Así fue la acalorada discusión entre Fiorella Molinelli y Roberto Sánchez: críticas a Pedro Castillo, “floro” y la “aparición” de Cerrón

El enfrentamiento entre Fiorella Molinelli y Roberto Sánchez fue uno de los episodios más tensos del debate presidencial 2026 de este martes. Foto: captura JNE

El intercambio entre Fiorella Molinelli y Roberto Sánchez marcó uno de los momentos más tensos del debate presidencial 2026, con acusaciones cruzadas, cuestionamientos al sistema político y referencias directas a la crisis institucional de los últimos años. Ambos candidatos aprovecharon sus intervenciones para confrontarse, apelando tanto a cifras como a episodios polémicos de la política reciente.

Desde el inicio, el tono fue confrontacional. Mientras Sánchez centró su discurso en la corrupción estructural del Estado y la necesidad de una nueva Constitución, Molinelli respondió con ataques directos, incluyendo la “aparición” de Vladimir Cerrón mediante una imagen, en alusión a su condición de prófugo y su influencia en el escenario político.

Roberto Sánchez: corrupción estructural y nueva Constitución

Sánchez abrió su participación con una cita bíblica y una crítica frontal al sistema: “Ay de ustedes, fariseos e hipócritas, que por fuera parecen justos y por dentro están podridos”. Luego sostuvo que “el 40% de la riqueza nacional (…) se va a la corrupción”, lo que, según indicó, equivale a “S/ 25 mil millones cada año”.

El candidato apuntó a lo que considera la raíz del problema: “un sistema de justicia que no persigue el delito” y “un estado arrodillado frente al imperio económico”. En esa línea, defendió la necesidad de “una nueva constitución” para revertir un modelo donde, según dijo, “la salud, la educación, no son derechos, son mercancías”.

Con señalamientos mutuos, críticas al sistema político y alusiones a la crisis institucional reciente, ambos utilizaron sus intervenciones para confrontarse, recurriendo tanto a cifras como a hechos polémicos de la política nacional.

Más adelante, insistió en que el sistema judicial “se ha pervertido” y cuestionó a instituciones como la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Como alternativa, propuso que jueces y fiscales sean elegidos mediante “una elección abierta y popular”.

Molinelli responde: Cerrón, Castillo y el Estado

Molinelli no tardó en responder con dureza. “Se dan cuenta de lo que hemos llegado”, afirmó, al tiempo que criticó la ausencia de Cerrón en el debate: “Tenemos una terna de candidatos incompleta porque Vladimir Cerrón (…) está prófugo de la justicia”.

En ese contexto, aseguró: “Yo sí lo destituí cuando estaba en EsSalud”, y agregó que no se debe “tenerle miedo a los poderosos, a las mafias y a los corruptos”. También dirigió sus cuestionamientos al gobierno de Pedro Castillo: “Nos dio un golpe de Estado fallido el 7 de diciembre”.

Asimismo, incluyó críticas a Dina Boluarte, señalando que “tendrá que rendir cuentas a la justicia por sus Rolex, cirugías y por nuestros hermanos muertos en el sur”.

El punto de mayor tensión se produjo cuando Sánchez puso en tela de juicio la gestión de Molinelli en EsSalud durante la pandemia. Foto: captura TV Perú

Choque por el Congreso y la pandemia

El momento más tenso llegó cuando Sánchez cuestionó directamente la gestión de Molinelli en EsSalud durante la pandemia: “¿Cómo puede dormir todos los días con 200 mil compatriotas muertos?”. Luego remarcó: “¿Cómo se llama eso? ¿Negligencia? No, se llama corrupción”.

Molinelli rechazó esas acusaciones y defendió su gestión con cifras: “Fui la única funcionaria (…) que salvé vidas en la Villa Panamericana, con (…) más de 120 mil vidas salvadas”. Añadió que se implementaron “más de setenta y tres plantas de oxígeno” y “más de cincuenta hospitales”.

En paralelo, Sánchez también explicó su posición como congresista, señalando que existe “una mayoría congresal” que “aplasta a las minorías” y que ha generado la crisis política. “Hay un pacto mafioso que se ha hecho mayoría parlamentaria”, sostuvo.

“Floro”, propuestas anticorrupción y los tuits de Cerrón

En la recta final, Molinelli desestimó los planteamientos de su rival con una frase directa: “Floro, piden asamblea constituyente y han cambiado más de cincuenta artículos en la Constitución”. Además, propuso medidas como “inhabilitación de por vida para los funcionarios públicos corruptos” y una “lista negra de empresas corruptas”.

Sánchez, por su parte, reiteró su postura: “Muerte civil para todos los funcionarios corruptos”, extendiendo la sanción también a las empresas involucradas en actos ilícitos. Cerró su participación con una consigna breve: “Abajo la corrupción”.

Tuits de Vladimir Cerrón mientras se realizaba el debate. Foto: X

En paralelo al debate, Vladimir Cerrón utilizó sus redes sociales para responder a Molinelli, recordando su salida de EsSalud y cuestionando sus declaraciones. El exgobernador regional sostuvo que su destitución fue “arbitraria” y que posteriormente quedó sin efecto, además de advertir sobre la necesidad de “tener cuidado” al emitir acusaciones.