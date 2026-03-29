Manuel Rojas, hijo de Manolo Rojas, relata los angustiantes momentos finales del comediante: “No pude hacer nada más”

En medio del dolor, el hijo de Manolo Rojas, Manuel, relata los angustiantes momentos finales de su padre, quien sufrió un malestar y se desvaneció en la puerta de su casa justo cuando un taxi llegaba para llevarlo a una clínica de emergencia. - "El Reventonazo de la Chola" / America TV

El país sigue de luto tras la partida de Manolo Rojas, uno de los humoristas más queridos del Perú. En la conexión que Manuel, Rubi y Marisol Ayalo hicieron desde la sala VIP del Gran Teatro Nacional, con el programa de ‘La Chola Chabuca’, Manuel relató los minutos finales de vida de su padre.

El joven compartió detalles conmovedores y un mensaje de gratitud y admiración por el hombre y artista que fue. La despedida reunió a figuras del espectáculo, familiares y seguidores que reconocieron el legado imborrable del comediante.

El último adiós en el Gran Teatro Nacional

‘La Chola Chabuca’ se enlazó en vivo con el velorio, donde los restos de Manolo Rojas fueron velados entre arreglos florales, muestras de cariño y la presencia de sus hijos Ruby y Manuel, así como de su esposa Marisol Alayo, todos vestidos de negro. La emoción y el respeto marcaron el ambiente, mientras decenas de personas hacían fila para despedirse del humorista.

Manuel y Rubi Rojas acompañados de su madre Marisol Ayalo se concetaro con 'La Chola Chabuca'. Captura: América TV

Manuel Rojas: “Es increíble todas las personas que han venido”

Visiblemente conmovido, Manuel Rojas agradeció la presencia masiva de artistas, amigos y seguidores. “Es increíble todas las personas que han venido, artistas, amigos del barrio, gente de Cañete, gente que ha compartido escenario. Definitivamente él se lo merecía, con todo el legado que ha forjado en la TV peruana”, relató.

Recordó a su padre como un ser humano excepcional: “A mi padre lo debemos recordar como un gran ser humano, amigo, padre, abuelo, era de todo. El más completo, mi mejor amigo y mi confidente. Le agradezco por todos los consejos y creo que él sabe muy bien que nos ha dejado buenos frutos”, añadió Manuel, resaltando la calidad humana y profesional de Manolo Rojas.

Manuel Rojas, hijo del comediante, relató los angustiantes minutos finales junto a su padre Manolo Rojas. Captura: América TV

Los angustiantes minutos finales: “No pude hacer nada más”

En diálogo con Ernesto Pimentel durante el homenaje, Manuel relató con detalle los dramáticos momentos que precedieron el fallecimiento de su padre:

“Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando. Él necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para irse a una clínica cercana de emergencia a atenderse. Y bueno, ya había llegado el taxi, pero lamentablemente, minutos antes de que lo aborde, él ya en la misma puerta de nuestra casa, en La Victoria, estaba en el suelo sin signos vitales, corroborado por dos agentes, que luego también llegaron dos bomberos de emergencia para darnos esta mala noticia”, dijo.

El hijo del comediante explicó que su reacción fue instintiva y desesperada: “No pude creer en el momento que llegué, cuando lo vi, no me podía quitar de la cabeza. Pensaba que se podía hacer algo más. Estaba desesperado. Trataba de buscar la solución más rápida posible. Quise intentar llevarlo a un hospital de emergencia, pero ya me habían dicho que era imposible, que no se podía reanimar. Y yo lo dejo en la camioneta”, recordó Manuel, con la voz entrecortada.

El parte médico y el dolor de la familia

Manuel confirmó que fue el médico de cabecera quien certificó el deceso tras analizar la situación y corroborar todos los datos. “El médico de cabecera se encargó de certificar, corroborar todos los datos, analizarlo y ya informarnos el resultado final de su deceso, que obviamente fue un impacto gravísimo para nosotros. Una noticia que hasta ahora nos duele”, expresó.

La familia, profundamente afectada, recibió muestras de cariño de todo el país y agradeció el apoyo en estos momentos difíciles.

Ruby Rojas Alayo, hija del comediante, también compartió unas palabras para quienes acompañan el duelo. “Lo tiene que recordar como uno de los grandes talentos de este país”, señaló, subrayando el impacto y legado artístico de su padre.

El comediante fue hallado dentro de un vehículo en La Victoria. Autoridades investigan las causas del fallecimiento del artista.

Un legado de alegría, humildad y profesionalismo

Las muestras de cariño en el Gran Teatro Nacional, los arreglos florales y la presencia de amigos como Ernesto Pimentel, Carlos Vilchez, Fernando Armas, Patricia Alquinta y otros, evidencian el respeto y la admiración que Manolo Rojas supo cosechar en vida.

Su paso por programas como ‘Los Chistosos’, ‘Risas de América’, ‘Recargados de risa’, así como su participación en radio, televisión y teatro, lo convirtieron en un ícono de la comedia peruana. Su generosidad, su humildad y su capacidad para hacer reír serán recordadas por generaciones.

La familia informó que el sepelio de Manolo Rojas se realizará este domingo 29 de marzo a las 4 p.m. en el cementerio Campo Fe de Huachipa. El público y los admiradores podrán acompañar a la familia en este último adiós.

El legado de Manolo Rojas vivirá en cada sonrisa, en cada recuerdo y en el corazón de quienes lo conocieron y amaron.

Féretro de Manolo Rojas en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, rodeado de flores y mensajes de afecto.