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Gabriela Herrera grita ‘calla, fea’ a Samahara Lobatón por supuesto favoritismo y Melissa Klug no se queda callada

Gabriela arremetió contra Samahara y Melissa en medio de acusaciones de favoritismo tras el ingreso de Jesús Barco. Usuarios critican la transparencia del reality.

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Gabriela Herrera grita ‘calla, fea’ a Samahara Lobatón por supuesto favoritismo y Melissa Klug no se queda callada
Gabriela Herrera grita ‘calla, fea’ a Samahara Lobatón por supuesto favoritismo y Melissa Klug no se queda callada

La Granja VIP Perú vivió uno de sus momentos más polémicos y tensos con el enfrentamiento entre Gabriela Herrera, Samahara Lobatón y Melissa Klug.

La llegada de Jesús Barco, pareja de Melissa, desató sospechas de favoritismo y fue el punto de partida de una discusión que rápidamente escaló entre insultos, gritos y acusaciones. El incidente ha reavivado el debate sobre la transparencia del reality y el supuesto trato preferencial hacia la familia Klug.

Un ingreso polémico: Jesús Barco y el inicio del conflicto

La controversia comenzó con el ingreso de Jesús Barco a la competencia. La decisión fue inmediatamente cuestionada por varios concursantes, quienes interpretaron su presencia como señal de un posible favoritismo hacia Samahara y Melissa.

El ambiente en la casa se volvió tenso, y los ánimos se caldearon cuando los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi enlazaron en vivo con la casa para registrar lo que ocurría.

La tensión estalló cuando Gabriela Herrera, visiblemente alterada, tomó la palabra y lanzó un fuerte insulto hacia Samahara: “Todo el mundo se ha dado cuenta. Fea de m…”, gritó, sorprendiendo a sus compañeros y dando inicio a un cruce verbal que rápidamente se volvió el centro de atención.

Revive el tenso momento en que Samahara Lobaton y Gabriela Herrera protagonizaron una acalorada discusión que casi termina en agresión física dentro de 'La Granja VIP'. La intervención de sus compañeros fue necesaria para separarlas.

Melissa Klug sale en defensa de su hija: “Bonita eres”

La reacción de Melissa Klug no se hizo esperar. En medio del escándalo, la empresaria defendió a su hija con ironía: “Bonita eres”, respondió, elevando aún más la tensión entre ambas partes. Gabriela no se quedó callada y replicó: “Me chupa un hu**o lo que me quieras decir”, dejando claro que no daría marcha atrás en su postura.

El intercambio subió de tono, y el resto de los participantes intentó intervenir para evitar que la situación se saliera de control. Diego Chávarri y el propio Jesús Barco se acercaron para calmar los ánimos, mientras voces en el fondo pedían calma y orden: “Gabriela, por favor”, “Cállense ya”, “Tranquilos ya”, se escuchó en medio del caos.

El debate en redes: ¿favoritismo y reality arreglado?

La pelea no solo quedó en el set, sino que se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la transparencia del reality. El comentario previo de Samahara, insinuando que Jesús Barco ingresaría como refuerzo, alimentó las especulaciones y las sospechas sobre un posible favoritismo hacia la familia Klug.

“Mi pregunta es cómo es posible que tenga información de eso, este programa cada día me decepciona más, nada serio”, escribió un usuario en TikTok, reflejando el sentir de quienes consideran que el resultado del programa podría estar manipulado.

Otras opiniones fueron más directas: “La producción ya arregló, todo Samahara ya va a ganar” y “Mejor que hagan un reality de los Klug”, comentarios que se viralizaron y pusieron en tela de juicio la credibilidad del formato.

Usuarios critican a La Granja VIP por supuesto favoritismo: “Mejor hagan un reality de los Klug”. Captura: @juanimarquezcortez.
Usuarios critican a La Granja VIP por supuesto favoritismo: “Mejor hagan un reality de los Klug”. Captura: @juanimarquezcortez.

El efecto en la audiencia y la reputación del reality

Las acusaciones de favoritismo no solo generaron memes y debates, sino también un efecto directo en la audiencia. Algunos seguidores manifestaron su intención de dejar de ver el programa, asegurando que “ya se sabe quién va a ganar los 100 mil soles”.

El descontento se extiende a la percepción de que la competencia se ha desvirtuado y que la presencia reiterada de la familia Klug desbalancea la experiencia para el resto de los concursantes.

Jesús Barco es confirmado en La Granja VIP Perú y usuarios reaccionan: “Ya estaba cantado”. Captura: La Granja Vip.
Jesús Barco es confirmado en La Granja VIP Perú y usuarios reaccionan: “Ya estaba cantado”. Captura: La Granja Vip.

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