Perú

Miguel Vergara es el segundo eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Gabriela Herrera y Mark Vito se salvaron

El actor pidió su salida y se convirtió en el segundo eliminado, mientras que Gabriela y Mark fueron salvados por el público y elogiados por sus compañeros.

Guardar
En una noche llena de tensión, Miguel Vergara se convierte en el segundo participante en abandonar 'La Granja VIP'. Revive el emotivo momento de su despedida con Gabriela y su salida del reality. - La Granja VIP / Panamericana Televisión

La noche del 28 de marzo estuvo cargada de emociones y giros inesperados en ‘La Granja VIP Perú’. El reality vivió su segunda gala de eliminación, en la que Miguel Vergara se convirtió en el segundo participante en abandonar la competencia.

En contraste, Gabriela Herrera y Mark Vito Villanela lograron salvarse, recibiendo el respaldo del público y, en el caso de Gabriela, el cálido recibimiento del “team Reales”.

Mark Vito es el primero en salvarse

La gala arrancó con la tensión al máximo. El primero en asegurar su permanencia fue Mark Vito, quien obtuvo el mayor porcentaje de votaciones del público y regresó a la casa en medio de una ovación y un abrazo colectivo de sus compañeros.

El exesposo de Keiko Fujimori se ha convertido en uno de los favoritos por su actitud positiva y su disposición a integrarse, ganándose el cariño de varios participantes.

Gabriela Herrera regresa triunfante al reality

La siguiente en salvarse fue Gabriela Herrera, quien acumuló los votos de Samahara Lobatón y volvió a la granja vestida de blanco.

Su llegada fue celebrada especialmente por el “team Reales”, aunque el “team Víboras” se tomó su tiempo para darle la bienvenida. Gabriela se mostró agradecida y lista para continuar en la competencia, prometiendo dejarlo todo en las próximas semanas.

Gabriela Herrera volvió al reality tras recibir el respaldo del público y el apoyo de su equipo. Captura: Panamericana TV
Gabriela Herrera volvió al reality tras recibir el respaldo del público y el apoyo de su equipo. Captura: Panamericana TV

Miguel Vergara se convierte en el segundo eliminado

El momento más emotivo y sorprendente de la noche llegó con la eliminación de Miguel Vergara. El actor y excapataz del programa, visiblemente afectado y con la voz entrecortada, pidió abiertamente a sus compañeros que lo nominen, argumentando que la convivencia y el ambiente del reality estaban afectando su salud emocional.

“Sí, es a pedido mío. Yo ya me quiero ir. No me siento bien. La convivencia, las energías de todas las personas no me suman a mí. Y mi paz mental es mejor que la plata. La plata se hace acá o afuera y la paz mental es lo más hermoso que existe. Eso es”, declaró Miguel entre lágrimas durante la asamblea de nominación.

Sus palabras generaron un momento de reflexión y tensión en la casa. Pablo Heredia, al nominarlo, reafirmó que lo hacía por petición expresa del propio Miguel: “Es una persona que últimamente no se ha sentido muy cómodo. Así que le voy a dar esa posibilidad de que esté nominado, que es Miguel”.

Miguel Vergara se convirtió en el segundo eliminado de La Granja VIP Perú. Captura: Panamericana TV
Miguel Vergara se convirtió en el segundo eliminado de La Granja VIP Perú. Captura: Panamericana TV

La convivencia y la presión emocional: el motivo de su salida

Miguel Vergara profundizó en su malestar en conversaciones privadas dentro de la casa, confesando sentirse “estresado” y “con depresión”. Suplicó a sus compañeras que lo nominen: “Yo ya me quiero ir. Es más, yo quiero que este sábado me voten. Quiero que me eliminen este sábado. Estoy desesperado”, expresó.

El actor aclaró que su decisión no tenía que ver con maltrato, sino con la dinámica grupal y la presión del reality: “A todos los quiero, les he agarrado cariño, ¿me entiendes? Pero son energías que no, con todo respeto, no me competen. Nunca he dormido con la luz prendida. Yo duermo con la luz apagada”.

Su sobrino resaltó ante las cámaras: “Es una persona fuerte, pero la mala vibra que hay dentro de la casa lo ha afectado mucho”.

Tras la salida de Vergara, se anunció que Mónica Torres asumirá el rol de capataz hasta el lunes por la noche, cuando se escoja al nuevo líder de la casa. Además, el rendimiento del grupo permitió que el porcentaje del presupuesto para alimentos suba al 65%, un pequeño alivio tras varias semanas de restricciones.

Miguel Vergara
Miguel Vergara prioriza su salud mental y pide su eliminación en La Granja VIP, generando reflexión en el reality.

Integrantes de La Granja se enteraron de la muerte de Manolo Rojas

Otro momento especialmente emotivo durante la gala de eliminación se vivió cuando Ethel Pozo y Yaco Eskenazi interrumpieron la transmisión para comunicar a los participantes la triste noticia del fallecimiento de Manolo Rojas. El ambiente en la casa se tornó solemne y la conmoción fue inmediata.

