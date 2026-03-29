‘La Chola Chabuca’ y Fernando Armas en medio de lágrimas protagonizan un sketch en memoria de Manolo Rojas: “Dime que va venir”

La Chola Chabuca y Fernando Armas protagonizan un sketch lleno de nostalgia y sentimiento en memoria del gran Manolo Rojas. Un homenaje que conmovió a todos en el set y a los televidentes. - América TV

La noche del 28 de marzo quedará grabada en la memoria de la televisión peruana. ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’ dedicó un programa especial en homenaje a Manolo Rojas, el querido comediante que falleció a los 63 años y que fue parte fundamental del elenco de este espacio.

Entre lágrimas, risas y recuerdos, figuras como 'La Chola Chabuca’ (Ernesto Pimentel), Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna y otros compañeros rindieron tributo a quien consideran un símbolo del humor y la perseverancia.

Un inicio conmovedor: canciones y voces quebradas

El homenaje inició con un momento profundamente emotivo. Los integrantes del elenco, reunidos en el set, entonaron juntos: “En el cielo hoy yo te espero y muy juntos allá viviremos”, una melodía que resonó con voces quebradas por la tristeza. La imagen de amigos y colegas abrazados, conteniendo el llanto, reflejó el impacto que la partida de Manolo Rojas ha dejado en la comunidad artística.

‘La Chola Chabuca’ y Fernando Armas en medio de lágrimas protagonizan un sketch lleno de sentimiento en memoria de Manolo Roja. Captura: América TV

El sketch más sentido: recuerdos y lágrimas en escena

La emoción continuó con un sketch cargado de sentimiento. 'La Chola Chabuca’: “Ya, ya, vamos a sentarnos, Juan.” Fernando Armas: “Dime, dime que hoy vendrá.” La Chola Chabuca: “Por supuesto que va a venir. Por esa puerta va a aparecer. Siempre viene.” Fernando Armas: “Yo hoy día quisiera que venga. Hoy sí quisiera que venga. Hoy no le quiero poner chapas. Hoy quiero que esté contigo. Hoy quiero verlo reír al lado tuyo. Dime que viene. Dime que va a venir.”

Entre sollozos, La Chola Chabuca expresó: “Es Manolo Rojas el máximo referente de la palabra amigo, maestro, ícono. Es Manolo Rojas un símbolo de una persona que nunca se dio por vencida. Manolo Rojas por siempre”.

En ese instante, Marcela Luna no pudo contener el llanto, evidenciando el cariño y la admiración que el comediante sembró en cada uno de sus colegas.

‘La Chola Chabuca’ y Fernando Armas en medio de lágrimas protagonizan un sketch lleno de sentimiento en memoria de Manolo Rojas. Captura: América TV

Un repaso por su legado: imágenes y homenajes

Luego, el programa presentó imágenes de los sketches y programas que marcaron la carrera de Manolo Rojas: ‘Risas de América’, ‘Recargados de risa’, ‘Los amigos de la risa’, entre otros. Las escenas recordaron su versatilidad, su talento como imitador y su habilidad para arrancar carcajadas y unir a la familia peruana frente a la pantalla.

El repaso incluyó también sus participaciones en novelas como ‘Ojitos hechiceros’ y ‘Al Fondo Hay Sitio’, así como su paso por la radio y el café-teatro, consolidando una carrera de más de tres décadas dedicada al arte y al entretenimiento.

Familia y público despiden a Manolo Rojas en el Gran Teatro Nacional

Antes del homenaje televisivo conmoviera al país, el Gran Teatro Nacional de Lima se llenó de familiares, amigos, colegas y seguidores que acudieron a la sala VIP para despedirse del humorista. El féretro blanco, rodeado de arreglos florales y mensajes de cariño, fue el epicentro de un velorio multitudinario donde el amor y el respeto se hicieron palpables.

La hija de Manolo, Ruby, compartió una fotografía junto a su padre acompañada de la canción ‘Un besito más’, una muestra del profundo vínculo que los unía.

El acceso al público general fue habilitado desde las 10 a.m. hasta las 7 p.m. del sábado y continuará el domingo hasta las 2 p.m., permitiendo que todos los que deseen puedan rendir homenaje a un artista que marcó época.

Féretro de Manolo Rojas en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, rodeado de flores y mensajes de afecto.

¿Dónde y cuándo será el sepelio de Manolo Rojas?

Ruby Rojas confirmó que el sepelio de Manolo Rojas se realizará este domingo 29 de marzo a las 4 p.m. en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Con esto se cierra una etapa y se invita a todos los seguidores y amigos a acompañar a la familia en el último adiós.

Uno de sus hermanos, Álvaro Rojas, explicó que parte de la despedida incluirá un recorrido por Huaral, su ciudad natal, antes de retornar a Lima para el entierro, cumpliendo así el deseo de que Manolo se despida de su gente.

El sepelio de Manolo Rojas se realizará en el cementerio Campo Fe de Huachipa este sábado a las 4 p.m.