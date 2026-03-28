El triste adiós a Manolo Rojas: ¿Dónde y cuándo será el sepelio del querido humorista?

El sepelio de Manolo Rojas se realizará en el cementerio Campo Fe de Huachipa este sábado a las 4 p.m.

El Perú se encuentra de luto tras la partida de Manolo Rojas, uno de los comediantes más emblemáticos y queridos de la televisión y la radio nacional.

Su muerte, ocurrida la noche del viernes 27 de marzo, conmocionó a la comunidad artística y a miles de seguidores que lo acompañaron a lo largo de su exitosa trayectoria.

Hoy, familiares, amigos y fanáticos preparan el último adiós a quien supo ganarse un lugar en la memoria colectiva con su humor y carisma.

El deceso que enluta al espectáculo peruano

La noticia del fallecimiento de Manolo Rojas fue confirmada en vivo por América Televisión, generando de inmediato una ola de mensajes de condolencias y tributos en redes sociales.

El comediante, que se encontraba participando como cada día en el programa ‘Los Chistosos’ de RPP junto a Daniel Marquina y Hernán Vidaurre, sufrió una complicación de salud que derivó en su repentino deceso.

Según informaron los medios, Rojas fue auxiliado y trasladado desde su vivienda en Santa Catalina, La Victoria, pero la muerte fue confirmada en el vehículo antes de llegar a un centro médico.

El Gobierno del Perú, instituciones artísticas y numerosas personalidades del entretenimiento expresaron oficialmente su pesar por la pérdida de un referente de la comicidad nacional.

El comediante fue hallado dentro de un vehículo en La Victoria. Autoridades investigan las causas del fallecimiento del artista.

¿Dónde y cuándo será el sepelio de Manolo Rojas?

La familia de Manolo Rojas, a través de su hija Ruby, confirmó al diario Trome que el sepelio del comediante se realizará en el cementerio Campo Fe de Huachipa este domingo 29 de marzo a las 4 p.m.

Esta información descarta versiones previas que señalaban la posibilidad de que fuera enterrado en Huaral. Con este anuncio, los seguidores y allegados del artista tienen claridad sobre el lugar y la hora para acompañarlo en su último adiós.

Actualmente, los restos de Manolo Rojas son velados en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, en San Borja. El público puede acercarse hasta las 7 p.m. para despedirse y rendirle homenaje. La sala se ha llenado desde temprano de familiares, amigos, colegas y admiradores, todos unidos por el cariño y el respeto al legado del humorista.

Manolo Rojas falleció el 27 de marzo.

Muestras de afecto y tributos en el Gran Teatro Nacional

El velatorio de Manolo Rojas se ha convertido en un espacio de encuentro y memoria. Figuras como Ernesto Pimentel, Carlos Vilchez, Gian Marco y otros referentes del arte y el espectáculo nacional han enviado coronas y arreglos florales, expresando su admiración y afecto por el comediante. Los tributos adornan la sala y reflejan el impacto positivo que Rojas dejó en la comunidad artística.

Su hija Ruby compartió en redes sociales una emotiva fotografía junto a su padre, acompañada del mensaje: “Te amo” y la canción ‘Un besito más’, en una muestra del profundo vínculo que los unía.

El actor cómico Fernando Armas se muestra visiblemente conmovido durante el velorio del imitador Manolo Rojas en el Gran Teatro Nacional.

El legado de Manolo Rojas: humor, talento y carisma

Manolo Rojas fue mucho más que un comediante. Su paso por la televisión, la radio y el cine, así como su participación en populares programas y sketches, lo consolidaron como un ícono del humor peruano.

Su habilidad para conectar con el público y su personalidad afable lo hicieron merecedor del cariño de varias generaciones. Ha tenido participacion en ‘La Máquina de la risa’, ‘Risas y salsa’, ‘Risas de América, ‘Recargados de risa’, entre otros. En novelas estuvo en; ‘Ojitos hechiceros’ y ‘Al Fondo Hay Sitio’.

La noticia de su muerte sorprendió a quienes compartieron escenario y proyectos con él. Muchos recordaron su profesionalismo, su generosidad y su capacidad para alegrar los días más grises con una broma o una sonrisa.

Manolo Rojas: Perú despide a la voz de Los Chistosos y referente del humor nacional. Captura: @manolorojasperu.