Perú

Manuel Rojas, hijo de Manolo Rojas, relata los angustiantes momentos finales del comediante: “No pude hacer nada más”

Manuel se conectó con ‘La Chola Chabuca’ y compartió detalles de los últimos instantes de vida de su padre, resaltando su legado humano y profesional.

Guardar
En medio del dolor, el hijo de Manolo Rojas, Manuel, relata los angustiantes momentos finales de su padre, quien sufrió un malestar y se desvaneció en la puerta de su casa justo cuando un taxi llegaba para llevarlo a una clínica de emergencia. - "El Reventonazo de la Chola" / America TV

El país sigue de luto tras la partida de Manolo Rojas, uno de los humoristas más queridos del Perú. En la conexión que Manuel, Rubi y Marisol Ayalo hicieron desde la sala VIP del Gran Teatro Nacional, con el programa de ‘La Chola Chabuca’, Manuel relató los minutos finales de vida de su padre.

El joven compartió detalles conmovedores y un mensaje de gratitud y admiración por el hombre y artista que fue. La despedida reunió a figuras del espectáculo, familiares y seguidores que reconocieron el legado imborrable del comediante.

El último adiós en el Gran Teatro Nacional

‘La Chola Chabuca’ se enlazó en vivo con el velorio, donde los restos de Manolo Rojas fueron velados entre arreglos florales, muestras de cariño y la presencia de sus hijos Ruby y Manuel, así como de su esposa Marisol Alayo, todos vestidos de negro. La emoción y el respeto marcaron el ambiente, mientras decenas de personas hacían fila para despedirse del humorista.

Manuel y Rubi Rojas acompañados de su madre Marisol Ayalo se concetaro con 'La Chola Chabuca'. Captura: América TV
Manuel y Rubi Rojas acompañados de su madre Marisol Ayalo se concetaro con 'La Chola Chabuca'. Captura: América TV

Manuel Rojas: “Es increíble todas las personas que han venido”

Visiblemente conmovido, Manuel Rojas agradeció la presencia masiva de artistas, amigos y seguidores. “Es increíble todas las personas que han venido, artistas, amigos del barrio, gente de Cañete, gente que ha compartido escenario. Definitivamente él se lo merecía, con todo el legado que ha forjado en la TV peruana”, relató.

Recordó a su padre como un ser humano excepcional: “A mi padre lo debemos recordar como un gran ser humano, amigo, padre, abuelo, era de todo. El más completo, mi mejor amigo y mi confidente. Le agradezco por todos los consejos y creo que él sabe muy bien que nos ha dejado buenos frutos”, añadió Manuel, resaltando la calidad humana y profesional de Manolo Rojas.

Manuel Rojas, hijo del comediante, relató los angustiantes minutos finales junto a su padre Manolo Rojas. Captura: América TV
Manuel Rojas, hijo del comediante, relató los angustiantes minutos finales junto a su padre Manolo Rojas. Captura: América TV

Los angustiantes minutos finales: “No pude hacer nada más”

En diálogo con Ernesto Pimentel durante el homenaje, Manuel relató con detalle los dramáticos momentos que precedieron el fallecimiento de su padre:

“Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando. Él necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para irse a una clínica cercana de emergencia a atenderse. Y bueno, ya había llegado el taxi, pero lamentablemente, minutos antes de que lo aborde, él ya en la misma puerta de nuestra casa, en La Victoria, estaba en el suelo sin signos vitales, corroborado por dos agentes, que luego también llegaron dos bomberos de emergencia para darnos esta mala noticia”, dijo.

El hijo del comediante explicó que su reacción fue instintiva y desesperada: “No pude creer en el momento que llegué, cuando lo vi, no me podía quitar de la cabeza. Pensaba que se podía hacer algo más. Estaba desesperado. Trataba de buscar la solución más rápida posible. Quise intentar llevarlo a un hospital de emergencia, pero ya me habían dicho que era imposible, que no se podía reanimar. Y yo lo dejo en la camioneta”, recordó Manuel, con la voz entrecortada.

El parte médico y el dolor de la familia

Manuel confirmó que fue el médico de cabecera quien certificó el deceso tras analizar la situación y corroborar todos los datos. “El médico de cabecera se encargó de certificar, corroborar todos los datos, analizarlo y ya informarnos el resultado final de su deceso, que obviamente fue un impacto gravísimo para nosotros. Una noticia que hasta ahora nos duele”, expresó.

