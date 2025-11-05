Perú

Alcalde de Huarmey evalúa dejar el cargo luego de ser víctima de extorsión

Criminales detonaron un explosivo frente a la casa de Cavino Cautivo y le exigieron un pago de 200 mil soles, además adjudicarse una obra para no atentar contra su familia

Guardar
Dinamitan fachada de casa del
Dinamitan fachada de casa del alcalde de Huarmey: extorsionadores le exigen pago de dinero - Canal N

El alcalde de Huarmey, Cavino Cautivo Grasa, ha manifestado dudas sobre su permanencia en el cargo después de un atentado con explosivos en su vivienda, ocurrido en medio de reiteradas amenazas y extorsiones que han puesto en riesgo tanto su vida como la de sus familiares.

“Ya estoy tomando, conversando con mi familia, mis hermanas, mi mamá, para dejar este cargo, porque la política es bonita, uno se puede trabajar, servir; pero de este cargo no se puede gobernar (...) Hay mucha gente que me está pidiendo, pero voy a analizarlo bien. Primero es mi vida, mi salud, mi familia”, explicó Cautivo Grasa a RPP.

La autoridad local incluso afirmó que estaría considerando no postular al Gobierno Regional de Áncash ante la posibilidad de recibir nuevamente amenazas, incluso ocupando un cargo más alto en su región.

Dinamitan fachada de casa del
Dinamitan fachada de casa del alcalde de Huarmey: extorsionadores le exigen pago de dinero - Canal N

Atentado con explosivos contra el alcalde

El ataque contra la vivienda del alcalde se registró durante la madrugada del martes 4 de noviembre, cuando un artefacto de dinamita explotó en la fachada de la residencia de Cavino Cautivo Grasa, situada en la zona residencial del parque Antonio Raimondi, en la ciudad de Huarmey.

La detonación ocurrió alrededor de la 1:45 a.m. y causó daños materiales en la vivienda, además de alertar a los vecinos de la zona. El personal de serenazgo local llegó al lugar y encontró una carta en la que los agresores exigían el pago de una suma de 200 mil soles y la ejecución de una obra pública pendiente.

Las autoridades policiales desplegaron agentes de la comisaría de Huarmey y de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la provincia del Santa para recolectar pruebas y revisar las cámaras de seguridad del parque, con el fin de identificar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones vinculadas al caso.

Dinamitan fachada de casa del alcalde de Huarmey: extorsionadores le exigen pago de dinero - Canal N

Antecedentes de amenazas y extorsión

De acuerdo con el propio Cautivo Grasa, las amenazas no son recientes. El alcalde indicó a RPP que desde hace un año y medio ha sido víctima de extorsión. Inicialmente, los delincuentes le exigieron 50 mil soles para no atentar contra él y su hija.

Cautivo Grasa no descartó que los responsables de las amenazas pertenezcan a su entorno cercano y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas, haciendo referencia a un video difundido por los extorsionadores en el que se observa a su secretaria retirando dinero de un cajero.

El alcalde mencionó que con el apoyo de la Policía Nacional fue posible detener a implicados en Barranca y Huarmey en una ocasión anterior. Además, rechazó que las amenazas formen parte de una estrategia de victimización política y recordó haber sufrido ataques similares cuando fue alcalde del distrito de Culebras.

Temas Relacionados

ExtorsiónSicariatoInseguridad CiudadanaHuarmeyÁncashperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo ‘íntimo’ visita Andahuaylas con la oportunidad de reivindicarse tras un cierre de torneo irregular, frente a un rival que mantiene viva la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Alianza Lima vs Los Chankas

¿Toque de queda? José Jerí confirma que este jueves endurecerá el estado de emergencia: “Toda guerra implica sacrificios”

El presidente interino anunció que el Gobierno endurecerá el estado de emergencia en Lima y Callao con nuevas medidas de seguridad. Afirmó que el Ejecutivo mantiene una “declaratoria de guerra” contra la delincuencia común y el crimen organizado

¿Toque de queda? José Jerí

Estos son los 9 tipos de vulva, según la forma de los labios vaginales

En la vida real cada vulva es única como lo es el rostro de cada mujer. Cada vulva tiene las mismas partes, pero es diferente una de otra en forma, tamaño y color

Estos son los 9 tipos

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas

Pan blanco vs. pan de masa madre: cuál es más nutritivo

La principal ventaja del pan blanco es la disponibilidad y el costo accesible, pero tiene diferencias nutricionales con respecto al pan de masa madre

Pan blanco vs. pan de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Toque de queda? José Jerí

¿Toque de queda? José Jerí confirma que este jueves endurecerá el estado de emergencia: “Toda guerra implica sacrificios”

Ética bloquea investigación contra Kira Alcarraz por amenazar a periodista: cinco votos en abstención demoran inicio proceso

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Elvis Vergara justifica amenaza de Kira Alcarraz y critica la actitud de periodista: “El respeto tiene que ser mutuo”

JEE solicita descargos a Fernando Rospigliosi por el uso de cámara del Congreso en evento de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Mr. Nawat pide disculpas y

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

Luciana Fuster rompe su silencio tras escándalo de Mr. Nawat en Miss Universo: “El respeto por delante de todo”

Guns N’ Roses en Lima: accesos, horarios, setlist y más para su concierto en el Estadio Nacional

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

‘Esto es Guerra’ nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

DEPORTES

Alianza Lima vs Los Chankas

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Entradas para la final de la Copa Libertadores 2025: precio y venta para duelo Palmeiras vs Flamengo en Lima

Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Gianluca Lapadula cuenta con un nuevo entrenador en Spezia: antiguo seleccionador de Italia luchará por revertir mala situación en Serie B