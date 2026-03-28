Segunda gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: ¿Cómo votar para salvar a Gabriela Herrera, Miguel Vergara o Mark Vito del reality?

La segunda gala de eliminación y cómo votar por tu favrito en La Granja VIP Perú. IG

La tensión en ‘La Granja VIP Perú’ alcanza su punto máximo este sábado 28 de marzo con la esperada segunda gala de eliminación. Solo uno de los nominados —Gabriela Herrera, Miguel Vergara o Mark Vitto— podrá continuar en el reality, y todo dependerá del voto del público. La noche promete emociones fuertes, estrategias inesperadas y una audiencia expectante frente a la pantalla de Panamericana TV.

¿Qué sucedió esta semana?

La dinámica de nominación en esta segunda gala estuvo marcada por un giro inesperado. Pati Lorena, quien poseía el poder de salvar a un compañero, eligió favorecer a Samahara Lobatón.

Su decisión no solo sorprendió a todos en la granja, sino que dejó a Gabriela Herrera en la zona de riesgo, heredando los votos acumulados de Samahara y sumándose a la placa de nominados junto a Miguel Vergara y Mark Vitto.

La elección fue particularmente polémica porque todos los participantes votaron vendados, sin saber quién sería el gran traicionado de la jornada. El movimiento de Pati generó debate y tensión entre los concursantes, y puso en evidencia la importancia de las alianzas y las estrategias dentro del juego.

Los nominados son; Gabriela Herrera, Mark Vitto y Miguel Vergara. IG

¿Cómo votar para salvar a tu favorito en ‘La Granja VIP Perú’?

El destino de Gabriela, Miguel o Mark está en manos del público. Si no quieres que tu favorito abandone el reality, sigue estos pasos para votar:

Ingresa a la cuenta oficial de Instagram: Busca @lagranjavipperu (verifica el check azul de cuenta verificada). Accede al enlace en la biografía: Haz clic en el link de votación que encontrarás en la bio del perfil. Regístrate: Completa tus datos y proporciona un correo electrónico válido. Elige y vota: Selecciona a Gabriela Herrera, Miguel Vergara o Mark Vitto para salvarlos de la eliminación. Vota hasta 10 veces: Puedes emitir hasta 10 votos por tu concursante favorito.

El proceso es sencillo y rápido. Tu participación puede marcar la diferencia y definir el rumbo de la competencia.

El proceso de votación en La Granja VIP Perú y asegurar la permanencia de tu favorito en el reality. IG

¿A qué hora es la gala de eliminación?

La gala de eliminación de La Granja VIP Perú se transmite hoy sábado a las 8:00 p.m. en vivo por Panamericana Televisión. La emisión promete ser una de las más emocionantes y comentadas, ya que uno de los favoritos dejará la competencia y la convivencia en la granja cambiará para siempre.

No pierdas la oportunidad de apoyar a tu preferido y ser parte de una noche cargada de suspenso, confesiones y el clásico drama de los realities.

La gala de eliminación se transmite hoy en vivo por Panamericana a las 8:00 p.m. IG

Polémica y favoritismo: el debate en redes sociales

La semana previa a la eliminación estuvo marcada por una fuerte polémica. El ingreso de Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, desató acusaciones de favoritismo hacia Samahara Lobatón y su familia. El ambiente se volvió tenso cuando Gabriela Herrera, visiblemente molesta, gritó “calla, fea” a Samahara en medio de la discusión, lo que generó la inmediata reacción de Melissa Klug, quien defendió a su hija con ironía.

El enfrentamiento escaló rápidamente, con insultos que sorprendieron a los compañeros y obligaron a la intervención de otros participantes para calmar los ánimos. La pelea se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde usuarios cuestionaron la transparencia del reality y la posible manipulación de los resultados.

Gabriela Herrera grita ‘calla, fea’ a Samahara Lobatón por supuesto favoritismo y Melissa Klug no se queda callada

¿Está arreglado el reality?

La discusión sobre favoritismo y filtraciones internas se intensificó en plataformas como TikTok, donde usuarios expresaron su decepción y falta de confianza en el formato. Comentarios como “La producción ya arregló, todo Samahara ya va a ganar” y “Mejor que hagan un reality de los Klug” se hicieron virales, reflejando el sentir de quienes creen que la competencia ha perdido credibilidad.

Otros espectadores fueron más allá y declararon que dejarán de ver el programa, convencidos de que “ya se sabe quién va a ganar los 100 mil soles”. La percepción de falta de transparencia está impactando directamente en la fidelidad del público.

Usuarios critican a La Granja VIP por supuesto favoritismo: “Mejor hagan un reality de los Klug”. Captura: @juanimarquezcortez.