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) archivó el proceso disciplinario contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por hechos derivados de la investigación fiscal del caso Valkiria.

Benavides era investigada disciplinariamente por los siguientes cargos:

  • Haber concertado con su asesor Miguel Girao para que elaborara denuncias malintencionadas contra Marita Barreto, entonces coordinadora del Eficcop, los entonces coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano. Estas habrían sido presentadas por un tercero
  • Haber designado a Guillermo Silva Loli como fiscal adjunto provincial del Eficcop para que informara todo lo que sucedía en el equipo especial, sobre todo supuestas irregularidades en las investigaciones
  • Haber dado por concluida la designacion de Marita Barreto como coordinadora del Eficcop luego de que fuera alertada de que se procedería a detener a Jaime Villanueva
  • Haber coordinado con el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, la suspensión del fiscal superior Rafael Vela. En este cargo también estaba procesado el jefe de la ANC

Este proceso disciplinario surgió a partir del escándalo del caso Valkiria y las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.

Infobae dio cuenta de las investigaciones en informes publicados a lo largo del 2024. Se informó que la investigación tenía sustento en declaraciones de colabores, testigos protegidos, los propios implicados y documentos.

De izquierda a derecha: consejeros Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos (presidente), Víctor Chanduví, y Cayo Galindo. Foto: captura
De izquierda a derecha: consejeros Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos (presidente), Víctor Chanduví, y Cayo Galindo. Foto: captura

No obstante, para la JNJ, no existen pruebas para acreditar la declaración de Villanueva, específicamente elementos que confirmen que Benavides ordenó que se elaboren las denuncias malintencionadas, que designó un fiscal topo en el Eficcop, que removió a Marita Barreto para obstaculizar la detención de su exasesor o que interfirió para que la ANC sancionara a Rafael Vela.

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“La insuficiencia probatoria en el presente procedimiento disciplinario impide válidamente la imposición de una sanción a los investigados (Patricia Benavides y Juan Fernández), en tanto no se ha acreditado que hayan incurrido en las conductas atribuidas a título de cargos, debiendo ser absueltos, al no haber elementos probatorios que determinen su responsabilidad”, propuso la ponencia a cargo del consejero Jaime de la Puente.

Por ello, De la Puente propuso absolver a Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí de todos los cargos. La propuesta fue aprobada por los consejeros Víctor Chanduvi, Germán Serkovic, Cayo Galindo y Gino Ríos. María Teresa Cabrera no participó por ser la instructora del caso y quien propueso inicialmente la absolución. Francisco Távara tampoco intervino debido a que fue cesado al cumplir 75 años de edad.

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Tomás Gálvez también limpió a Patricia Benavides

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, archivó la investigación preliminar contra la fiscal suprema Patricia Benavides por los delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho en sus diversas modalidades. En su resolución, Gálvez determinó que no existía “mérito para formular denuncia constitucional” y ordenó el cierre definitivo del expediente.

La investigación tenía su origen en el operativo Valkiria, ejecutado en noviembre de 2023 por el entonces activo Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). En ese operativo fue detenido Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, quien posteriormente se acogió a la colaboración eficaz y aportó declaraciones que abrieron nuevas líneas de investigación.

La carpeta fiscal fue abierta formalmente en enero de 2024 por la entonces fiscal Delia Espinoza, quien meses después asumiría la Fiscalía de la Nación y derivaría el caso a su propio despacho para continuar con las diligencias. Fue Gálvez, su sucesor en el cargo, quien finalmente dispuso el archivo.

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