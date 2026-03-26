Extrabajador del INPE es asesinado a balazos en Huaura: sicarios lo atacaron cuando trabajaba en pollería

Repartidor de delivery, extrabajador del INPE, fue asesinado a balazos en Huaura. Latina

Un nuevo hecho de violencia sacude la provincia de Huaura. Mike Anselmo Rodríguez Bar, de 26 años, fue asesinado a balazos por presuntos sicarios en el distrito de Vegueta, cuando se encontraba laborando en una pollería, en lo que sería parte de su nueva etapa laboral tras haber dejado el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Según información recogida en el lugar, la víctima había trabajado durante cinco años en el INPE y recientemente se desempeñaba como repartidor y agente de seguridad, mientras buscaba mejores oportunidades. De acuerdo con testigos, llevaba apenas una semana trabajando en el establecimiento cuando ocurrió el ataque.

Los hechos se registraron cuando sujetos desconocidos, que se habrían hecho pasar como clientes, lo esperaban en las inmediaciones del local. En el momento en que lograron ubicarlo, corrieron hacia él y le dispararon en más de seis ocasiones. Los impactos de bala, principalmente en la espalda y la cabeza, le causaron la muerte de forma instantánea.

Tras el crimen, los atacantes también se llevaron sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular. Testigos indicaron que los agresores actuaron con rapidez y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Agentes de la policía peruana investigan la escena del crimen en Huaura, mientras se muestra la fotografía de la víctima identificada. (América Noticias)

Familiares de la víctima expresaron su indignación no solo por el asesinato, sino también por presuntas irregularidades durante las diligencias policiales. Denunciaron que algunos objetos personales habrían sido revisados y retirados sin la presencia de la familia, lo que generó cuestionamientos sobre el procedimiento.

“Han rebuscado en sus bolsillos y han sacado sus cosas sin que estemos presentes. Eso no es posible”, reclamó un familiar en medio de la consternación.

Este crimen se suma a una preocupante ola de violencia en la provincia de Huaura, que ya registra 24 homicidios en lo que va del año. La población exige mayor presencia policial, acciones concretas para frenar la criminalidad y la pronta captura de los responsables de este asesinato.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen y determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.