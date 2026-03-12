Perú

Rafael Vela afirma que su suspensión es un “mensaje de terror” para quienes investigan al poder y una presión para que renuncie

El fiscal cuestionó su suspensión por nueve meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control y sostuvo que la medida busca apartar a magistrados que investigaron al poder, además de enviar un “mensaje de terror” dentro del sistema de justicia

El fiscal Rafael Vela, quien se desempeñaba como jefe del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato, calificó este jueves su suspensión como un “mensaje de terror” dirigido a quienes investigan al poder.

En diálogo con RRP, el magistrado mencionó que la medida de la Autoridad Nacional de Control (ANC), que impone sanciones de suspensión por un total de nueve meses, responde a “una consigna” que “busca apartar a los fiscales que en algún momento enfrentaron el poder y, como consecuencia de ello, se transmita un mensaje de terror para que nadie se atreva a volver a hacerlo”.

Las medidas disciplinarias incluyen una suspensión de un mes y otras dos de cuatro meses cada una. Todas se aplicaron por infracciones graves y muy graves vinculadas con el incumplimiento de los deberes de prudencia, reserva y objetividad, además de faltas a la normativa ética y administrativa del Ministerio Público.

Además, la ANC planteó dos pedidos de destitución al considerar que sus declaraciones sobre el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), condenado por colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht y sentenciado a 20 años y seis meses de cárcel, configuraron una “condena mediática anticipada”.

Vela detalló que esas declaraciones ocurrieron en abril de 2023, tras la extradición de Toledo desde Estados Unidos. “La llegada del señor Toledo implicaba la necesidad de una vocería en la que se comunique por qué el señor Toledo había sido entregado de los Estados Unidos al Perú y cómo iba a ser tramitada su llegada procesalmente”, dijo.

Sostuvo que el proceso de extradición fue público y que ya existían acusaciones fiscales que levantaban cualquier nivel de reserva. “En ambos casos ya existían acusaciones fiscales que, por supuesto, levantaban cualquier nivel de reserva, porque las etapas ya, una vez que el Ministerio Público”, señaló.

“Lo que pretende la ANC es que todo el proceso de destitución que se sigue ante la Junta Nacional de Justicia, no ante la Autoridad de Control, yo lo pase suspendido en funciones, privado de mi sueldo, para asfixiarme, para poder determinar a mi renuncia voluntaria”, dijo.

Agregó que un magistrado suspendido no puede trabajar y solo puede vivir de sus ahorros o de una situación de emergencia, lo que “orilla a que renuncies para poder trabajar, porque de otra manera no puedes subsistir”.

“No echo de menos nada, porque tengo la convicción y la determinación de que se hizo un máximo esfuerzo de enfrentar estructuras de poder inéditas. Estamos hablando del caso de mayor envergadura de corrupción, lavado de activos transnacional vinculado a aparatos de organización criminal con una pandemia de por medio”, dijo.

El fiscal resaltó que, por el caso Lava Jato, hay tres expresidentes presos, entre ellos Toledo. También indicó que el equipo especial presentó 33 acusaciones y logró que el Estado reciba más de 400 millones de soles por reparación civil.

Vela ya había sido sancionado anteriormente por emitir declaraciones tras la decisión judicial que excarceló a mediados de 2020 a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, que en ese momento era investigada por el delito de lavado de activos y había recibido una orden de prisión preventiva por 15 meses.

