Línea 2 del Metro de Lima: tuneladora Delia llega a la estación Óscar R. Benavides y se acerca al tramo final en el Callao

Delia completa excavación entre San Marcos y Óscar R. Benavides

La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registró un nuevo avance. La tuneladora Delia llegó a la estación Óscar R. Benavides, ubicada en el Callao, luego de perforar el muro de pantalla de esta infraestructura subterránea.

El ingreso de la maquinaria marca el final del tramo de túnel que conecta la estación San Marcos con Óscar R. Benavides. En total, Delia excavó 800 metros en este último recorrido, lo que representa un paso más en el desarrollo de la obra que busca unir el este de Lima con el primer puerto.

Para lograr este avance fue necesario instalar 3.297 dovelas de concreto, piezas prefabricadas que forman la estructura del túnel. Estas dovelas se colocan en anillos que permiten sostener la excavación y asegurar la estabilidad de la infraestructura subterránea.

La tuneladora Delia llegó a la estación Óscar R. Benavides en el Callao

En este tramo se construyeron 471 anillos de concreto. Cada uno pesa alrededor de 40 toneladas, lo que refleja la magnitud de la obra que se desarrolla bajo la ciudad.

Durante esta fase de trabajos, la tuneladora avanzó en promedio 15 metros por día hasta completar el recorrido entre ambas estaciones. Este ritmo permitió culminar la perforación del tramo y preparar el siguiente avance hacia nuevas zonas del Callao.

Más de 25 kilómetros de túnel ya están construidos

El avance de Delia forma parte del progreso general de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, un proyecto que contempla 27 kilómetros de túnel subterráneo.

Hasta el momento ya se han construido más de 25 kilómetros de esta infraestructura. Esto significa que la mayor parte del recorrido subterráneo ya está terminado y solo queda pendiente un tramo final.

Ese tramo corresponde al sector comprendido entre las estaciones Óscar R. Benavides e Insurgentes, también ubicadas en el Callao. Cuando se complete esta parte, la excavación del túnel principal quedará prácticamente terminada.

Delia completa excavación entre San Marcos y Óscar R. Benavides

Desde que inició sus trabajos en la estación San Juan de Dios, Delia ha excavado casi 13 kilómetros de túnel. En ese trayecto la maquinaria ha atravesado varias estaciones del proyecto.

Entre ellas se encuentran Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Plaza Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, La Alborada, Elio, San Marcos y ahora Óscar R. Benavides.

Tras completar este tramo, la tuneladora continuará su recorrido hacia la estación Carmen de la Legua, que será su siguiente punto de trabajo en el Callao.

Delia conecta San Marcos y Óscar R. Benavides en la Línea 2 del Metro

Por qué la tuneladora lleva el nombre Delia

La tuneladora más conocida de la Línea 2 fue bautizada como Delia en homenaje a una pionera de la ingeniería peruana.

El nombre recuerda a Delia Tasaico del Pino, la primera mujer en graduarse como ingeniera en el Perú. Su historia está vinculada a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde ingresó en 1962 para estudiar Ingeniería de Minas.

En ese momento, la presencia femenina en carreras técnicas era muy reducida. Su ingreso y posterior graduación marcaron un precedente para otras mujeres que buscaban abrirse camino en áreas científicas y de ingeniería.

Nueva etapa en la Línea 2: tuneladora Delia llega a la estación Elio. Foto: MTC

El nombre de la tuneladora fue elegido a través de un concurso nacional llamado “Hay mujeres que dejan huella y las tuneladoras quieren llevar sus nombres”.

La iniciativa recibió más de 1.450 propuestas de distintos ciudadanos. De todas ellas se seleccionaron dos finalistas: Delia y Micaela.

En la votación final participaron 1.710 personas y el nombre Delia obtuvo el primer lugar con 716 votos, convirtiéndose en el elegido para bautizar a una de las máquinas que excava los túneles del metro.

Los nombres de 'Delia' y 'Micaela' rinden homenaje a dos figuras históricas peruanas: Delia Tasaico, la primera mujer ingeniera del país, y Micaela Bastidas, heroína de la gesta emancipadora del Perú. - Crédito: Infobae Perú / MTC

La importancia de la Línea 2 para el transporte en Lima

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao es considerada el proyecto de transporte urbano más grande del país. Se trata del primer sistema de metro completamente subterráneo que tendrá el Perú.

La infraestructura tendrá una extensión total de 35 kilómetros y contará con 27 estaciones distribuidas en 13 distritos de Lima y Callao.

Cuando esté completamente operativa, permitirá conectar Ate con el Callao en aproximadamente 45 minutos. Actualmente, ese mismo trayecto puede tomar más de dos horas si se realiza en transporte público o en vehículo particular.

La línea atravesará distritos densamente poblados como Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista y Carmen de la Legua.

La Línea 2 tendrá un total de 27 estaciones. Foto: difusión

El proyecto también incorporará tecnología avanzada. El sistema operará bajo el estándar GoA4, lo que significa que los trenes funcionarán de manera automatizada, sin conductor.

Se estima que más de 2,5 millones de personas serán beneficiadas directamente por esta infraestructura. Además, para el año 2030 se proyecta que el sistema pueda movilizar alrededor de 1,2 millones de pasajeros cada día.

Actualmente, una parte del proyecto ya está en funcionamiento. La etapa 1A opera desde diciembre de 2023 entre los distritos de Ate y Santa Anita, en un tramo de cinco kilómetros.

Además de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, se avanza en el desarrollo del tramo ferroviario Lima-Ica. Foto: difusión

Desde su puesta en marcha, este servicio ha movilizado a más de 35 millones de usuarios, con un promedio cercano a 70 mil pasajeros diarios.

Con el avance de las tuneladoras y la construcción de nuevas estaciones, la Línea 2 se acerca progresivamente a completar la infraestructura que cambiará la forma en que millones de limeños se desplazan por la ciudad.

Así llegó Delia a la estación Elio

Tuneladora “Delia” llega a la estación Elio y marca un nuevo avance en la Línea 2 del Metro de Lima

A cinco meses de su paso por la estación Elio, la tuneladora “Delia” se mantiene como uno de los hitos técnicos más relevantes en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima. Su llegada, registrada en octubre de 2025 en el cruce de las avenidas Venezuela y Aurelio García, evidenció el ritmo sostenido de una obra que avanza en el subsuelo de la capital.

En ese momento, la estación —la número veinte en el eje oeste-este— ya mostraba un 84.21% de ejecución, resultado del trabajo previo de decenas de operarios que, desde marzo de 2023, acondicionaron el terreno a más de 20 metros de profundidad. Ese mismo esquema de intervención se replicó en otras estaciones: excavación controlada, preparación del espacio y posterior ingreso de la tuneladora.

El rol de “Delia” ha sido determinante. Su operación no se limita a perforar, sino que, en simultáneo, instala anillos de concreto que dan forma al túnel y garantizan su estabilidad estructural. Este sistema permitió consolidar tramos continuos del recorrido subterráneo, asegurando uniformidad en la construcción a lo largo de la línea.