La familia, profundamente afectada, recibió muestras de cariño de todo el país y agradeció el apoyo en estos momentos difíciles.

Ruby Rojas Alayo, hija del comediante, también compartió unas palabras para quienes acompañan el duelo. “Lo tiene que recordar como uno de los grandes talentos de este país”, señaló, subrayando el impacto y legado artístico de su padre.

El comediante fue hallado dentro de un vehículo en La Victoria. Autoridades investigan las causas del fallecimiento del artista.

Un legado de alegría, humildad y profesionalismo

Las muestras de cariño en el Gran Teatro Nacional, los arreglos florales y la presencia de amigos como Ernesto Pimentel, Carlos Vilchez, Fernando Armas, Patricia Alquinta y otros, evidencian el respeto y la admiración que Manolo Rojas supo cosechar en vida.

Su paso por programas como ‘Los Chistosos’, ‘Risas de América’, ‘Recargados de risa’, así como su participación en radio, televisión y teatro, lo convirtieron en un ícono de la comedia peruana. Su generosidad, su humildad y su capacidad para hacer reír serán recordadas por generaciones.

La familia informó que el sepelio de Manolo Rojas se realizará este domingo 29 de marzo a las 4 p.m. en el cementerio Campo Fe de Huachipa. El público y los admiradores podrán acompañar a la familia en este último adiós.

El legado de Manolo Rojas vivirá en cada sonrisa, en cada recuerdo y en el corazón de quienes lo conocieron y amaron.

Féretro de Manolo Rojas en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, rodeado de flores y mensajes de afecto.
Féretro de Manolo Rojas en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, rodeado de flores y mensajes de afecto.

Temas Relacionados

Manolo RojasManuel Rojasperu-entretenimientoLa Chola Chabuca

Más Noticias

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ eliminaron a Soan, mientras que las ‘guerreras’ dejaron en el camino a Atlético Atenea. Se viene un gran enfrentamiento. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito

El senegalés impuso su físico dentro del área y venció al arquero ecuatoriano en el estadio Monumental de Ate

Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito

Universitario vs LDU 2-1: resumen y goles del triunfo ‘crema’ en amistoso 2026

Sekou Gassama marcó su primer gol con la camiseta ‘merengue’ en el duelo disputado en el estadio Monumental de Ate

Universitario vs LDU 2-1: resumen y goles del triunfo ‘crema’ en amistoso 2026

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

En el Gran Teatro Nacional se realizó el velorio del recordado cómico Manolo Rojas. Familiares decidieron llevar los restos del cómico a Huaral para luego retornarlo a Lima

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

‘La Chola Chabuca’ y Fernando Armas en medio de lágrimas protagonizan un sketch en memoria de Manolo Rojas: “Dime que va venir”

En una noche cargada de emoción, ‘La Chola Chabuca’ y Fernando brindaron un sentido homenaje al humorista con un sketch lleno de sentimiento en El Reventonazo.

‘La Chola Chabuca’ y Fernando Armas en medio de lágrimas protagonizan un sketch en memoria de Manolo Rojas: “Dime que va venir”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

PJ amplía por 20 meses la investigación contra Pedro Castillo por liderar presunta organización criminal

Fernando Olivera volverá a debatir contra un candidato del APRA este lunes y recuerda cómo se preparó contra Alan García en 2016

No habrá presentación de avance de resultados en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Vladimir Cerrón reconoce tener una “gran amistad” con José María Balcázar y responde si impuso ministros

ENTRETENIMIENTO

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

‘La Chola Chabuca’ y Fernando Armas en medio de lágrimas protagonizan un sketch en memoria de Manolo Rojas: “Dime que va venir”

El triste adiós a Manolo Rojas: ¿Dónde y cuándo será el sepelio del querido humorista?

Fotos y videos del último adiós a Manolo Rojas: amigos, familia y compañeros despiden al actor en el Gran Teatro Nacional

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas: “Su hijo lo encontró en la puerta, ya en el suelo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito

Universitario vs LDU 2-1: resumen y goles del triunfo ‘crema’ en amistoso 2026

Diego Rebagliati reveló por qué Joao Grimaldo no fue titular en Perú vs Senegal, y dejó duro mensaje sobre los delanteros

Miguel Rondelli se desmarca de Cusco FC: oficializado como nuevo entrenador de Melgar en la Liga 1 2026