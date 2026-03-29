Policía interviene camioneta que trasladaba más de 3.000 cartuchos de dinamita en La Libertad, usados por bandas de extorsión y sicariato

Agentes de la Policía Nacional del Perú, de la Unidad de Carreteras, presentan a dos detenidos junto a más de 3.000 cartuchos de dinamita incautados en Huamachuco, La Libertad, en una operación contra el crimen organizado. (Foto: Agencia Andina)

En una acción emprendida en el marco de la lucha contra la expansión del crimen organizado, la Policía Nacional del Perú incautó más de 3.000 cartuchos de dinamita en el distrito de Huamachuco, región La Libertad, en una operación que eliminó una amenaza directa y desarticuló la logística de distribución de explosivos para bandas criminales.

Según informó la agencia estatal de noticias Agencia Andina, agentes de la Unidad de Carreteras intervinieron una camioneta en el kilómetro 145, sector Quesquenda: transportaba cinco sacos con 3.049 cartuchos de dinamita sin documentación que acreditara origen ni destino. El cargamento tenía como destino presuntos circuitos ilegales relacionados con bandas extorsivas en la sierra liberteña.

Las investigaciones preliminares indican que los explosivos estaban destinados a operaciones de coerción y violencia en zonas donde la extorsión ha cobrado especial relevancia.

Intervienen camioneta con más de 3 mil cartuchos de dinamita

La intervención, realizada en el operativo “Protección de Carreteras 2026”, condujo a la detención de Clemente Daza Pérez y Ángel Segundo Daza Espejo, señalados como presuntos integrantes de la organización criminal Los Topos de Quiruvilca. Tras la intervención, los detenidos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y puestos a disposición del Ministerio Público para dar inicio a las diligencias bajo el marco de la respuesta estatal frente a la criminalidad.

La Policía Nacional del Perú incautó más de 3.000 cartuchos de dinamita en Huamachuco, La Libertad, desarticulando la logística de distribución de explosivos para bandas criminales en la sierra. (Foto: Agencia Andina)

El decomiso de 3.049 cartuchos de dinamita destinados a circuitos delictivos evidencia la escala de las economías subterráneas que sostienen organizaciones de extorsión y sicariato. Como advierten fuentes policiales en diálogo con la agencia de noticias nacional, el control del tráfico de explosivos representa “la principal herramienta para limitar el poder operativo de los grupos criminales en la región”, donde la dinamita es utilizada tanto en amenazas como en ataques contra sectores productivos y civiles.

El impacto de esta incautación redujo el poder de acción de las bandas criminales en La Libertad, una de las jurisdicciones con mayor concentración de delitos extorsivos en el país, y muestra la capacidad de la Policía Nacional del Perú para interceptar insumos críticos antes de su utilización en nuevas acciones violentas.

Operativo en carreteras facilita captura de sospechosos

El operativo “Protección de Carreteras 2026” sobresalió por la coordinación con la Unidad de Carreteras, que detectó el transporte irregular de explosivos y procedió a incautarlos en la provincia de Sánchez Carrión. La intervención permitió retener el material y capturar a los presuntos delincuentes, lo que facilitó el avance de las investigaciones judiciales en curso y sentó bases para una desarticulación progresiva de las redes logísticas ilegales.

Este procedimiento responde a un patrón delictivo en crecimiento: organizaciones como Los Topos de Quiruvilca emplean el traslado clandestino de dinamita para fortalecer células urbanas y rurales dedicadas a la intimidación sistemática. La acción de respuesta y la colaboración entre entidades estatales han sido factores que contribuyeron a frenar la expansión operativa de estas redes.

En consecuencia, las autoridades han reforzado los dispositivos de vigilancia en corredores identificados como críticos y en zonas de alto tránsito, priorizando tanto la detección temprana como la intervención focalizada para reducir daños potenciales.

Extorsión afecta al 25% de peruanos y se expande hacia regiones rurales

La crisis de seguridad pública queda en evidencia al revisar los datos más recientes del Observatorio del Crimen y la Violencia, que revelan que el 25% de los peruanos adultos han sido víctimas o conocen a alguien afectado por extorsión en el último trimestre, superando los 6 millones de personas en todo el país.

Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

El informe, citado por el Observatorio, precisa que la incidencia de este delito ha disminuido levemente en Lima pero creció en regiones del centro, sur y oriente, así como en zonas rurales, lo que demuestra una diversificación geográfica y social de la extorsión. Este fenómeno alcanza también al sector transporte, donde en 2025 se registraron 239 transportistas asesinados, cifra compuesta mayoritariamente por víctimas de redes extorsivas.

El documento señala un aumento sostenido en modalidades de criminalidad económica, destacando el préstamo informal conocido como “gota a gota”, cuya incidencia subió al 19% en 2025. Paralelamente, 27% de la población adulta fue víctima de estafas digitales o telefónicas, lo que representa más de 6,6 millones de personas expuestas a fraudes vinculados al uso de tecnologías, según el mismo reporte.

La concentración territorial de homicidios es alta: regiones como Lima, Callao y La Libertad marcan los peores registros. El uso de armas de fuego predomina en los homicidios —con más de 1.300 casos en 2025—, atribuidos principalmente a sicarios ligados a redes de extorsión.