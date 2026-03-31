Siete destinos de playa y naturaleza cerca de Lima para escaparte en el feriado largo de Semana Santa

Descubre los atractivos turísticos de Churín, Tuquillo y San Mateo de Otao, opciones ideales para celebrar Semana Santa sin salir de la región de Lima. (Composición: Infobae Perú)

El feriado largo por Semana Santa, que comprende este Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) junto al fin de semana de Pascua, se presenta como la oportunidad ideal para dejar atrás el estrés limeño y aprovechar cuatro días completos de desconexión. Muchos limeños buscan —en estas fechas— rutas cortas que permitan cambiar rápidamente el ruido urbano por aire fresco, naturaleza y momentos para recargar energías.

A pocas horas de la capital, provincias del departamento de Lima concentran destinos recomendados para descansar, aventurarse o descubrir espacios culturales sin recorrer grandes distancias. Baños termales, playas serenas, humedales llenos de aves, miradores andinos y zonas arqueológicas milenarias conforman una oferta diversa y accesible para todos los estilos de viaje.

Con ese objetivo, la Agencia Andina, agencia estatal de noticias del Perú, elaboró una lista de lugares recomendados para este feriado largo, seleccionando siete destinos destacados por su belleza, tranquilidad y facilidad de acceso desde Lima. Aquí te presentamos esa selección para que elijas tu próxima escapada.

Churín

Uno de los destinos clásicos para quienes desean relajarse a pocas horas de Lima. Ubicado en la provincia de Oyón, Churín es reconocido como una de las capitales del termalismo del país gracias a sus numerosas fuentes de aguas minerales que brotan del subsuelo con propiedades reconstituyentes y medicinales.

Baños termales de churín (y tú qué planes?)

El Complejo Termal de la Juventud, a solo 200 metros del centro, ofrece piscinas templadas de 30 °C famosas por su capacidad tonificante. También destaca Mamahuarmi, con pozas al aire libre rodeadas de un paisaje andino y una gruta emblemática junto a un géiser de cinco metros de altura. Otros puntos infaltables son los Baños de Fierro, con aguas sulfurosas a 55 °C; Tingo, con pozas de lodo medicinal y servicios de masajes; y los baños de Huancahuasi y Picoy, perfectos para quienes buscan estadías más prolongadas.

Cerro Azul

A menos de tres horas de Lima, el balneario de Cerro Azul es una alternativa ideal para familias y viajeros que buscan playa, buena comida y un ambiente tranquilo. Su largo muelle, la arena fina y la hospitalidad de su gente lo convierten en un punto perfecto para desconectar sin mayor esfuerzo.

Cerro Azul - Cañete (Andina)

Además de descansar frente al mar, es posible acampar, practicar surf o disfrutar de la gastronomía marina, donde el ceviche es protagonista. Su cercanía al valle del río Cañete añade un atractivo adicional para quienes desean complementar la visita con rutas cortas o deportes acuáticos río arriba.

Albufera de Medio Mundo

A la altura del km 177 de la Panamericana Norte se encuentra la Albufera de Medio Mundo, un humedal de Huaura ideal para los amantes de la naturaleza y la observación de aves. Su laguna, rodeada de totorales y juncos, reúne especies residentes y migratorias.

Albufera de Medio Mundo.

Además de ser escenario de competencias de remo en los Juegos Panamericanos Lima 2019, la albufera es perfecta para paseos en bote, caminatas fotográficas y noches de campamento frente a un paisaje apacible y cercano a Huacho.

San Mateo de Otao

Este destino de Huarochirí se ha posicionado como un referente para el turismo de aventura cerca de Lima. El valle interandino de San Mateo de Otao ofrece cataratas y paisajes únicos, además de experiencias extremas como el puente y la bicicleta aérea a más de 80 metros de altura.

Un teleférico lleva a los visitantes sobre un exuberante valle en San Mateo de Otao, Huarochirí, ofreciendo una perspectiva única del paisaje natural de este popular destino turístico de aventura en Lima. (Foto: Experiencias Perú)

Otro de sus atractivos es el teleférico tipo “huaro”, que permite cruzar de una montaña a otra suspendido a más de 100 metros. A ello se suma un mirador en forma de mano gigante que se ha vuelto popular entre los visitantes. La experiencia se completa con su gastronomía local: pachamanca, trucha, cuy, chancho al palo y frutas notables como la chirimoya y la palta.

Bandurria: sitio arqueológico milenario

En la costa de Huaura, Bandurria es un sitio arqueológico de 3.500 años de antigüedad donde la población, dedicada a la pesca y la agricultura, estuvo vinculada culturalmente con Caral.

El sitio arqueológico de Bandurria en Huacho, Lima, destaca como uno de los asentamientos civilizatorios más antiguos de América, con estructuras que datan de hace 5,000 años. (Foto: Mincetur)

La estructura más destacada es El Atrio, construido con piedras y barro reforzados con shicras, técnica antisísmica que ha permitido la conservación del monumento hasta hoy. Bandurria resulta una excelente opción para quienes desean combinar paseo y cultura en un solo día.

Tuquillo

A cuatro horas en auto al norte de Lima, en Huarmey, se encuentra Tuquillo, una playa tranquila de la costa. Rodeada de dunas, acantilados y formaciones rocosas, Tuquillo es ideal para acampar, nadar y disfrutar de un entorno natural bien conservado.

Tuquillo, la playa de Áncash con aguas templadas y caletas tranquilas lejos del turismo masivo. (Foto: Difusión)

Sus aguas cristalinas y su extensión casi solitaria la hacen apta para desconectar. Cercanas a esta playa se encuentran Antivito, Puerto Marín y Maracaná, otras opciones igualmente atractivas para quienes desean explorar más el litoral huarmeyano.

San Vicente de Azpitia

Conocido como el “Balcón del cielo”, San Vicente de Azpitia en Santa Cruz de Flores ofrece una vista privilegiada del valle del río Mala. A solo 91 km de Lima, representa una escapada idónea para disfrutar de tranquilidad, paisajes agrícolas y rutas cortas de caminata o bicicleta.

Senderistas disfrutan de una caminata entre imponentes formaciones rocosas y un arroyo cristalino, explorando la riqueza natural de la provincia de Cañete, Perú. (Foto: Tierras Vivas)

Azpitia también destaca por sus bodegas de vinos y piscos, así como por su gastronomía basada en camarones, trucha y productos de la zona. Una alternativa cercana y relajante con una excelente oferta culinaria para quienes desean viajar en Semana Santa.