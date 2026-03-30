Perú

César Acuña pide a Fernando Olivera S/ 20 millones de indemnización por acusarlos de vínculo con el narco

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso presentó una querella judicial por difamación agravada contra Fernando Olivera, del Frente de la Esperanza.

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En setiembre de 2025, Jerí condecoró a Acuña por su "labor parlamentaria". Foto: Congreso
El candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, presentó una querella por difamación agravada contra Fernando Olivera, del Frente de la Esperanza.

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, interpuso una querella judicial  contra Fernando Olivera, aspirante del Frente de la Esperanza, y exige una indemnización de S/ 20 millones por considerar que fue agraviado durante el debate presidencial.

La acción legal responde a las declaraciones de Olivera, quien vinculó públicamente a Acuña y a su partido con actividades del narcotráfico.

Durante el debate transmitido en cadena nacional, Olivera acusó al líder de APP de encabezar una “organización criminal” y de tener nexos con los Sánchez Paredes, una familia investigada por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y usar la universidad como lavandería”, afirmó Olivera.

Acuña

La querella presentada ante el Poder Judicial fue confirmada por el secretario ejecutivo nacional de APP, Luis Valdez Farías, quien explicó que el procedimiento busca reparar el daño causado por una presunta difamación agravada.

En el recurso legal, Acuña sostiene que recibió la atribución de hechos delictivos sin sustento, lo que habría menoscabado de forma significativa su derecho al honor, tanto en el ámbito personal como en el reputacional.

“En virtud del daño causado por las graves afirmaciones realizadas por el querellado en mi contra, las cuales causaron un menoscabo significativo de mi derecho al honor en sus dos vertientes interna (autoestima y consideración) y externa (buena reputación) que se mantiene en el tiempo”, señala el documento citado por Willax Televisión.

De acuerdo con el escrito, Acuña fija el monto de la reparación civil en S/ 20 millones. El caso pasó a manos del sistema judicial peruano, que deberá determinar la validez de los argumentos y las posibles responsabilidades.

En respuesta, Olivera declaró en una actividad política que no modificará su postura pese al proceso judicial iniciado en su contra. “Estos procesos no me amilanan ni me amordazan”, expresó en la misma televisora.

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