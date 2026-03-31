Perú

Fernando Olivera llama ‘sepulturero del APRA’ a Enrique Valderrama: “Si Haya de la Torre resucitara, se vuelve a morir”

El líder del Frente de la Esperanza protagonizó un tenso incidente a su llegada al Debate Presidencial 2026. Denunció agresiones de presuntos militantes apristas y arremetió contra la actual dirigencia del partido, calificándola de “organización criminal” y vaticinando su desaparición electoral

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En medio de un tenso ambiente a su llegada al debate, el candidato Fernando Olivera se dirigió a los medios para reafirmar su compromiso de derrotar al 'sistema de corrupción'. El político se mostró seguro de su victoria en las elecciones. | Canal N

La previa de la segunda jornada del Debate Presidencial 2026 se vio empañada por actos de violencia en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima. El candidato presidencial Fernando “Popy” Olivera denunció haber sido víctima de una emboscada por parte de supuestos integrantes del Partido Aprista Peruano (APRA) al momento de su ingreso. Lejos de amilanarse, el líder de la escoba utilizó el incidente para lanzar una de sus críticas más feroces contra el candidato aprista, Enrique Valderrama.

“No nos van a callar. Están desesperados porque estamos recibiendo adhesiones multitudinarias en todo el Perú”, declaró Olivera tras un accidentado arribo donde, según su versión, el personero legal nacional y el general Víctor Canales tuvieron que intervenir para repeler a los atacantes, a quienes calificó de “cobardes”.

Fiel a su estilo polemista, Olivera dirigió sus dardos hacia la figura de Enrique Valderrama, quien representa el retorno del APRA a la contienda presidencial tras años de ausencia administrativa. Para el candidato del Frente de la Esperanza, Valderrama no representa un renacimiento, sino el final definitivo de la agrupación fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre.

“Ya les han dicho que ahí está un candidato que será el sepulturero del APRA“, sentenció Olivera. Incluso, fue más allá al apelar a la memoria histórica del partido, utilizando una metáfora contundente sobre su fundador: “Si Haya de la Torre, a quien he conocido y respeto, resucitara, se volvería a morir al ver en lo que se ha convertido el APRA”.

Fernando Olivera

El aspirante al sillón presidencial vinculó a la actual estructura del partido con prácticas de “organización criminal violenta”, rememorando episodios de la década de los 80 y los gobiernos de Alan García. “Tienen antecedentes de hace décadas, cuando con el comando Rodrigo Franco asesinaban a los opositores; han recibido condena del Poder Judicial”, recordó ante la prensa, subrayando que el incidente en la puerta del debate es una extensión de esa cultura política.

El candidato denunció una asimetría en la campaña electoral, señalando que los partidos tradicionales ven al país como un “botín” y cuentan con presupuestos exorbitantes. “El sistema de corrupción y sus partidos quieren perpetuarse. Hacen campañas millonarias frente a nosotros, que somos una campaña austera comprometida con los más postergados. Los últimos serán los primeros”, enfatizó.

Encuestas y el fantasma del fraude

Al ser consultado sobre su posición en las encuestas, que hasta el momento no lo ubican en los primeros lugares, Olivera mostró un escepticismo total hacia las encuestadoras. Aseguró que el resultado del 12 de abril sorprenderá al sistema político y que el respaldo popular es “plebiscitario” en las calles, más allá de lo que digan las cifras oficiales de los sondeos.

“Ya verán cómo dan tres vueltas en el aire cuando salga el resultado electoral”, vaticinó, aunque dejó caer una advertencia sobre la transparencia del proceso: “Espero que no sea con fraude. Vamos a dar el escobazo y derrotar al sistema”.

El cierre de su intervención antes de ingresar al set fue optimista respecto a sus posibilidades de éxito, sin descartar una definición en primera instancia. “No sé si ganamos en primera o en segunda vuelta, pero ganamos. El pueblo se ha puesto de pie y comprende que es ahora o nunca”, concluyó.

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