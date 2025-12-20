Así será la nueva megaobra que reducirá a 45 minutos el viaje de norte a sur en Lima: unirá 8 distritos

Descubre la Vía Expresa Grau, la megaobra que unirá por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. Con una inversión de más de 96 millones de soles, este proyecto beneficiará a 2 millones de usuarios y reducirá drásticamente los tiempos de viaje en la capital.

Un cambio sustancial en la dinámica de los viajes diarios se acerca para quienes transitan entre los extremos norte y sur de Lima. Desde abril de 2026, la Vía Expresa Grau, un corredor de 2,8 kilómetros, enlazará de manera inédita al Metropolitano con la Línea 1 del Metro y así, permitirá que más de dos millones de usuarios accedan con mayor rapidez y facilidad al corazón comercial y productivo de la capital.

Actualmente, la congestión y la fragmentación marcan el pulso del transporte en la ciudad. Lech Espinoza Arteaga, gerente de Infraestructura de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), explicó en declaraciones a Agencia Andina que cerca de 22.000 personas utilizan cada día la Estación Central del Metropolitano, mientras que otras 5.000 acceden a la estación Grau de la Línea 1.

Según el funcionario, la alta demanda para ingresar a zonas centrales como Cercado y La Victoria no encuentra una respuesta adecuada en la infraestructura existente, por lo que la megaobra pretende transformar la experiencia de desplazamiento en Lima.

El trayecto entre Carabayllo y Villa El Salvador podrá completarse en tan solo 45 minutos una vez habilitado el enlace, estimación oficial que figura en los reportes consultados por Agencia Andina. No se trata solo de reducir tiempos para quienes recorren grandes distancias, sino de abrir nuevas rutas para quienes buscan llegar a polos productivos como el Mercado Central o Gamarra, en La Victoria.

El proyecto contempla la construcción de cuatro paraderos estratégicos: Abancay, Andahuaylas, Parinacochas y Nicolás Ayllón.

En ese sentido, las nuevas estaciones permitirán que los pasajeros accedan directamente a zonas de alta actividad económica o retornen a sus lugares de origen aprovechando un mayor abanico de conexiones.

Los trabajos muestran progresos concretos: Abancay alcanza un 90 % de avance, mientras que Andahuaylas llega al 95 %, de acuerdo con los datos brindados por Espinoza Arteaga a Agencia Andina. Ambas plataformas se levantarán en desniveles con dos pisos, equipados con ascensores y escaleras.

La transformación urbana va más allá del servicio de transporte. La pavimentación del tramo entre plaza Grau y jirón Junín ya está culminada, y las veredas entre Lucanas y Junín presentan un avance del 50 %.

El diseño paisajístico incluye la plantación de más del 80 % de las 160 palmeras y 360 guaranguays proyectadas, iniciativa que embellece e integra el corredor vial, según informó Agencia Andina.

Uno de los elementos innovadores de la obra será la estación de transferencia con viaducto peatonal en el paradero Nicolás Ayllón. Este punto facilitará la interconexión entre los sistemas, permitiendo el tránsito fluido desde el Metropolitano hacia la Línea 1, en ambos sentidos. Espinoza Arteaga detalló que en febrero de 2026 comenzará la construcción de este nodo clave.

El plan contempla también la renovación del sistema semafórico y la adecuación de vías principales y auxiliares, acciones que estarán en marcha durante los próximos días en respuesta al aumento de la movilidad por las festividades de fin de año.

La Municipalidad de Lima prevé la entrega de la obra para el primer semestre de 2026. Quienes recorran este enlace deberán utilizar tarjetas diferentes para cada sistema, ya que Metropolitano y Línea 1 cuentan con concesionarios distintos. No obstante, las autoridades aseguran que la interoperabilidad física será completa.

De acuerdo con Emape, la puesta en funcionamiento de la nueva Vía Expresa Grau y sus paraderos convertirá al eje norte-sur limeño en un modelo de conectividad urbana, con implicancias directas en el tráfico, los tiempos de traslado y la revitalización de polos comerciales y residenciales.