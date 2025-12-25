Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

Desde el 24 de diciembre, ya con los partidos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se han difundido los planes de gobierno de todas las organizaciones políticas para su revisión por todos los ciudadanos, quienes ya pueden empezar a definir sus votos con base a las propuestas de los candidatos.

El JNE ha cargado todos los planes de gobierno en la web de Plataforma Electoral, que actúa como central de revisión desde donde se pueden descargar todos los documentos en formato PDF.

Para facilitar el acceso a esta herramienta de consulta, los ciudadanos interesados pueden hacer clic en el siguiente enlace.

JNE publicó los planes de gobierno de los partidos políticos en su Plataforma Electoral. (Foto: JNE)

Paso a paso para realizar consultas

Una vez dentro de la Plataforma Electora, los usuarios pueden encontrar los planes de gobierno de siguiendo estos pasos:

Hacer clic en la pestaña ‘Plan de Gobierno / Trabajo’. El sitio web está configurado automáticamente para mostrar aquellos que corresponden a las Elecciones Generales 2026. Hacer clic sobre la pestaña de ‘Tipo de Elección’ y seleccionar la opción ‘Presidencial’. Seleccionar el partido político del que se desea revisar el plan de gobierno. Hacer clic en la opción ‘No soy un robot’ para verificar la identidad del usuario. Hacer clic en el botón ‘Buscar’ En la siguiente página, se debe buscar el botón “PDF PLAN”, que además incluye el tamaño del archivo PDF que se descargará.

Ya sea que se esté revisando el Plan de Gobierno en un celular o en un computador, se abrirá una pestaña adicional en el navegador en la que se podrá ver el documento completo. Si los ciudadanos desean descargar el archivo, pueden hacerlo usando el botón ‘Descargar este archivo’, que debería estar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Candidatos definitivos se conocerán en marzo

El cronograma dispone que el JNE y los jurados electorales especiales tienen plazo hasta el 11 de febrero de 2026 para publicar todas las listas de postulantes a la Presidencia, Vicepresidencias, Congreso y Parlamento Andino. En este periodo, las organizaciones políticas deben presentar sus expedientes tanto presencial como virtualmente, lo que permite la inscripción definitiva de candidaturas ante la ONPE.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido las fechas límite para el proceso de inscripción, revisión y tachas de los candidatos. Se espera que las listas definitivas se conozcan el 14 de marzo, dando paso a que la ONPE inicie la impresión del material electoral.

Posteriormente, los jurados electorales especiales verifican que cada lista cumpla los requerimientos legales, revisan hojas de vida y documentos de los postulantes. Esta revisión marcará el inicio formal del proceso, brindando a la ciudadanía la posibilidad de dar seguimiento a los candidatos.

El procedimiento contempla que cualquier ciudadano puede objetar la inscripción de una candidatura mediante tachas. Sobre este punto, Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, explicó a Canal N que “cuando en cada uno de los jurados se proceda con la publicación de las listas, cualquier ciudadano puede presentar tachas dentro de los tres días de publicado”.

Al finalizar esta etapa, el JNE debe tramitar observaciones o solicitudes de exclusión, así como resolver apelaciones dentro del periodo estipulado según la ley electoral.

Clavijo señaló que existe un plazo hasta el 14 de marzo de 2026 para que todas las listas queden inscritas de manera definitiva, en particular en casos de tachas, pedidos de exclusión u otras observaciones. El 13 de marzo de 2026 es la fecha límite para resolver todas las apelaciones sobre exclusiones y tachas