Perú

Manolo Rojas es despedido en Huaral: actor cómico tuvo multitudinario recibimiento en el Club La Huaquilla

Los restos del humorista recibirán su último adiós en su ciudad natal para volver a Lima donde se realizará el sepelio

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Imagen dividida. Izquierda: urna con rosas rojas y lirios blancos, crucifijo y foto de Manolo Rojas. Derecha: multitud despide un coche fúnebre en calle nocturna
La partida de Manolo Rojas generó un emotivo y multitudinario adiós en Huaral, donde sus restos fueron honrados en el Club La Huaquilla por sus seguidores y familiares.

La madrugada de este domingo marcó el multitudinario recibimiento de los restos de Manolo Rojas en Huaral, donde centenares de personas acompañaron el retorno del reconocido humorista a su ciudad natal. El actor falleció a los 63 años por un paro cardíaco.

El féretro de Manolo Rojas arribó a Huaral cerca de la 1 de la mañana, tras su traslado desde Lima que comenzó alrededor de las 11 de la noche del sábado. La noticia corrió rápido por la ciudad y numerosos vecinos se presentaron en el Club Social La Huaquilla para rendir homenaje. Globos blancos y arreglos florales llenaron el ambiente, expresando el aprecio de la comunidad por el artista.

Durante el velatorio en el club social, amigos, familiares y seguidores permanecieron junto al féretro, mientras las muestras de cariño se multiplicaron en el lugar. Para la mañana de este domingo, la Municipalidad Provincial de Huaral organizó un homenaje póstumo en el frontis de la institución, donde se resaltó la trayectoria y el legado del actor.

Los restos del actor cómico llegaron hasta su natal Huaquilla donde pobladores, vecinos y familiares se apersonaron para darle el último adiós | TikTok

El hermano de Manolo RojasAbel Rojas Alan Rojas, agradeció la respuesta de la población. “Mi hermano fue un artista completo, nos deja sus músicas. Él era alguien que cantaba todo el tiempo, gran compositor; invito a que busquen sus canciones. Estamos dolidos, sorprendidos, no lo puedo creer, pero más allá de eso, el amor de la gente es inmenso y alivia”, expresó.

La familia decidió que el sepelio se realice en Lima, a pesar del deseo de muchos habitantes de Huaral de que el comediante permaneciera en su tierra. “Los entendemos, por eso lo hemos traído aquí, desde Lima a nuestra tierra, para que todos se puedan despedir. Sé que hay un sentir, pero hay que respetar a sus hijos y a mi cuñada, quienes han tomado la decisión de que sea enterrado en Lima”, puntualizó Abel, solicitando comprensión y respeto hacia la voluntad familiar.

El ambiente en el Club Social La Huaquilla reflejaba la importancia que Manolo Rojas tenía para la localidad y para la cultura popular peruana. El club se convirtió en punto de encuentro para quienes quisieron acompañar, aunque sea por unas horas, el último recorrido del humorista por su ciudad.

Una multitud de personas, algunas con teléfonos y globos blancos, se agolpa alrededor de un ataúd blanco en un ambiente de despedida
Una multitud de personas se congrega en el Club La Huaquilla de Huaral para despedir al reconocido actor cómico Manolo Rojas.

¿Cuándo será el sepelio de Manolo Rojas?

El itinerario señala que los restos de Manolo Rojas saldrán de Huaral hacia Lima alrededor de las 3 de la tarde de este domingo. El entierro está previsto en el cementerio Campo Fe de Huachipa, donde se presentarán amigos, familiares y representantes del ámbito artístico.

Antes de la llegada a Huaral, el velorio se realizó en la sala VIP del Gran Teatro Nacional en San Borja, donde el público pudo despedirse del comediante hasta las 7 de la noche del sábado. Cientos de personas asistieron para expresar su respeto y reconocimiento a la carrera de Manolo Rojas, cuya presencia marcó un hito en la televisión y los escenarios peruanos.

Féretro de Manolo Rojas en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, rodeado de flores y mensajes de afecto.
Féretro de Manolo Rojas en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, rodeado de flores y mensajes de afecto.

La decisión de trasladar los restos desde la capital hasta Huaral, y de regreso a Lima para el entierro, permitió que tanto sus coterráneos como el público limeño pudieran rendirle tributo. La despedida en Huaral reunió a seguidores y conocidos, quienes acudieron para expresar su admiración y gratitud hacia una de las figuras más queridas del humor en el país.

El sepelio de Manolo Rojas en Campo Fe de Huachipa marcará el último adiós para el actor, respetando la voluntad de sus hijos y su esposa, quienes se mantuvieron junto al féretro en todo momento. La jornada de homenajes y despedidas reafirmó el impacto de su legado en la cultura popular, tanto en su ciudad natal como en la capital peruana.

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