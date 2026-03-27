Usuarios ponen en duda la transparencia de La Granja VIP y que ganaría Samahara Lobatón: “Ya se sabe quién ganará los 100 mil soles”

Un comentario sobre Jesús Barco desató uno de los momentos más tensos del reality. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

La polémica en torno a La Granja VIP continúa escalando y ha abierto un debate que va más allá de un simple comentario al aire. El reality, emitido por Panamericana Televisión y bajo el formato de Gisela Valcárcel, con la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, se ha visto envuelto en cuestionamientos tras una conversación protagonizada por Samahara Lobatón y su madre, Melissa Klug, que dejó entrever información sensible sobre el desarrollo del programa.

Todo ocurrió en un momento que parecía inofensivo dentro de la dinámica del reality. Mientras ambas interactuaban frente a cámaras, Samahara deslizó una frase que no pasó desapercibida: dio a entender que Jesús Barco, su pareja, ingresaría próximamente como parte de los refuerzos.

Samahara Lobatón tiene descuido y confiesa que Jesús Barco entrará a ‘La Granja VIP Perú’. X

Aunque no lo confirmó de forma directa, el comentario fue suficiente para encender las alarmas entre los televidentes, quienes rápidamente comenzaron a cuestionar la transparencia del formato.

La reacción de Melissa Klug fue inmediata y evidenció incomodidad. Su expresión reflejó sorpresa, como si la información no debiera ser revelada en ese momento. Este gesto reforzó la percepción de que se trataba de una infidencia, lo que terminó alimentando aún más las sospechas del público.

Usuarios critican a La Granja VIP por supuesto favoritismo: “Mejor hagan un reality de los Klug”. Captura: @juanimarquezcortez.

A partir de ese instante, las redes sociales se convirtieron en el principal escenario del debate. Usuarios de plataformas como TikTok comenzaron a compartir fragmentos del momento junto a comentarios críticos sobre la posible filtración de información. “Mi pregunta es cómo es posible que tenga información de eso, este programa cada día me decepciona más, nada serio”, escribió un usuario, reflejando el sentir de quienes consideran que el reality podría estar perdiendo credibilidad.

Las opiniones no se limitaron a la duda, sino que escalaron hacia acusaciones más directas. “Es un sketch ese programa, todo ya está escrito tipo novela, ellos solo tienen que actuar y obvio ya tienen un ganador”, señaló otro comentario que rápidamente ganó visibilidad. Este tipo de afirmaciones, aunque no comprobadas, evidencian una creciente percepción de que el programa podría estar direccionado.

Usuarios critican a La Granja VIP por supuesto favoritismo: “Mejor hagan un reality de los Klug”. Captura: @juanimarquezcortez.

Usuarios critican a La Granja VIP por supuesto favoritismo: “Mejor hagan un reality de los Klug”. Captura: @juanimarquezcortez.

El foco también se centró en la figura de Samahara Lobatón. Algunos usuarios señalaron: “La producción ya arregló, todo Samahara ya va a ganar”, insinuando un supuesto favoritismo. Este tipo de mensajes comenzaron a viralizarse, generando un efecto multiplicador que impacta directamente en la imagen del reality.

Pero el cuestionamiento no se detuvo ahí. Otro punto que generó controversia fue la presencia reiterada de miembros vinculados a la familia Klug dentro del programa. La participación de Melissa Klug, Samahara Lobatón y la posible incorporación de Jesús Barco llevó a que algunos usuarios ironizaran sobre la situación. “Mejor que hagan un reality de los Klug”, se lee entre los comentarios, reflejando una percepción de sobrerrepresentación familiar.

Usuarios critican a La Granja VIP por supuesto favoritismo: “Mejor hagan un reality de los Klug”. Captura: @juanimarquezcortez.

En esa misma línea, otros comentarios apuntaron directamente a la esencia del formato. “Una cosa es amar show y otra es el favoritismo”, escribió un usuario, marcando una clara diferencia entre el entretenimiento y lo que consideran un trato desigual entre participantes. Mientras tanto, frases como “ya está conversado” reforzaron la narrativa de que el desarrollo del programa podría estar previamente definido.

La controversia también ha tenido impacto en la fidelidad de la audiencia. Algunos usuarios han manifestado su intención de dejar de ver el programa, asegurando que “ya se sabe quién va a ganar los 100 mil soles”. Este tipo de reacciones evidencian cómo la percepción de falta de transparencia puede afectar directamente el interés del público.

Usuarios critican a La Granja VIP por supuesto favoritismo: “Mejor hagan un reality de los Klug”. Captura: @juanimarquezcortez.