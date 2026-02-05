Visita del papa León XIV impulsará a Perú como nuevo referente del turismo religioso mundial, resalta ministra de Mincetur

En el marco de una sesión de seguimiento de la Política General de Gobierno, la ministra del Mincetur señaló que la visita del papa tendrá impacto en diversas áreas vinculadas al sector turístico. Foto: composición Infobae Perú

La visita del papa León XIV al Perú, prevista para los últimos meses del presente año, es vista por el Gobierno como una oportunidad para fortalecer el posicionamiento del país en el turismo religioso a escala internacional. Así lo señaló la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, al referirse al impacto que este acontecimiento tendría en el sector.

Durante una reunión de seguimiento de la Política General de Gobierno, la titular del Mincetur destacó que la llegada del pontífice generará efectos en distintos eslabones de la actividad turística. En ese contexto, saludó el anuncio realizado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García.

Preparativos y coordinación intersectorial

La ministra indicó que, aunque las fechas aún no han sido confirmadas, ya se han iniciado coordinaciones preliminares, tomando como referencia la visita del papa Francisco en 2018. “Ayer, con mucha alegría, recibimos la confirmación de la visita del papa León XIV. Todavía las fechas de la visita están por confirmarse, pero sobre la base de la experiencia pasada del 2018, cuando el papa Francisco estuvo en Perú, ya hemos empezado a articular intersectorialmente para comenzar a armar un equipo de trabajo”, señaló.

Precisó que los procedimientos oficiales se activarán tras la confirmación formal del Vaticano. “Evidentemente, todo se pondrá en marcha tan pronto se reciba la confirmación formal porque tiene que haber el envío de una comunicación y la Cancillería ya se encuentra encargada de esta parte protocolar. Nosotros, desde el año pasado, venimos trabajando en la implementación de ‘La Ruta de León’ donde están involucradas varias regiones”, agregó.

La titular del sector precisó que, pese a no contar todavía con un calendario definido, ya se vienen realizando acciones de coordinación inicial. Foto: Andina

Impacto del turismo religioso en el país

Desde el Mincetur se remarca que el turismo religioso no solo está vinculado a la fe, sino también a su contribución económica y cultural. “El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), viene trabajando de manera anticipada para que el país esté preparado para recibir al mundo”, afirmó la ministra.

En esa línea, sostuvo que esta modalidad turística genera empleo y oportunidades de desarrollo regional. “El turismo religioso trasciende la fe y la espiritualidad. Es también una expresión cultural que dinamiza la economía, genera empleo y crea oportunidades para el desarrollo de nuestras regiones”, manifestó.

Un segmento relevante a nivel global

A nivel internacional, el turismo religioso concentra cerca del 20% del movimiento turístico mundial. En el Perú, este segmento articula patrimonio histórico e identidad cultural, con capacidad de generar impactos económicos sostenibles en diversos destinos.

Bajo este marco, el Ejecutivo impulsa acciones orientadas a fortalecer la oferta turística vinculada a este segmento, mediante la coordinación entre entidades públicas, la Iglesia y el sector privado.

En el ámbito global, el turismo religioso representa aproximadamente el 20% del flujo turístico a nivel mundial. Foto: Andina

“La Ruta de León” y los recursos turísticos

Una de las principales iniciativas es “La Ruta de León”, promovida por el Mincetur como un proyecto multisectorial que involucra a los tres niveles de gobierno, la Iglesia Católica, gremios turísticos y el sector privado, integrando historia, espiritualidad e identidad territorial.

Este circuito está conformado por 38 recursos turísticos ubicados en Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao, principalmente iglesias y santuarios, además de atractivos culturales y naturales. Como parte de estas acciones, recientemente se inauguró en Chiclayo la exhibición museográfica permanente “Por los Caminos de León XIV”, orientada a reforzar la experiencia turística y la identidad local.