Perú supera el umbral crítico de homicidios y enfrenta un panorama preocupante de inseguridad ciudadana

El Perú enfrenta un crecimiento sostenido en los índices de homicidios, situando al país en una coyuntura crítica para la seguridad ciudadana. Las proyecciones oficiales advierten que la tendencia continuará al alza, alimentando la preocupación entre autoridades y especialistas. La consolidación de datos oficiales y la mejora en los sistemas de registro buscan ofrecer un panorama más claro y confiable sobre la magnitud del problema.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) prevé que la tasa de homicidios alcance los 10,7 por cada 100.000 habitantes en 2025. Esta cifra, aún preliminar, refleja un contexto en el que la seguridad pública se ha convertido en una prioridad nacional. La validación y el cruce de información entre distintas entidades estatales prometen una mayor precisión en las estadísticas.

Mientras tanto, el proceso de verificación y consolidación de datos continúa. Las autoridades estiman que los resultados definitivos estarán disponibles en los próximos meses, lo que permitirá dimensionar con mayor exactitud el alcance de la violencia y orientar estrategias de intervención.

Panorama nacional de homicidios

El aumento sostenido de homicidios en el Perú ha superado el umbral considerado crítico, confirmando un escenario adverso para la seguridad y dejando expectativas inquietantes para los próximos años. El INEI estima una cifra preliminar de 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes para 2025. Este dato, compartido por Gaspar Morán, jefe del organismo, cuenta con un intervalo de confianza que oscila entre 10,2 y 11,2 por cada 100.000, y será consolidado tras completar el relevamiento en 400 comisarías y la verificación nacional en las morgues. Según Morán, este proceso, detallado en diálogo con RPP, culminará alrededor de julio.

La tasa nacional de homicidios aumentó de 8,6 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 9,3 en 2023, y alcanzó 10,1 en 2024, de acuerdo con datos elaborados por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. Este Comité, integrado por siete entidades estatales —incluidos la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de Salud— utiliza bases de datos validadas bajo estándares metodológicos uniformes implementados desde 2019.

En conversación con RPP, Gaspar Morán destacó la relevancia de la tasa de homicidios como principal indicador de seguridad ciudadana y señaló el esfuerzo interinstitucional para alcanzar cifras consolidadas. Durante su gestión, reactivó la colaboración entre organizaciones estatales para asegurar “que el Instituto Nacional de Estadística presente cifras oficiales sobre las tasas de homicidios, que es el principal indicador que mide la seguridad en un país”, afirmó el funcionario.

Validación y mejora de los registros

Morán explicó que la cifra preliminar para 2025 se fundamenta en registros de la Policía Nacional, el Ministerio Público y las morgues del país, aunque aún falta la validación definitiva. Indicó que, hasta la finalización de los procesos de inspección y cruce de información, estos valores se consideran estimativos.

El titular del INEI señaló que el subregistro de homicidios, históricamente un problema para las estadísticas nacionales, “se ha reducido significativamente con el avance tecnológico. El subregistro que hemos encontrado año tras año ha ido disminuyendo; es más difícil distorsionar la información”, puntualizó Morán al citado medio.

En cuanto a otros delitos, el INEI elabora reportes trimestrales y anuales, pero no de frecuencia diaria o mensual. Las denuncias por extorsión registradas por la Policía Nacional aumentaron de 22.361 en 2024 a 26.585 en 2025, una cifra que confirma el crecimiento de la criminalidad en otras áreas.

Perspectivas demográficas y desafíos

Al referirse a la evolución demográfica, Morán comunicó que el Censo Nacional de Población y Vivienda está en plena fase de depuración de datos. Los resultados oficiales definitivos se conocerán en aproximadamente dos meses. El funcionario adelantó que la población peruana superará los 34 millones de habitantes, aunque evitó precisar una cifra exacta.

La consolidación de los datos demográficos y de criminalidad será fundamental para orientar políticas públicas y estrategias de seguridad. El desafío de enfrentar la criminalidad en Perú requiere información precisa, articulación institucional y respuestas integrales, en un contexto donde las cifras muestran una tendencia que demanda atención urgente.