Perú

Y dios hizo que se multipliquen los peces: desembarcos artesanales crecen más de 50% en enero con estas especies a la cabeza

El desembarque de pesca artesanal en Perú alcanzó 119 mil toneladas métricas en enero de 2026, mientras las exportaciones crecieron 527,1 % y sumaron 98 millones de USD-FOB

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pesca
China, Estados Unidos, España y Corea del Sur se consolidaron como los principales mercados internacionales para la pota, el bonito y el perico peruanos.

En enero de 2026, el desembarque de pesca artesanal en Perú alcanzó un volumen de 119 mil toneladas métricas (TM), lo que representó un crecimiento de 50,8% respecto al mismo período de 2025, según detalló el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

Este desempeño, impulsado principalmente por la captura de pota, bonito y perico, tuvo un impacto directo en el valor de las exportaciones del sector, que se incrementaron en 527,1%, totalizando 98 millones de USD-FOB, de acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de la Producción el 26 de marzo de 2026.

La pota, el bonito y el perico disparan los desembarques artesanales

El aumento en la cadena exportadora se explica por la expansión récord en la venta exterior de pota, que creció 1.060,4%, mientras que las exportaciones de bonito y perico registraron avances de 351,9% y 284,7% respectivamente en comparación al mismo mes de 2025.

Según informó la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) del Ministerio de la Producción, los principales mercados de destino para estos productos fueron China, Estados Unidos, España y Corea del Sur.

pesca - calamar gigante - pota
La pota lideró el crecimiento exportador con un incremento récord de 1.060,4 %, destacándose como el principal producto de la pesca artesanal peruana.

Este resultado marca una aceleración sin precedentes en la industria. Además del volumen exportado, la producción industrial de recursos hidrobiológicos provenientes de la pesca artesanal se incrementó en 103,7% respecto a enero del año anterior, detalla el informe del Ministerio de la Producción.

El crecimiento estuvo liderado por el procesamiento de productos congelados a base de pota, con un salto de 522,6%, seguido por el perico (165,7%) y el bonito (86,6%).

Exportaciones pesqueras también alcanzan cifras históricas, según cifras oficiales

La composición del top 10 de especies desembarcadas ilustra la dualidad funcional de la pesca artesanal en el país: por un lado, destacan los recursos orientados a la industria y exportación, tales como pota, bonito, perico y jurel.

Por el otro, las especies que sirven de abastecimiento a los principales mercados mayoristas con pescado fresco —lisa, tiburón, machete, pejerrey y boquichico—, constituyendo un respaldo clave para la seguridad alimentaria de numerosas familias peruanas.

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, subrayó que el repunte global del sector se vio favorecido por incrementos considerables en los desembarques de pota (418,7 %), bonito (61,5 %), perico (137,2 %) y pejerrey (192,5 %) durante enero de 2026.

redes de pesca
El top 10 de especies desembarcadas evidencia la importancia dual de la pesca artesanal, enfocada en exportaciones y el abastecimiento de pescado fresco para el mercado nacional.

Producción industrial y exportaciones en alza: impacto en el empleo artesanal

El sector mantiene un papel relevante en la generación de empleo. Las estimaciones al cierre de 2025 refieren la existencia de 95.900 pescadores artesanales en el ámbito marítimo nacional, distribuidos mayoritariamente en las zonas costeras norte y centro.

En áreas continentales, 29.500 pescadores artesanales se concentran en departamentos amazónicos, Puno y Piura, según el balance del Ministerio de la Producción.

Este conjunto de datos confirma un escenario de expansión en la pesca artesanal peruana, tanto en términos de volumen productivo como en generación de divisas y empleo, reafirmando su incidencia estratégica en la economía y en la seguridad alimentaria nacional.

El dato

  • Pota: Es el recurso más importante de la pesca artesanal peruana, genera empleo directo a más de 30 mil personas y se exporta principalmente a China, Corea y Japón.
  • Bonito: Especie pelágica ampliamente consumida en Perú por su alto valor nutricional y precio accesible, habita aguas templadas entre 15°C y 22°C.
  • Perico: Predador migratorio de rápido crecimiento, conocido también como dorado o mahi-mahi, muy cotizado internacionalmente por su carne blanca y suave.

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