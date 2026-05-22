Perú

Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional

El MTC informó que Lima conectó con 49 destinos internacionales mediante 28 aerolíneas y que, desde junio y julio de 2026, sumará nuevas rutas y más frecuencias para consolidar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como hub regional

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Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional
Aeropuerto Jorge Chávez - MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), acelera la consolidación del Perú como el principal hub aéreo del Pacífico Sur. Con una gestión enfocada en la competitividad y la seguridad operacional, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se afirmó como un nodo logístico y de pasajeros clave para la región, al atraer inversiones y expandir el flujo comercial.

De acuerdo con el MTC, Lima conectó con 49 destinos internacionales mediante la operación de 28 aerolíneas. El portafolio de rutas, sumado a nuevas frecuencias y aperturas anunciadas desde junio y julio de 2026, formó parte de un paquete estratégico de conectividad orientado a fortalecer el rol del Jorge Chávez como plataforma de turismo y comercio exterior.

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Nuevas rutas y aumento de frecuencias desde junio y julio de 2026

Como parte del crecimiento del mercado aeronáutico peruano, el MTC señaló que, a partir de junio de 2026, la aerolínea Fly Level iniciará la ruta directa Barcelona - Lima - Barcelona con tres frecuencias semanales, lo que permitirá que cerca de 1800 personas se desplacen por semana entre ambas ciudades.

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Aeropuerto Jorge Chávez - MTC

En paralelo, otras compañías incrementarán su presencia desde junio. Air France aumentará de siete a diez vuelos semanales en la ruta París - Lima - París. Air Transat añadirá una frecuencia en el tramo Toronto - Lima - Toronto, lo que movilizará cerca de 1600 pasajeros adicionales por mes, según el MTC.

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La expansión también alcanzará a Sudamérica y Europa: Latam Airlines incrementará tres frecuencias a São Paulo; Boliviana aumentará sus vuelos hacia Santa Cruz y La Paz; y Plus Ultra iniciará vuelos diarios a Madrid.

En Norteamérica, la conectividad se reforzará con la ruta hacia Newark operada por United Airlines. En el Caribe, la aerolínea Arajet ampliará la conexión con Punta Cana de cinco a seis frecuencias semanales desde julio.

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Aeropuerto Jorge Chávez - MTC

“Cielos Abiertos” y acuerdos para sostener la expansión

El MTC atribuyó este dinamismo a la suscripción de acuerdos de “Cielos Abiertos”, una herramienta legal que liberaliza el transporte aéreo. En lo que va de 2026, el Perú alcanzó alianzas con 11 países, entre los que mencionó a España, Brasil, Panamá, Chile, Colombia y Bahamas.

Además, el ministerio indicó que tiene previsto formalizar instrumentos similares con Ecuador y Uruguay, entre otros, como parte de la estrategia para ampliar el abanico de rutas y sostener el crecimiento de operaciones internacionales desde Lima.

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Algunos destinos internacionales conectados desde Lima

Estos son algunos destinos internacionales que integran la conectividad desde Lima:

Europa: Madrid, Barcelona (desde junio), París, Ámsterdam. Estados Unidos: Atlanta, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Houston, Fort Lauderdale (ruta de temporada), Salt Lake City (ruta de temporada), Newark. Canadá: Montreal, Toronto. América Central: San José, Cancún, Ciudad de México, San Salvador, Panamá. Caribe: Aruba, Montego Bay, Punta Cana, Santo Domingo. Sudamérica: Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza), Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, Puerto Iguazú, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, Río de Janeiro, São Paulo, Antofagasta, Santiago de Chile, Bogotá, Cartagena de Indias, Medellín, Guayaquil, Quito, Asunción, Montevideo.

El MTC sostuvo que mantiene el propósito de garantizar un transporte aéreo seguro, ordenado y accesible, y que supervisa de manera permanente que el incremento de la conectividad impacte en el desarrollo económico del país, al facilitar el turismo y el comercio internacional mediante cielos más integrados.

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