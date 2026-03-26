Capturan en Chile a venezolano acusado de asesinato en San Martín de Porres: detienen a “Yeikol”, integrante del Tren de Aragua

Captura en Chile de un ciudadano venezolano acusado de homicidio calificado en Perú bajo modalidad de sicariato. Perú21

La captura de un ciudadano venezolano en territorio chileno volvió a poner en el centro del debate la expansión del crimen organizado en la región. El operativo, ejecutado en Maipú, expone una dinámica que trasciende fronteras y que obliga a las autoridades a coordinar esfuerzos más allá de sus jurisdicciones. En este escenario, la cooperación policial aparece como un eje clave para ubicar y detener a sospechosos que se desplazan entre países.

El caso se vincula a un hecho ocurrido en Perú y revela la ruta que siguen algunos integrantes de organizaciones criminales para evadir a la justicia. La intervención de organismos internacionales permitió ubicar al sospechoso y concretar su detención en otro país, en una acción que responde a solicitudes formales emitidas por el sistema judicial peruano.

La operación se desarrolló en la comuna de Maipú, en la capital chilena, donde agentes de la Policía de Investigaciones de Chile y efectivos de la Policía Nacional del Perú actuaron en coordinación, en el marco de una notificación roja gestionada por Interpol. La captura se produjo este jueves, según la información oficial.

Detención por encargo internacional

Freddy Yeikol Pérez Jiménez, conocido como “Yeikol”, fue detenido a los 24 años tras ser identificado como presunto autor de un homicidio calificado en Perú. El delito se atribuye a la modalidad de sicariato y tuvo como víctima a un vecino del distrito limeño de San Martín de Porres en 2024.

De acuerdo con el requerimiento judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una orden de captura internacional con fines de extradición. El mandato incluyó la detención preventiva del sospechoso, lo que permitió activar los mecanismos de cooperación policial entre ambos países.

El procedimiento se ejecutó con participación de Interpol, entidad que canalizó la alerta internacional. La intervención conjunta permitió ubicar al ciudadano venezolano en territorio chileno y proceder con su arresto, en cumplimiento del requerimiento peruano.

El operativo refleja una estrategia basada en la colaboración entre instituciones policiales de distintos países. Según la información oficial, la acción se enmarca en los esfuerzos por enfrentar el crimen organizado transnacional, una problemática que registra presencia en varias naciones de América Latina.

Investigaciones recientes en Chile muestran que este tipo de organizaciones operan mediante estructuras distribuidas en células. En ese país, se identificaron al menos nueve grupos activos vinculados a una misma red criminal, con participación en secuestros, homicidios y extorsiones .

Además, autoridades chilenas y extranjeras mantienen operativos y procesos judiciales coordinados para desarticular estas redes. La cooperación incluye detenciones, extradiciones y el intercambio de información entre agencias de seguridad .

El alcance del Tren de Aragua

Composición: Infobae Perú

El detenido integra el Tren de Aragua, una organización criminal que surgió en Venezuela y que extendió sus actividades a distintos países. Su origen se vincula al estado de Aragua, donde comenzó con cobros ilegales en entornos laborales antes de consolidar otras actividades ilícitas.

Con el tiempo, la organización amplió su radio de acción hacia delitos como sicariato, narcotráfico, extorsión y trata de personas. Informes policiales y judiciales indican que su presencia se registra en países como Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Uno de los elementos que explica su expansión es la movilidad de sus integrantes. Investigaciones apuntan a que algunos miembros replican sus prácticas en países de destino, lo que facilita la instalación de nuevas células delictivas. A ello se suma la ausencia de estructuras criminales locales similares en ciertos territorios, lo que abre espacio para su ingreso.

En Chile, por ejemplo, la organización opera a través de facciones que participan en distintos delitos, incluidos secuestros y homicidios. Autoridades locales han desplegado operativos de gran escala para detener a sus integrantes y desarticular sus redes .

El caso de Pérez Jiménez se suma a una serie de detenciones y operativos que evidencian la presencia activa de esta organización en distintos países. La coordinación entre Perú y Chile permitió avanzar en un proceso judicial que ahora continuará bajo mecanismos de extradición.

En paralelo, los sistemas de seguridad de la región enfrentan una presión creciente ante el avance de estas redes, que adaptan sus métodos según el contexto de cada país y mantienen conexiones internacionales que complican su desarticulación.