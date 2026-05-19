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Diego Guastavino asegura que “fue un error dejar ir a Jorge Fossati” de la dirección técnica de Universitario

El exmediocentro uruguayo, campeón nacional de la temporada 2013, ha criticado la posición institucional que derivó en la salida del ‘Flaco’, arquitecto del tricampeonato en Perú

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Diego Guastavino se mostró en contra de la salida de Jorge Fossati de la parcela técnica de Universitario. - Crédito: Difusión
Diego Guastavino se mostró en contra de la salida de Jorge Fossati de la parcela técnica de Universitario. - Crédito: Difusión

Universitario de Deportes pasó de ser el club más consistente de la Liga 1 al más inestable. Todo en cuestión de un semestre. La crisis empezó con un movimiento tan inexplicable como lapidario: la salida de Jorge Fossati de la dirección técnica. Por más que demostró pergaminos y galones, los altos mandos decidieron concluir su proceso para apostar por otro perfil, uno que les pareció mucho más innovador.

Así empezó la debacle de la ‘U’. Con un claro retroceso, los hinchas echan más que nunca la presencia del ‘Flaco’. Exfutbolistas identificados con la institución también lo extrañan como es el caso de Diego Guastavino, quien insiste en que fue un fallo garrafal de la administración el dejar de contar con sus servicios a las puertas del tetracampeonato.

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Aun así, el campeón uruguayo de la temporada 2013 confía en una reacción inmediata no bien inicie el Torneo Clausura. “Si se ven los resultados, creo que fue un error dejar ir a Fossati, porque uno como hincha quiere ver a Universitario pelear y competir a nivel internacional. Igual, queda mucho camino aún; falta medio año y el equipo ha demostrado que sabe salir de estos momentos con personalidad”, dijo a Linkeados.

Jorge Fossati volverá a dirigir en Uruguay y su regreso a Universitario está descartado.
Jorge Fossati, arquitecto del tricampeonato de Universitario. - Crédito: Liga 1

Disconformidades

La continuidad de Jorge Fossati como director técnico de Universitario estaba respaldada por un contrato vigente, lo que en principio aseguraba su permanencia al frente del equipo. La institución tenía previsto que el estratega siguiera ejerciendo sus funciones conforme a lo pactado inicialmente entre ambas partes.

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No obstante, Fossati solicitó un aumento en su salario, justificando este pedido en el cumplimiento de las metas propuestas por la directiva de la ‘U’. La exigencia generó descontento dentro del club, especialmente en los altos mandos, quienes no recibieron de buena manera la petición del veterano entrenador.

El DT salió al frente tras los ataques de Franco Velazco, administrador del cuadro 'crema' - Crédito: Linkeados.

Ante este escenario, la dirección deportiva de Universitario optó por buscar un acuerdo para la resolución anticipada del contrato del ‘FlacoFossati. Simultáneamente, la institución inició conversaciones para la posible llegada de Javier Rabanal como parte del cuerpo técnico, avanzando en el proceso de reestructuración del plantel.

Meses después de la salida de Jorge Fossati, el administrador Franco Velazco sostuvo un enfrentamiento público con el técnico, a quien acusó de actuar con mucha ventaja durante las negociaciones. El ‘Flaco’ respondió a estas declaraciones en una comparecencia, en la que expuso su posición y dio por concluido el asunto, cerrando así la polémica surgida tras su desvinculación.

Franco Velazco destruye a Jorge Fossati y revela por qué se fue de Universitario.
Franco Velazco arremete contra Jorge Fossati. - Crédito: Difusión

Emergencia

Con Universitario a la deriva, los directivos han intensificado la búsqueda de un nuevo entrenador con experiencia, vigencia y espalda. Así las cosas, tras revisar varias carpetas en Ate, se llegó a la decisión unánime de cerrar filas con Héctor Cúper, afamado estratega, de 70 años, con amplio recorrido entre Europa y Asia.

A su llegada, el argentino apuntó su meta inmediata: “El objetivo siempre debe ser el mayor, ganar todo. Decirlo es muy fácil, pero la mentalidad es decir dónde estamos y este es el nivel que tenemos que estar para ganar lo que se nos presente. Vamos a tener que trabajar y exigirnos. Hay que contagiarlo a todo un grupo”.

La primera prueba de fuego de Héctor Raúl al mando de la ‘U’ será en un escenario complicado como la Copa Libertadores 2025. En su visita al Gran Parque Central, frente a Nacional (U), se verá los resultados de los primeros entrenamientos.

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