Secretario del Papa León XIV: Solo cambió de vestimenta; sigue siendo “el mismo” chiclayano con la cercanía aprendida en Perú

Rimaycuna afirma que el Papa León XIV solo ha cambiado la vestimenta, pero mantiene su personalidad cercana y tranquila

El sacerdote peruano Edgard Rimaycuna (Chiclayo, 1989), quien ocupa desde mayo de 2025 el cargo de secretario personal del Papa León XIV, relató este martes que el pontífice solo ha cambiado de vestimenta y que mantiene la misma cercanía y carácter que mostró en Perú, país donde posee nacionalidad.

“Yo lo podría decir así: ha cambiado solo la vestimenta, que ahora es blanca, y el encargo, pero después, en el hombre que hemos conocido todos, es siempre el mismo, cercano, tranquilo, con una gran capacidad de escucha y que siempre está disponible. A pesar de la gran actividad del trabajo, el ritmo de las actividades, siempre encuentra un tiempo para atender, para escuchar”, afirmó en diálogo con el semanario católico Alfa y Omega.

Desde su oficina en el Vaticano, Rimaycuna aseguró que la relación con León XIV se sostiene sobre años de acompañamiento espiritual y pastoral.

“Es trabajar al lado de un amigo, en mi caso particular, y ser quien le ayuda en el trabajo diario y quien también lo protege, para que logre hacer su trabajo con tranquilidad. Ayudarle también a buscar y a conseguir el descanso necesario para que el Santo Padre pueda continuar con su misión de guiar a la Iglesia”, detalló.

Rimaycuna compara su labor con la humildad de San José y la actitud de segundo plano de San Juan Bautista

Explicó que su función exige discreción y una adaptación constante. “Nadie enseña a ser secretario del papa porque es un encargo que viene de un momento a otro”, dijo.

Para describir su tarea, recurrió a figuras bíblicas. “La primera es San José, que es el santo del silencio, no dice ninguna palabra. Toda su vida ha sido estar en segundo lugar, porque el primer lugar lo tenían siempre María y Jesús. Y la otra figura es San Juan Bautista. Él tiene una frase que dice: ‘Conviene que yo disminuya y que él crezca’. Yo creo que esas dos imágenes resumen la misión, la tarea de un secretario: estar en segundo lugar y que el centro de la atención sea el otro”, continuó.

Consultado sobre la continuidad del estilo pastoral de León XIV, Rimaycuna destacó el contacto directo con las personas y la cercanía que el Papa aprendió en América Latina.

“La religiosidad popular es muy viva y eso el Santo Padre lo ha llevado al gobierno de la Iglesia en la cercanía. Siempre busca saludar, sonreír, dar una palabra de aliento o un pequeño gesto”, comentó. Respecto a las características del pontificado, el secretario señaló que es sobrino “porque en su manera de ser”.

León XIV combina prudencia, paciencia y gestos afectuosos, atributos reforzados durante su experiencia pastoral en Perú

“Siempre prudente, tranquilo, con paciencia. Pero también los años en Perú le han ayudado a mantener, a descubrir esa cercanía con la gente, a saber vivir la misma realidad, la misma condición de la gente en las misiones donde él ha estado. Sabe combinar la prudencia, la practicidad americana con la cercanía que ha aprendido en Latinoamérica, con los gestos cordiales, cercanos, afectuosos”, dijo.

León XIV visitará Perú en noviembre de este año, tras haber sido invitado oficialmente por las autoridades del gobierno de transición que presidió en su momento José Jerí, como afirmó el canciller Hugo de Zela.

“Sí, tiene decidido venir a nuestro país, con lo cual estamos muy felices. Lo que no está decidido aún es la fecha. Los planes que existen, y eso sí nos han adelantado, son que va a venir este año”, indicó semanas atrás.