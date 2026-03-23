Perú

Tragedia en Huarochiri: Aumenta a 10 la cantidad de fallecidos por caída de bus a un abismo y se revela identidad de heridos

Los viajeros se habrían dirigido hacia la laguna Llaguapucro, cerca del nevado Rajuntay. Hasta el momento se conocen los nombres de 10 personas heridas y otros pacientes sin identificar, entre los que se encuentran las víctimas mortales

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Minivan cae al abismo y
Minivan cae al abismo y deja al menos siete personas fallecidas en ruta al nevado Rajuntay.

La cifra de fallecidos producto del accidente en la ruta con dirección al nevado Rajuntay la madrugada del 22 de marzo, en la que una van cayó a un abismo de aproximadamente 80 metros, aumentó a 10 esta mañana.

Según el manifiesto de los viajeros, aproximadamente 25 personas se encontraban en el vehículo al momento del siniestro, pero no portaban su DNI.

Destino y empresa contratada

Familiares y fuentes policiales precisaron que el grupo no se dirigía al nevado Rajuntay, como se informó en un inicio, sino a la laguna Llaguapucro, ubicada en la provincia de Yauli La Oroya, distrito de Marcapomacocha. El servicio turístico fue contratado a través de la empresa Adventure Travelero Perú, aunque el vehículo portaba la inscripción de Turismo Gabisho.

El accidente ocurrió cerca de las 5:00 en la vía hacia Marcapomacocha, a la altura del sector Chinchan–Antacasha. El rescate de los heridos estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de Casapalca, personal de serenazgo, la subprefecta de Chicla y pobladores de la zona. Los lesionados fueron trasladados al hospital San Juan de Matucana y al centro de salud de EsSalud Casapalca.

Al menos 7 fallecidos

Aumenta la cifra de fallecidos

De acuerdo con el medio local Karisma Noticias, la cifra de fallecidos aumentó porque tres heridos graves perdieron la vida mientras recibían atención médica, además de que varios cuerpos no pudieron ser identificados de inmediato debido a la demora de la fiscalía en llegar al lugar.

Un pastor identificado como Pedro Ramirez indicó por medio de sus redes sociales que una de las personas heridas y que habían sido registradas como N.N. responde al nombre de Melissa Martinez, a quien identificó como la amiga de su hija y que se encontraba gravemente herida.

“El día de ayer se fue con su papá Aldo Martinez a un paseo al Nevado de Rajuntay y el vehículo se cayó más de 80 metros al abismo y hay muertos y heridos; uno de ellos es Aldo Martinez, el papá de Melissa y a ella la trasladaron al Hospital Hipolito Unanue y se encuentra en estado reservado en la unidad de UCI. Su familia está en USA y sólo su abuelita está en Lima (...)”, indicó.

Última foto de los viajeros
Última foto de los viajeros de la van que cayó al abismo en Huarochirí y dejó al menos a 10 personas fallecidas. (Foto: Karisma Noticias)

Manifiesto completo de pasajeros

Aunque el listado proporcionado por Karisma Noticias menciona 10 fallecidos, hasta el momento sus identidades exactas continúan en proceso de confirmación. Hasta las 7:00 p.m. del domingo solo había certeza sobre el chofer, Jacinto Vidal Navarro Aroni (63), pero ya se cuenta con un listado completo de los pasajeros del vehículo siniestrado.

  1. Luz Rosmery Villanueva Bautista (Herida, 22 años)
  2. Aleks Pérez Apaza (Herido, 23 años)
  3. Kris Jennifer Gonzalo Valdez (Herida, 20 años)
  4. Ryan Alex Sullon Libabo (Herido, 23 años)
  5. Amarilis Ilatoma Tovar (Herida, 29 años)
  6. Angélica Inés Gutiérrez Urizaraga (Herida, 36 años)
  7. Verónica Isabel Vásquez Vergara (Herida, 48 años)
  8. María Esperanza Cárdenas Mauricio (Herida, 67 años)
  9. Melissa Milagros Martínez Martínez (Herida, 22 años)
  10. Marian Gissel Saavedra Flores (Herida, 23 años)
  11. Sonia Gisela Arroyo Romo (Herida, 39 años)

Los heridos que permanecen conscientes han sido plenamente identificados. Sin embargo, se conoce que hay al menos 10 víctimas mortales, además de otro grupo de personas gravemente heridas que permanecen inconscientes y no han sido reconocidas. Entre ellos se encuentran:

  1. Angela Paola León Salcedo
  2. Bayolet Navarro Huamani
  3. Aron Vidal Navarro
  4. Anthony Encalada Suárez
  5. Miriam Borda Pérez
  6. Elizabeth Córdova Nima
  7. Aldo Bruno Martínez Zevallos
  8. Yuliana Herrera Moscoso
  9. Hugo Vargas Tenorio
  10. Jennifer Bustos Rodríguez
  11. Raiza Fernández Barra
  12. María Marilyn Meléndez Amador
  13. Caronia Fernández Barra

El Instituto de Medicina Legal ha comunicado que solo podrán proceder al reconocimiento una vez que se permita el ingreso a la morgue, ya que ninguno de los cuerpos portaba documento personal en ese momento.

Según el medio local Áncash Al Día, María Marilyn Meléndez Amador, que aparece en la lista de viajeros de la agencia Adventure Travelero, era jueza de la Corte Superior de Justicia del Santa.

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