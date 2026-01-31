Perú

León XIV y su mensaje desde el Vaticano: “A mis queridos hijos del Perú, el papa los lleva en su corazón”

Durante la Visita ad limina, el papa León XIV pidió a los obispos peruanos transmitir a los fieles que los recuerda con especial afecto y destacó que el Perú ocupa un lugar especial en su vida

León XIV envía mensaje al
León XIV envía mensaje al Perú desde el Vaticano y pide a obispos transmitir su cercanía al pueblo peruano | Foto: Vaticano

El papa León XIV pidió a los obispos del Perú que transmitan a los fieles que los “lleva en su corazón y los recuerda con afecto”, durante el encuentro que sostuvo con el episcopado peruano en el Vaticano, en el marco de la Visita ad limina que realizan del 26 al 31 de enero.

El mensaje fue expresado al inicio del discurso que el sumo pontífice dirigió a los obispos, quienes cumplen la visita que cada cinco años realizan las conferencias episcopales del mundo a la Santa Sede. León XIV recordó que este encuentro coincide con el 300° aniversario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, figura clave en la historia de la Iglesia en el Perú.

Les suplico que les recuerden a mis queridos hijos del Perú que el Papa los lleva en su corazón y los recuerda con afecto, de modo especial en la oración”, expresó el pontífice, quien mantiene un vínculo cercano con el país tras haber sido misionero durante más de dos décadas y obispo de la Diócesis de Chiclayo.

En su intervención, León XIV destacó que el Perú ocupa “un lugar especial” en su vida y en su fe. “Allí compartí alegrías y fatigas, aprendí la fe sencilla de su gente y experimenté la fuerza de una Iglesia que sabe esperar aun en medio de las pruebas”, señaló.

El Papa animó a los obispos a hacer fructificar la herencia espiritual dejada por los santos peruanos, como Toribio de Mogrovejo, Rosa de Lima, Martín de Porres y Juan Macías, y los exhortó a enfrentar los desafíos actuales de la Iglesia con sencillez, valentía y total disponibilidad para dejarse conducir por el Señor.

Asimismo, los instó a superar divisiones, protagonismos y toda forma de aislamiento, y a mantener una especial cercanía con los más frágiles y necesitados. En ese sentido, recordó que de santo Toribio se decía que sentía por todos “tanto amor, que los llevaba en sus entrañas como si fuera padre de cada uno”.

Al finalizar su discurso, León XIV extendió su bendición apostólica a los sacerdotes, a la vida consagrada y a todo el pueblo peruano, especialmente a quienes atraviesan momentos de dificultad y necesitan fortaleza y consuelo.

El Papa León junto a
El Papa León junto a obispos peruanos en la sede del Vaticano | Foto: Vaticano

Como parte de esta Visita ad limina, el papa sorprendió al episcopado peruano al acudir a almorzar con ellos en la residencia donde se alojan, un gesto que la Conferencia Episcopal del Perú calificó como una muestra de “cercanía y comunión” que fortalece la misión pastoral de la Iglesia en el país.

La primera santa peruana en los Jardines Vaticanos

La visita de los obispos peruanos a la Santa Sede incluyó un momento histórico para el país: el papa León XIV inauguró y bendijo una estatua de Santa Rosa de Lima y un mosaico mariano que fue alojado en los Jardines Vaticanos.

La estatua, esculpida en travertino blanco de Huancayo por el artista peruano Edwin Morales y encargada por la Conferencia Episcopal Peruana a la comunidad de Artesanos Don Bosco, fue entronizada junto al mosaico que representa diversas advocaciones marianas veneradas en el país.

El Papa bendice la imagen
El Papa bendice la imagen de Santa Rosa de Lima en el Vaticano | (@Vatican Media)

Este mosaico, dirigido por Lenin Álvarez y realizado por los Artesanos Don Bosco, incluye imágenes de la Virgen de la Puerta, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Merced, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Evangelización, reflejando la rica devoción mariana del Perú.

En la ceremonia, el papa León XIV resaltó: “Estas imágenes nos recuerdan la grandeza de la vocación a la que Dios nos llama, es decir, la vocación universal a la santidad”, y agradeció a los artistas y a la familia salesiana por su aporte.

