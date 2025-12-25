Perú

Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

La Plataforma Electoral del JNE ya muestra todos los documentos oficiales de las organizaciones políticas inscritas para participar de los próximos comicios

Guardar

Desde el 24 de diciembre, ya con los partidos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se han difundido los planes de gobierno de todas las organizaciones políticas para su revisión por todos los ciudadanos, quienes ya pueden empezar a definir sus votos con base a las propuestas de los candidatos.

El JNE ha cargado todos los planes de gobierno en la web de Plataforma Electoral, que actúa como central de revisión desde donde se pueden descargar todos los documentos en formato PDF.

Para facilitar el acceso a esta herramienta de consulta, los ciudadanos interesados pueden hacer clic en el siguiente enlace.

JNE publicó los planes de
JNE publicó los planes de gobierno de los partidos políticos en su Plataforma Electoral. (Foto: JNE)

Paso a paso para realizar consultas

Una vez dentro de la Plataforma Electora, los usuarios pueden encontrar los planes de gobierno de siguiendo estos pasos:

  1. Hacer clic en la pestaña ‘Plan de Gobierno / Trabajo’. El sitio web está configurado automáticamente para mostrar aquellos que corresponden a las Elecciones Generales 2026.
  2. Hacer clic sobre la pestaña de ‘Tipo de Elección’ y seleccionar la opción ‘Presidencial’.
  3. Seleccionar el partido político del que se desea revisar el plan de gobierno.
  4. Hacer clic en la opción ‘No soy un robot’ para verificar la identidad del usuario.
  5. Hacer clic en el botón ‘Buscar’
  6. En la siguiente página, se debe buscar el botón “PDF PLAN”, que además incluye el tamaño del archivo PDF que se descargará.

Ya sea que se esté revisando el Plan de Gobierno en un celular o en un computador, se abrirá una pestaña adicional en el navegador en la que se podrá ver el documento completo. Si los ciudadanos desean descargar el archivo, pueden hacerlo usando el botón ‘Descargar este archivo’, que debería estar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Candidatos definitivos se conocerán en marzo

El cronograma dispone que el JNE y los jurados electorales especiales tienen plazo hasta el 11 de febrero de 2026 para publicar todas las listas de postulantes a la Presidencia, Vicepresidencias, Congreso y Parlamento Andino. En este periodo, las organizaciones políticas deben presentar sus expedientes tanto presencial como virtualmente, lo que permite la inscripción definitiva de candidaturas ante la ONPE.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido las fechas límite para el proceso de inscripción, revisión y tachas de los candidatos. Se espera que las listas definitivas se conozcan el 14 de marzo, dando paso a que la ONPE inicie la impresión del material electoral.

Posteriormente, los jurados electorales especiales verifican que cada lista cumpla los requerimientos legales, revisan hojas de vida y documentos de los postulantes. Esta revisión marcará el inicio formal del proceso, brindando a la ciudadanía la posibilidad de dar seguimiento a los candidatos.

El procedimiento contempla que cualquier ciudadano puede objetar la inscripción de una candidatura mediante tachas. Sobre este punto, Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, explicó a Canal N que “cuando en cada uno de los jurados se proceda con la publicación de las listas, cualquier ciudadano puede presentar tachas dentro de los tres días de publicado”.

Al finalizar esta etapa, el JNE debe tramitar observaciones o solicitudes de exclusión, así como resolver apelaciones dentro del periodo estipulado según la ley electoral.

Clavijo señaló que existe un plazo hasta el 14 de marzo de 2026 para que todas las listas queden inscritas de manera definitiva, en particular en casos de tachas, pedidos de exclusión u otras observaciones. El 13 de marzo de 2026 es la fecha límite para resolver todas las apelaciones sobre exclusiones y tachas

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026JNEJurado Nacional de Eleccionesperu-politica

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El tribunal consideró que la Fiscalía solo acreditó una sospecha simple y no demostró peligro de fuga ni la necesidad de la presencia física de la investigada en las diligencias pendientes

Poder Judicial vuelve a rechazar

Magaly Medina no se da por vencida y comparte su receta de pavo navideño, pero la trolean: “Se lo prepararé a mi enemigo”

La periodista esperó hasta casi hasta la llegada del 25 de diciembre para, una vez más, publicar su receta de su pavo para Navidad, pese a las críticas de años anteriores

Magaly Medina no se da

Médicos operan a un bebé dentro del vientre de su madre y le salvan la vida

El caso fue detectado durante una ecografía morfológica de control prenatal a Valerie Ochoa Vargas, madre de 22 años, lo que facilitó una intervención oportuna y evitó un desenlace fatal

Médicos operan a un bebé

“Navidad sin Inca Kola”: Trabajadores de embotelladora de Coca Cola en huelga en plena Navidad

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Embotelladora Corporación Lindley (Sinatrel) se encuentra en su sexto día en huelga pidiendo mejoras salariales y mayores beneficios

“Navidad sin Inca Kola”: Trabajadores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial vuelve a rechazar

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

Cancillería de Perú reconoce triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras: “Esperamos trabajar conjuntamente”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina no se da

Magaly Medina no se da por vencida y comparte su receta de pavo navideño, pero la trolean: “Se lo prepararé a mi enemigo”

Silvana Plasencia, hermana de Yahaira, expone chats donde su expareja Maryto la coquetea pese a tener pareja

Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

DEPORTES

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1