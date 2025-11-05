Alcalde de Huarmey evalúa dejar el cargo luego de ser víctima de extorsión

Dinamitan fachada de casa del alcalde de Huarmey: extorsionadores le exigen pago de dinero - Canal N

El alcalde de Huarmey, Cavino Cautivo Grasa, ha manifestado dudas sobre su permanencia en el cargo después de un atentado con explosivos en su vivienda, ocurrido en medio de reiteradas amenazas y extorsiones que han puesto en riesgo tanto su vida como la de sus familiares.

“Ya estoy tomando, conversando con mi familia, mis hermanas, mi mamá, para dejar este cargo, porque la política es bonita, uno se puede trabajar, servir; pero de este cargo no se puede gobernar (...) Hay mucha gente que me está pidiendo, pero voy a analizarlo bien. Primero es mi vida, mi salud, mi familia”, explicó Cautivo Grasa a RPP.

La autoridad local incluso afirmó que estaría considerando no postular al Gobierno Regional de Áncash ante la posibilidad de recibir nuevamente amenazas, incluso ocupando un cargo más alto en su región.

Atentado con explosivos contra el alcalde

El ataque contra la vivienda del alcalde se registró durante la madrugada del martes 4 de noviembre, cuando un artefacto de dinamita explotó en la fachada de la residencia de Cavino Cautivo Grasa, situada en la zona residencial del parque Antonio Raimondi, en la ciudad de Huarmey.

La detonación ocurrió alrededor de la 1:45 a.m. y causó daños materiales en la vivienda, además de alertar a los vecinos de la zona. El personal de serenazgo local llegó al lugar y encontró una carta en la que los agresores exigían el pago de una suma de 200 mil soles y la ejecución de una obra pública pendiente.

Las autoridades policiales desplegaron agentes de la comisaría de Huarmey y de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la provincia del Santa para recolectar pruebas y revisar las cámaras de seguridad del parque, con el fin de identificar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones vinculadas al caso.

Antecedentes de amenazas y extorsión

De acuerdo con el propio Cautivo Grasa, las amenazas no son recientes. El alcalde indicó a RPP que desde hace un año y medio ha sido víctima de extorsión. Inicialmente, los delincuentes le exigieron 50 mil soles para no atentar contra él y su hija.

Cautivo Grasa no descartó que los responsables de las amenazas pertenezcan a su entorno cercano y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas, haciendo referencia a un video difundido por los extorsionadores en el que se observa a su secretaria retirando dinero de un cajero.

El alcalde mencionó que con el apoyo de la Policía Nacional fue posible detener a implicados en Barranca y Huarmey en una ocasión anterior. Además, rechazó que las amenazas formen parte de una estrategia de victimización política y recordó haber sufrido ataques similares cuando fue alcalde del distrito de Culebras.