Con la voz entrecortada, Ethel añadió: “Tranquilos. Y queríamos comunicarles a ustedes, porque el Perú lo llora. Así es, así es. De un infarto a los sesenta y tres años, granjeros.”

Yaco intentó dar contención al grupo: “Tranquilos. Tranquila, Yiddá. Mónica”.

La noticia impactó especialmente a Yiddá Eslava, quien no pudo contener las lágrimas y expresó su dolor: “Es que era un gran amigo, no puede ser lo que me están contando.”

El equipo de producción y los conductores comprendieron la reacción de los participantes y les dieron espacio para procesar la noticia. “Te entendemos. Para nosotros también ha sido impactante”, agregó Yaco, mientras Mónica Torres y otros compañeros intentaban consolar a Yiddá.

Mariella Zanetti también tomó la palabra para recordar el espíritu de Manolo Rojas: “Ustedes saben cómo era Manolo. Manolo siempre los hubiera querido ver con una sonrisa, felices, saliendo adelante, avanzando en la vida, porque para él la vida era humor. Y hay que respetarlo así”.

Entre lágrimas, Yiddá compartió: “Es que yo antes de entrar lo vi unos días antes, de verdad, me está partiendo el corazón. No puedo más”.

Ethel Pozo cerró el momento con palabras de consuelo: “Tranquila, Yida. Efectivamente, ha partido a alegrar al cielo. Se nos adelantó. El tan querido Manolo Rojas, sí.”

Este instante de recogimiento y homenaje espontáneo subrayó la huella imborrable que Manolo Rojas dejó en la televisión y en los corazones de quienes lo conocieron y admiraron.

Manolo Rojas falleció el 27 de marzo.
Manolo Rojas falleció el 27 de marzo.

Temas Relacionados

Miguel VergaraLa Granja VIP PerúGabriela HerreraMark Vitoperu-entretenimientoLa granja Vip

Más Noticias

Policía interviene camioneta que trasladaba más de 3.000 cartuchos de dinamita en La Libertad, usados por bandas de extorsión y sicariato

Agentes de la Unidad de Carreteras lograron detener a dos presuntos miembros de la red criminal Los Topos de Quiruvilca, vinculados al transporte ilegal de dinamita en Huamachuco

Policía interviene camioneta que trasladaba más de 3.000 cartuchos de dinamita en La Libertad, usados por bandas de extorsión y sicariato

Otoño desafía los registros: calor extremo y temperaturas de “de moderada intensidad” golpean la costa peruana

El Senamhi activa alerta amarilla por máximas inusuales en el litoral, mientras el fenómeno ‘Niño Godzilla’ y el calentamiento del mar anticipan semanas de radiación UV y ráfagas de viento en varias regiones

Otoño desafía los registros: calor extremo y temperaturas de “de moderada intensidad” golpean la costa peruana

Alianza Lima derrotó 3-1 a Géminis en el partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley: resumen y jugadas

Alianza Lima se impuso por 3-1 a Géminis en la ida de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley y quedó a un triunfo de clasificar a la final. El equipo blanquiazul mostró solidez en los momentos clave, mientras que Géminis, dirigido por Natalia Málaga, buscará revertir la serie en el próximo partido

Alianza Lima derrotó 3-1 a Géminis en el partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley: resumen y jugadas

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

En el Gran Teatro Nacional se realizó el velorio del recordado cómico Manolo Rojas. Familiares decidieron llevar los restos del cómico a Huaral para luego retornarlo a Lima

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

Perú busca posicionarse en la industria espacial con proyecto de puerto cerca de la línea ecuatorial

La iniciativa contempla la participación del sector Defensa, la academia y empresas privadas para impulsar el desarrollo tecnológico

Perú busca posicionarse en la industria espacial con proyecto de puerto cerca de la línea ecuatorial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

PJ amplía por 20 meses la investigación contra Pedro Castillo por liderar presunta organización criminal

Fernando Olivera volverá a debatir contra un candidato del APRA este lunes y recuerda cómo se preparó contra Alan García en 2016

No habrá presentación de avance de resultados en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Vladimir Cerrón reconoce tener una “gran amistad” con José María Balcázar y responde si impuso ministros

ENTRETENIMIENTO

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

Manuel Rojas, hijo de Manolo Rojas, relata los angustiantes momentos finales del comediante: “No pude hacer nada más”

‘La Chola Chabuca’ y Fernando Armas en medio de lágrimas protagonizan un sketch en memoria de Manolo Rojas: “Dime que va venir”

El triste adiós a Manolo Rojas: ¿Dónde y cuándo será el sepelio del querido humorista?

Fotos y videos del último adiós a Manolo Rojas: amigos, familia y compañeros despiden al actor en el Gran Teatro Nacional

DEPORTES

Alianza Lima derrotó 3-1 a Géminis en el partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley: resumen y jugadas

Alianza Lima derrotó 3-1 a Géminis en el partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley: resumen y jugadas

Resultados de las semifinales ida y los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs LDU 2-1: resumen y goles del triunfo ‘crema’ en amistoso 2026

Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito

Diego Rebagliati reveló por qué Joao Grimaldo no fue titular en Perú vs Senegal, y dejó duro mensaje sobre los delanteros