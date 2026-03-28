Perú busca atraer USD 347 millones para nuevos hoteles con portafolio de 43 proyectos

Instalaciones del Hotel Casa Andina Premium en Arequipa. Foto: Promperú

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) presentó una cartera de 43 iniciativas hoteleras valorizadas en USD 347 millones durante el foro SAHIC 2026, realizado en Río de Janeiro. La entidad busca posicionar al país como un destino atractivo para la llegada de nuevas marcas internacionales y capital extranjero en el sector turismo.

La participación en este encuentro regional, considerado uno de los más relevantes en inversiones hoteleras, forma parte de la estrategia oficial para impulsar la inversión extranjera directa (IED) mediante el desarrollo de nueva infraestructura turística en distintas regiones del país.

Promoción de proyectos ante inversionistas internacionales

Durante el evento, la delegación peruana sostuvo diez reuniones con representantes de empresas hoteleras globales, entre operadores, desarrolladores y fondos de inversión provenientes de Alemania, Colombia, Estados Unidos, Panamá y Singapur. Estos encuentros permitieron exponer las oportunidades que ofrece el mercado peruano en el rubro hotelero.

El portafolio presentado incluye proyectos de hoteles y centros de convenciones ubicados en Lima, Arequipa, Cusco, Piura y Tumbes. En conjunto, estas iniciativas representan un potencial de inversión de USD 347 millones, orientado a fortalecer la capacidad de alojamiento y la oferta turística en destinos clave del país.

La cartera difundida contempla iniciativas hoteleras y de centros de convenciones distribuidas en Lima, Arequipa, Cusco, Piura y Tumbes. Foto: Promperú

Estrategia para dinamizar nuevas inversiones

Además de las reuniones de negocios, Promperú brindó información especializada sobre el desempeño y las perspectivas del turismo en el Perú a empresas interesadas que visitaron su espacio en el foro. Esto permitió reforzar el posicionamiento del país como un mercado con oportunidades de crecimiento en el sector.

Como parte de su agenda, la entidad también promovió futuras misiones de inversión dirigidas a compañías del rubro hotelero. Estas se realizarán entre junio y agosto de 2026 en regiones como San Martín, Loreto, Cusco y Puno, donde se busca captar el interés de inversionistas mediante visitas a ubicaciones estratégicas.

Misiones para impulsar proyectos regionales

Las misiones previstas contemplan recorridos por terrenos, inmuebles y establecimientos hoteleros ya operativos, con el objetivo de mostrar el potencial de desarrollo en zonas con alta proyección turística. Esta estrategia apunta a facilitar la toma de decisiones de inversión en el corto y mediano plazo.

A través de estas iniciativas, Promperú busca descentralizar la inversión turística y promover nuevos proyectos fuera de los principales destinos tradicionales, impulsando así el desarrollo económico en diversas regiones del país.

Según datos de fDi Markets, entre 2003 y 2025 el Perú atrajo USD 2411,8 millones en inversión extranjera directa en el ámbito turístico. Foto: Promperú

Evolución de la inversión extranjera en turismo

De acuerdo con información de fDi Markets, entre 2003 y 2025 el Perú captó USD 2411,8 millones en inversión extranjera directa en el sector turismo, distribuidos en 49 proyectos que generaron 14.162 puestos de trabajo. Este flujo refleja el interés sostenido de capitales internacionales en la industria turística nacional.

Dentro de este periodo, 11 proyectos correspondieron a empresas latinoamericanas, que en conjunto sumaron USD 442,6 millones, equivalentes al 18,4% del total. Chile destaca como el principal inversor regional en turismo en el país, con aportes por USD 247 millones.

Regiones con mayor concentración de inversión

La distribución geográfica de la inversión extranjera en turismo muestra una alta concentración en Lima, que acumuló el 45% del total entre 2003 y 2025. Le siguen Cusco y Tumbes, ambos con 19%, mientras que La Libertad y Piura registraron participaciones de 13% y 3%, respectivamente.

Estos datos evidencian el peso de los principales destinos turísticos en la captación de capital extranjero, aunque también reflejan oportunidades para expandir la inversión hacia nuevas regiones con potencial de desarrollo.