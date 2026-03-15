Oleaje anómalo obliga al cierre de playas en San Bartolo, Cerro Azul y otros balnearios del litoral peruano

Precaución en el Callao: cierran La Punta y otras zonas turísticas por ingreso del mar | Andina

El litoral peruano enfrenta oleaje anómalo de ligera a fuerte intensidad, un fenómeno que ha llevado al cierre temporal de playas en San Bartolo, Cerro Azul y otros balnearios de la costa central y sur.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) informó que las condiciones adversas persistirán hasta el miércoles 18 de marzo, afectando las actividades en el mar y la seguridad de quienes acuden a estas zonas.

Según el Aviso Especial de Oleaje N.º 09-26, el fenómeno impacta en diferentes tramos de la costa. En el norte, las olas moderadas disminuirán temporalmente, pero volverán a intensificarse a partir del viernes 13 de marzo. En la franja central, desde el sur de Salaverry hasta Huarmey, las playas enfrentarán episodios de oleaje moderado y fuerte por varios días. Al sur, desde Huarmey hasta San Juan de Marcona, la intensidad alcanzará niveles fuertes, para luego disminuir progresivamente.

La Municipalidad de San Bartolo, mediante comunicado oficial, dispuso el cierre de todas las playas del distrito hasta el 16 de marzo, medida respaldada por la Policía de Salvataje y la participación de la comisaría local.

En Cerro Azul, en Cañete, la Capitanía de Puerto emitió una resolución que restringe el tráfico marítimo, la pesca artesanal e industrial, así como las actividades turísticas y náuticas recreativas, hasta nueva disposición.

Estas decisiones buscan proteger la integridad de bañistas, pescadores, deportistas náuticos y visitantes que suelen acudir a la costa durante esta época. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendaron la suspensión de actividades portuarias y el aseguramiento de embarcaciones. Asimismo, exhortaron a la población a evitar el ingreso al mar y a respetar el cierre de playas decretado por las autoridades.

Comunicado de San Bartolo.

Recomendaciones y monitoreo

La Dirección de Hidrografía y Navegación explicó que los oleajes anómalos se generan por variaciones meteorológicas y oceanográficas, como cambios bruscos en la presión atmosférica y vientos intensos en el océano Pacífico, transmitiendo energía a lo largo de miles de kilómetros.

Dependiendo de la intensidad, las olas pueden duplicar o triplicar su altura habitual, incrementando el riesgo para quienes se exponen en la franja costera.

Indeci y COEN insisten en la importancia de evitar la exposición directa durante el periodo de riesgo, subrayando que la prevención es clave para reducir accidentes y daños materiales.

Recomiendan a bañistas, pescadores y operadores turísticos mantenerse informados a través de canales oficiales y redes de alerta. El monitoreo en los departamentos costeros es constante, con actualizaciones sobre la evolución del fenómeno y los cambios en la intensidad de las olas.

Las autoridades precisaron que la restricción no solo abarca el ingreso al mar, sino también el desarrollo de actividades portuarias, náuticas y pesqueras.

El cierre de playas y la suspensión de actividades recreativas en balnearios como San Bartolo y Cerro Azul se mantendrán hasta que las condiciones del mar permitan el retorno seguro a la normalidad. La colaboración de la ciudadanía, acatando las disposiciones y evitando situaciones de riesgo, resulta fundamental para la protección colectiva en este periodo.