Jimmy Santi pierde los papeles al no poder ingresar al velorio de Manolo Rojas: termina trasladado en silla de ruedas

El cantante Jimmy Santi reacciona visiblemente afectado al no poder ingresar al velorio de Manolo Rojas, siendo finalmente trasladado en silla de ruedas en medio de la multitud. (TikTok)

Jimmy Santi protagonizó un momento de tensión la noche del sábado al intentar ingresar al velorio de Manolo Rojas en el Gran Teatro Nacional de Lima. El cantante llegó al recinto en horas de la noche con la intención de despedirse del humorista, pero se encontró con el acceso restringido, lo que desencadenó una reacción registrada en varios videos difundidos en redes sociales.

Testigos señalaron que Santi llegó después de que las puertas ya habían sido cerradas alrededor de las 19 horas. Esta medida, implementada por los organizadores, tenía como objetivo preparar el traslado del féretro de Manolo Rojas a Huaral. En los registros compartidos por usuarios como Víctor Ly en TikTok, se observa a Santi visiblemente alterado, reclamando al personal de seguridad por no permitirle el ingreso.

Durante el incidente, dos jóvenes intentaron calmarlo, mientras el cantante mostraba gestos de frustración y, en un momento, levantó un teléfono móvil con la aparente intención de arrojarlo.

El artista llegó por la noche a la Sala VIP del Ministerio de Cultura para despedirse del cómico, pero la situación fue compleja | TikTok

La situación escaló hasta que intervinieron agentes policiales, quienes retiraron a Jimmy Santi del lugar en una silla de ruedas debido a su estado de descompensación. El episodio, que se viralizó rápidamente, generó opiniones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios manifestaron empatía por la reacción del artista ante la imposibilidad de despedirse de su amigo, mientras otros cuestionaron la forma en que gestionó su frustración.

Según explicaron los organizadores del velorio, el cierre de las puertas obedeció a la necesidad de garantizar el orden y facilitar el proceso de traslado del cuerpo de Manolo Rojas a su ciudad natal. El evento congregó a familiares, colegas y seguidores del humorista, lo que obligó a limitar el acceso para evitar desbordes y asegurar un ambiente adecuado durante la preparación del traslado.

El episodio sumó un matiz inesperado a una jornada marcada por la conmoción y el tributo a la figura de Manolo Rojas, reconocido por su aporte al humor peruano y su presencia en la televisión nacional.

El cantante Jimmy Santi es asistido en silla de ruedas por dos mujeres en medio de una multitud de prensa, luego de un incidente al intentar ingresar al velorio de Manolo Rojas. (TikTok)

¿Cuándo será el sepelio de Manolo Rojas?

Los restos de Manolo Rojas fueron trasladados durante la madrugada del domingo a Huaral, donde una multitud se congregó en el Club Social La Huaquilla para rendirle homenaje. Globos blancos y arreglos florales decoraron el lugar, reflejando el cariño de la comunidad por el artista fallecido a los 63 años a causa de un paro cardíaco.

El traslado desde Lima se realizó poco después del cierre del velatorio y el féretro llegó a Huaral alrededor de la una de la mañana, momento en que vecinos y allegados acompañaron a la familia en una vigilia espontánea. Según confirmó Ruby Rojas, hija del humorista, a Trome, el sepelio está previsto para las 16 horas del domingo 29 de marzo en el cementerio Campo Fe de Huachipa, desmintiendo así las versiones que ubicaban el entierro en Huaral.

El sepelio de Manolo Rojas se realizará en el cementerio Campo Fe de Huachipa este sábado a las 4 p.m.

La familia de Manolo Rojas invitó a quienes deseen acompañar el último adiós en Huachipa, donde se espera la presencia de figuras del espectáculo, autoridades y seguidores que buscan rendir tributo al legado del comediante.