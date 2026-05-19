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FPF rechazó sentencia que ordena el regreso de Binacional a la Liga 1: “No existe sustento jurídico ni mérito deportivo”

La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que expresó su total desacuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional favorable al club de Juliaca

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FPF rechazó sentencia que ordena el regreso de Binacional a la Liga 1.
FPF rechazó sentencia que ordena el regreso de Binacional a la Liga 1.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) rompió su silencio y se pronunció oficialmente sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la reposición de Deportivo Binacional a la Liga 1 para la temporada 2027. A través de un comunicado, el ente presidido por Agustín Lozano mostró su total desacuerdo con el fallo y aseguró que la decisión “no tiene sustento jurídico ni mérito deportivo”.

La resolución del TC obliga a la FPF a actualizar la tabla de posiciones del campeonato 2023 y considerar la reincorporación del club de Juliaca a la máxima categoría del fútbol peruano. Sin embargo, desde la Federación consideran que la medida no modifica la situación deportiva del ‘poderoso del Sur’ y cuestionan los alcances de la sentencia.

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En el documento, el organismo rector del fútbol peruano explicó que el caso está relacionado con la ejecución de sanciones vinculadas al sistema de licencias durante la temporada 2023 y sus posibles efectos sobre la permanencia de Binacional en Primera División.

“Con base a lo desarrollado por el TC, según su segundo extremo resolutivo, se deberá aplicar la Resolución N°125-TL-FPF-2023 que impone la sanción de deducción de 04 puntos al Club Sport Boys Association”, indicó la Federación.

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No obstante, el organismo remarcó que dicha sanción ya había sido declarada “inejecutable” mediante una resolución emitida en 2024, luego del pronunciamiento del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

La disputa legal entre el club de Juliaca y la Federación escaló hasta generar preocupación por una eventual intervención de la FIFA en el fútbol peruano. (Video: L1MAX)

“Binacional se mantiene en puesto de descenso”

Uno de los puntos más firmes del comunicado fue la postura de la FPF respecto a la situación deportiva del club puneño. Según el ente rector del fútbol peruano, incluso aplicando la deducción de puntos a Sport Boys, Binacional seguiría ocupando zona de descenso en la tabla acumulada de la Liga 1 2023.

“El TC no ha tomado en cuenta que la sanción de deducción de los 04 puntos que se aplicaría al Club Sport Boys Association (...) no altera la posición del Club Binacional, el cual se mantiene en el puesto 17 de descenso”, señaló la Federación. Bajo esa línea, la institución concluyó que “no hay sustento jurídico ni mérito deportivo para su participación en el futuro campeonato 2027”.

Asimismo, la Federación reafirmó su postura respecto a que los conflictos vinculados al fútbol profesional deben resolverse exclusivamente dentro de los órganos deportivos y no mediante la justicia ordinaria. Además, recordó que los lineamientos de FIFA, CONMEBOL y el propio estatuto federativo establecen que las controversias deportivas deben resolverse en instancias como el TAS.

“La participación deportiva en los campeonatos debiera ser consecuencia del mérito deportivo y no de sentencias judiciales. La FPF reafirma la importancia de que los temas deportivos sean resueltos estrictamente dentro de los órganos de justicia deportiva y del Tribunal Arbitral del Deporte”, se lee en el pronunciamiento.

Comunicado completo de la FPF sobre la sentencia del TC que ordena el regreso de Binacional a la Liga 1.
Comunicado completo de la FPF sobre la sentencia del TC que ordena el regreso de Binacional a la Liga 1. Crédito: FPF

Un nuevo capítulo en el conflicto Binacional-FPF

El pronunciamiento de la Federación añade un nuevo capítulo al largo conflicto entre Binacional y la FPF, una disputa que se arrastra desde el descenso del club en 2023 y que ha pasado por distintas instancias judiciales y deportivas.

Mientras el Tribunal Constitucional ordenó la reposición del cuadro de Juliaca para la temporada 2027, la Federación sostiene que el fallo no cambia la situación deportiva del equipo y advierte sobre los efectos institucionales que podría generar la intervención de la justicia ordinaria en decisiones del fútbol profesional peruano.

Por ahora, el escenario sigue abierto y todo apunta a que el caso continuará generando debate tanto en el ámbito deportivo como legal.

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