Rondas campesinas castigan a subprefecto en Puno por reunirse con Keiko Fujimori

Subprefecto es obligado a hacer ejercicios como castigo por reunión con Keiko Fujimori. Video: Facebook La Generosa

Fredy Condori Yucra, subprefecto del distrito de Macarí, provincia de Melgar, en Puno, fue castigado por las rondas campesinas de la localidad por reunirse con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y acompañarla en una actividad proselitista.

En el video difundido por medios locales se observa a la autoridad en el centro de la plaza de Macarí, mientras escucha a la jefa de la ronda increparlo por su apoyo a Fujimori Higuchi. El malestar se centra en que, durante las muertes ocurridas en 2022 y 2023 en Juliaca, el fujimorismo apoyó la represión policial de ese entonces y respaldó a la presidenta Dina Boluarte.

La mujer, con un látigo en mano, increpa a Yucra por hacer quedar mal a la “población de Macarí” tras su encuentro con Fujimori en un fundo privado. Aparentemente, el subprefecto se excusó señalando que ya no era autoridad; sin embargo, esto fue desmentido por la líder de la ronda.

Subprefecto de Macarí es sancionado por rondas tras actividad con Keiko Fujimori

“Y también me mintió. Me dijo que usted había dejado su cargo el primero de enero de este año y ya no era subprefecto. (...) No es posible que una autoridad haga eso, porque primero es la población. Creo que usted está en su conciencia”, increpó la mujer.

Acto seguido, le pidió a Yucra que se pusiera en posición de rana y que repitiera 30 veces el ejercicio. Después, que hiciera flexiones. Mientras el subprefecto realizaba estos movimientos en la plaza, la líder de la ronda le propinaba algunos latigazos.

Mientras lo golpeaba, le recordaba que ese era su castigo por haber hecho quedar mal a la población de Macarí al reunirse con Keiko Fujimori.

“Para mí no es, no está lo correcto que usted ha actuado. A una delincuente que es la señora Keiko, que no sabemos cómo ha hecho en nuestra población, qué ha hecho, ha asesinado tanta gente acá, allá en Juliaca. ¿Usted no recuerda eso?“, señaló.

Macarí: rondas campesinas sancionan a autoridad por reunirse con Keiko Fujimori. Foto: captura La Generosa

Tras finalizar el castigo, le pidió al subprefecto que abandone la plaza de armas.

El subprefecto subió fotos a sus redes personales

Las criticas al subprefecto distrital de Macarí, Freddy Condori, iniciaron luego de que se difundieron imágenes en redes sociales donde se le ve participando en actividades vinculadas a la recepción de la lideresa de Fuerza Popular.

El hecho ocurrió el miércoles 18 de marzo en el fundo San Antonio, donde, según versiones difundidas entre pobladores, la autoridad distrital habría mostrado una actitud cercana durante la llegada de la candidata presidencial. Esta situación ha despertado cuestionamientos entre ciudadanos, quienes ponen en duda la imparcialidad que debería mantener una autoridad en funciones frente a actividades de carácter político.

Macarí: rondas campesinas sancionan a autoridad por reunirse con Keiko Fujimor

Freddy Condori fue designado como prefecto durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, lo que ha reavivado el debate en el distrito de Macarí sobre el rol que deben cumplir estas autoridades. Para algunos vecinos, su presencia en este tipo de actos podría interpretarse como una señal de afinidad política, lo que consideran inapropiado para un representante del Ejecutivo en el ámbito local.

La polémica se intensificó luego de que el propio prefecto compartiera en su cuenta personal de Facebook fotografías junto a un equipo de periodistas de Canal N, quienes formaban parte de la cobertura de la visita de Fujimori. Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando reacciones divididas en redes sociales.