Semana Santa 2026: los errores más comunes al comprar pescado que pueden afectar tu salud

La Semana Santa en Perú marca un cambio en la dieta hacia el consumo de productos marinos, impulsando una importante actividad comercial en los mercados de pescados y mariscos. (Andina)

En el marco de la Semana Santa 2026, una de las temporadas de mayor consumo de productos marinos en el Perú, miles de familias se preparan para incluir pescado en sus mesas como parte de la tradición. Este incremento en la demanda también eleva el riesgo de adquirir productos que no cumplen con estándares adecuados, lo que puede afectar la salud pública si no se toman precauciones al momento de la compra.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) ha reiterado la importancia de verificar la calidad del pescado fresco antes de adquirirlo en mercados, supermercados o terminales pesqueros. La entidad recuerda que existen criterios técnicos establecidos en la Norma Técnica Peruana NTP 041.001:2019, actualizada en 2025, que permiten identificar si un producto es apto para el consumo humano. Esta guía cobra especial relevancia considerando que, según el Ministerio de la Producción, durante Semana Santa 2025 se consumieron más de 9.000 toneladas de pescado a nivel nacional.

¿Cómo reconocer un pescado fresco y evitar riesgos en Semana Santa?

Especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) señalan que el consumo de pescado es altamente nutritivo. (Crédito: Andina)

De acuerdo con los lineamientos del Inacal, un pescado de calidad “muy buena” debe cumplir con características específicas que pueden ser verificadas fácilmente por los consumidores. Uno de los primeros indicadores es el olor, que debe ser suave y característico de la especie, sin presencia de aromas desagradables o fuertes.

El aspecto externo también es clave: la piel debe lucir brillante, húmeda y sin opacidad, lo que indica frescura. A ello se suma la observación de los ojos, que deben ser convexos, transparentes y brillantes, evitando aquellos que se vean hundidos o turbios, señal de deterioro.

Otro punto fundamental son las branquias, que deben presentar un color rojo intenso y limpio, sin mucosidades extrañas. En cuanto a la textura, el pescado fresco tiene una carne firme y elástica, que recupera su forma al presionarla ligeramente. Si queda hundida, podría no estar en buen estado.

Además, la conservación juega un rol determinante. El producto debe mantenerse a temperaturas cercanas a los 0 °C, por lo que se recomienda evitar comprar pescado que esté expuesto al sol o sin refrigeración adecuada. Este detalle es especialmente importante en puntos de venta informales.

El Inacal también recomienda adoptar medidas prácticas durante la compra. Por ejemplo, si se adquiere un pescado entero, es preferible solicitar que sea eviscerado en el momento, lo que ayuda a preservar su frescura. En el caso de filetes, estos deben encontrarse refrigerados y separados de otros alimentos para evitar la contaminación cruzada.

Finalmente, se enfatiza la importancia de comprar en establecimientos autorizados, donde se garantice el cumplimiento de condiciones higiénicas y de almacenamiento.

Tradición, fe y cifras: por qué el pescado domina las mesas peruanas en Semana Santa

En un país con una rica diversidad gastronómica, el consumo de pescado en Semana Santa se convierte en una ocasión para celebrar la religión, la historia y las tradiciones culinarias regionales. (Composición: Gobierno del Perú / Buenazo / Infobae Perú)

El consumo de pescado en Semana Santa en Perú no es una moda reciente, sino una práctica que se remonta a la época colonial y que se ha mantenido vigente por generaciones. Esta costumbre está vinculada a la tradición católica de evitar la carne roja durante los días de recogimiento, como un acto de penitencia y reflexión espiritual. En ese contexto, el pescado se posiciona como una alternativa no solo accesible, sino también cargada de simbolismo religioso, asociado a los relatos bíblicos y al mensaje de humildad.

Las cifras respaldan la magnitud de esta tradición. Solo en 2024, se registró un consumo de aproximadamente 8,500 toneladas de pescado durante los días centrales de la festividad, lo que evidencia su arraigo en los hogares peruanos. Para 2025, las proyecciones apuntan a un incremento en la demanda, impulsado por una mayor oferta en mercados y ferias, donde se estima la distribución de más de 200 toneladas de pescado fresco, especialmente en zonas costeras.

Platos típicos por cada región por Semana Santa

Te presentamos 5 opciones de platillos a base de pescado para la Semana Santa | Foto composición: Infobae Perú

Los platos costeros cobran protagonismo durante Semana Santa en Perú, destacando la Malarrabia en el norte y la Sopa Teóloga en Trujillo. (Andina)

Piura - Malarrabia: En Catacaos, la Malarrabia es un plato que se destaca especialmente en Catacaos, Piura, durante En Catacaos, la Malarrabia es un plato que se destaca especialmente en Catacaos, Piura, durante la Semana Santa. Este plato, que combina sabores salados y ácidos, es parte fundamental de las comidas de Cuaresma en la región. Su nombre proviene de una historia popular que se remonta a una mujer que, en medio de una discusión, preparó el platillo con los pocos ingredientes que tenía a la mano. El plato, a base de plátano y pescado, se ha convertido en una tradición tanto en las mesas familiares como en los eventos de la región.

Amazonas - Patarashca: Este delicioso platillo amazónico está preparado con pescado de agua dulce, como el paiche, y se cocina a la parrilla, envuelto en hojas de bijao. El sabor ahumado del pescado se combina con plátano y yuca sancochada, acompañados de ají de cocona y refresco de camu camu, creando una explosión de sabores típicos de la selva peruana.

Arequipa - Chupe de Viernes Santo : El chupe de viernes es un platillo emblemático del Viernes Santo en Arequipa. Su preparación incluye huevo, ají, papa, verduras y pescado o camarón. Este plato es considerado el alimento ideal para este día de reconocimiento religioso.