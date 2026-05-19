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Alerta por sismo en Perú es permanente: ¿Por qué siempre debemos estar preparados ante un fuerte temblor?

El movimiento telúrico de magnitud 6.1 sacudió la costa central y sur del país este martes 19 de mayo. Especialistas y autoridades insisten en que la única defensa real ante sismos es la prevención y la cultura de preparación

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Terremoto de Pisco - sismo en Perú - Ica - Perú - 14 de agosto
(Photo by JAIME RAZURI / AFP)

Miles de peruanos interrumpieron su rutina cuando un sismo de magnitud 6.1 estremeció la región Ica al mediodía de este martes 19 de mayo.

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro se localizó a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, a una profundidad de 81 kilómetros.

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Las imágenes de personas dejando edificios, comercios y calles llenas de ciudadanos en busca de zonas seguras recorrieron rápidamente las redes sociales y los medios.

Aunque no se reportaron víctimas, el evento dejó una sensación de vulnerabilidad y una pregunta recurrente: ¿por qué Perú es escenario de sismos potentes y qué debe hacer la población para protegerse?

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INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)
INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)

Cinturón de Fuego del Pacífico y “silencio sísmico”: la amenaza invisible

El Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región sísmica donde la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana en un proceso de subducción.

Esta colisión genera el almacenamiento de energía que, al liberarse, produce sismos de diversa magnitud. De acuerdo con el IGP, el movimiento de este martes fue un evento de “profundidad intermedia”, lo que permitió que las ondas sísmicas se percibieran desde Lima hasta Arequipa.

Especialistas como Hernando Tavera, jefe del IGP, explican que el fenómeno no solo depende de la magnitud, sino también de la ubicación y la profundidad. Así, en ciudades cercanas al epicentro, como Ica, el sacudimiento fue intenso y breve, mientras que en la capital se sintió más atenuado y prolongado, similar a olas que recorren el suelo.

Uno de los temas que más inquieta a los expertos es el “silencio sísmico” que afecta a la costa peruana. Esto se refiere a la acumulación de energía en la corteza terrestre, resultado de décadas sin un gran terremoto en algunos segmentos.

La historia sísmica del país indica que eventos superiores a magnitud 8.0 pueden repetirse en cualquier momento, aunque la ciencia aún no puede predecir la fecha exacta. Esta certeza alimenta la necesidad de una preparación constante.

Imagen dividida: a la izquierda, un edificio con un gran agujero y escombros; a la derecha, una carretera con rocas caídas de un acantilado
Un edificio dañado y un deslizamiento de tierra en Huancavelica muestran el impacto del sismo de magnitud 6.1 en Ica que sacudió el sur del Perú el 19 de mayo. (Composición: Infobae Perú / Ricardo Yauricasa Flores)

Preparación y prevención

La respuesta ante un temblor no depende del azar, sino de la capacidad de prevención y organización de la población. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el IGP insisten en la importancia de tres acciones concretas: contar con una mochila de emergencia, organizar un plan familiar de evacuación y mantener la calma durante el evento.

La mochila de emergencia debe contener agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y medicinas. El plan familiar ayuda a definir rutas de escape y puntos de encuentro seguros. Además, la tecnología ha sumado sistemas de alerta sísmica que permiten reaccionar en segundos y salvar vidas.

Simulacro Nacional Multipeligro 2026

El Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se llevará a cabo el viernes 29 de mayo a las 10 de la mañana, con la finalidad de mejorar la preparación y capacidad de respuesta tanto de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como de la ciudadanía.

Esta actividad se organiza en recuerdo del sismo registrado el 31 de mayo de 1970 frente a las costas de Chimbote, en Áncash, que provocó el desprendimiento de una cornisa de hielo del nevado Huascarán y el posterior alud que sepultó la ciudad de Yungay, a 56 años de este suceso.

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