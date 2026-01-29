Perú

El Papa León XIV aparece de forma inesperada ante los obispos peruanos durante un almuerzo en el Vaticano

La Conferencia Episcopal Peruana difundió imágenes de la visita sorpresiva del pontífice durante un almuerzo en el marco de la Visita Ad Limina Apostolorum

Los obispos del Perú recibieron este jueves la visita sorpresiva del papa León XIV durante el almuerzo fraterno que sostuvieron en el marco de la Visita Ad Limina Apostolorum, desarrollada en el Vaticano del 26 al 31 de enero, según información difundida por la Conferencia Episcopal (CEP).

A través de redes sociales, la CEP indicó que la presencia inesperada del sumo pontífice constituyó un gesto de cercanía, comunión y acompañamiento pastoral, el cual fortaleció la misión de la Iglesia peruana y el vínculo de los prelados con el sucesor de Pedro.

La reunión se realizó en un ambiente sencillo y cordial, dentro de las actividades oficiales que cumplen los representantes episcopales en la Santa Sede. El encuentro ocurrió dos días después de la misa celebrada el 27 de enero en la basílica de San Pedro, correspondiente al segundo día de la Visita Ad Limina.

En esa eucaristía participaron delegados de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del país, como signo de unidad y comunión con la Iglesia universal. Durante la homilía, el presidente de la CEP y obispo de Lurín, Carlos García Camader, señaló que los pastores acudieron a Roma “en comunión con el Sucesor de Pedro y con todas las Iglesias extendidas por el mundo”.

El prelado recordó que la Iglesia en el Perú ha mantenido históricamente una relación de comunión con la sede de Pedro y resaltó la figura de Santo Toribio de Mogrovejo como modelo de pastor cercano y comprometido. “Su ejemplo sigue recordándonos que el obispo no puede encerrarse en sí mismo, sino que está llamado a caminar con su pueblo”, afirmó.

García Camader subrayó que la Visita Ad Limina representa un tiempo de gracia para renovar la entrega al servicio del Señor y de los fieles. “Desde la tumba de Pedro renovamos nuestra disponibilidad total al Señor, conscientes de que solo el amor sostiene la misión”, expresó.

La semana pasada, el pontífice recibió en el Vaticano una copia de un retrato antiguo de Santa Rosa de Lima durante la presentación del documental Una rosa para el mundo, del director peruano Luis Enrique Cam, en la Filmoteca Vaticana. La obra, hallada en el Convento de Santa Catalina de Lima y vinculada a la madre de la santa, simboliza el vínculo espiritual y cultural entre el Perú y la Santa Sede.

El acto reunió a representantes de la Iglesia, la diplomacia peruana y fieles de la comunidad católica internacional. León XIV aceptó el obsequio como reconocimiento a la importancia espiritual de Santa Rosa de Lima, primera santa de América, y a su papel integrador dentro de la Iglesia universal.

Visita a Perú

De acuerdo con el embajador del Perú ante la Santa Sede, Jorge Ponce San Román, el papa tiene la intención de visitar el Perú cuando su agenda lo permita. Indicó que la invitación oficial ya fue cursada por la CEP y el Gobierno, y que una visita de este nivel requiere al menos seis meses de preparación.

El viaje podría concretarse en el segundo semestre de 2026, con la posibilidad de coincidir con los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo y san Francisco Solano.

