Línea 2 Metro de Lima: Liberan carriles en la avenida Manco Cápac tras retiro de cerco de obras

Tres carriles de la avenida Manco Cápac se liberan tras retiro de cerco de obra por avances en la Línea 2 del Metro de Lima.

Este miércoles 25 de marzo se retiró el cerco que delimitaba la obra en la estación E-14 “Manco Cápac”, en el distrito de La Victoria.

Según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la intervención permitió liberar tres carriles de la avenida Manco Cápac en sentido este-oeste, a lo largo de 150 metros.

Esta acción beneficia directamente a los usuarios de transporte público y privado que utilizan esta arteria, en especial a las nueve empresas que volvieron a circular por la zona.

Antes de la reapertura, los buses realizaban desvíos por el jirón García Naranjo, ocasionando mayores tiempos de traslado y congestión. La habilitación de los carriles se traduce en una mejora inmediata de la conectividad hacia el Centro de Lima, además de facilitar el paso a vehículos de carga.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad a la que pertenece la ATU, destacó el impacto positivo de la medida en la movilidad diaria.

La reapertura se suma a las liberaciones previas en las estaciones Nicolás Ayllón y Circunvalación, mostrando un avance progresivo en la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

La Policía Nacional del Perú (PNP) colaboró activamente durante el proceso, garantizando el orden y la seguridad en el tránsito por los nuevos carriles.

Tres carriles de la avenida Manco Cápac se liberan tras retiro de cerco de obra por avances en la Línea 2 del Metro de Lima.

Tuneladora Delia sigue su avance bajo Lima

El avance de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se refleja también en la reciente llegada de la tuneladora Delia a la estación Óscar R. Benavides, en el Callao.

Este hecho marca la culminación del tramo de túnel entre las estaciones San Marcos y Óscar R. Benavides, donde la maquinaria excavó 800 metros e instaló 3.297 dovelas de concreto, formando 471 anillos que sostienen la infraestructura subterránea, según reportó la ATU.

La tuneladora Delia avanzó en promedio 15 metros por día, permitiendo que el túnel principal supere los 25 kilómetros ya construidos de un total proyectado de 27 kilómetros. Queda solo un tramo por completar, entre las estaciones Óscar R. Benavides e Insurgentes, ambas situadas en el Callao.

Desde el inicio de sus operaciones en la estación San Juan de Dios, Delia excavó casi 13 kilómetros, atravesando estaciones como Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Plaza Bolognesi y Carmen de la Legua. La maquinaria continuará su trabajo hacia la estación Carmen de la Legua, ampliando el alcance de este sistema de transporte subterráneo.

La importancia de la Línea 2 radica en su capacidad para conectar Ate con el Callao en aproximadamente 45 minutos, una reducción considerable frente a las más de dos horas que toma actualmente ese trayecto.

La infraestructura contempla 35 kilómetros de extensión y 27 estaciones, distribuidas en 13 distritos densamente poblados, como Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Breña y Bellavista.

El sistema operará bajo el estándar GoA4, permitiendo el funcionamiento automatizado de los trenes, sin conductor. Se proyecta que más de 2,5 millones de limeños resultarán beneficiados de manera directa, y hacia 2030 se estima una movilización diaria de 1,2 millones de pasajeros, según datos oficiales.