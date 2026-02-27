Perú

Este centro comercial se convirtió en el primero en obtener la Marca Perú

El reconocimiento otorgado por Promperú distingue su aporte sostenido a la proyección internacional del país y consolida el posicionamiento del mall como uno de los espacios comerciales y turísticos más representativos de Lima

Guardar
Ubicado en Miraflores, frente al
Ubicado en Miraflores, frente al Pacífico, se ha consolidado como un destino que integra compras, gastronomía y entretenimiento. Foto: Google Maps

El centro comercial Larcomar se convirtió en el primero en el país en obtener la licencia de uso de la Marca Perú, un distintivo otorgado por Promperú que reconoce a instituciones y empresas por su contribución a la promoción de la imagen nacional. El espacio comercial, operado por Parque Arauco, es uno de los íconos urbanos más representativos de Lima y recibe más de 9 millones de visitantes al año.

La mitad de esos visitantes son turistas, lo que consolida a Larcomar como una parada clave dentro del circuito turístico de la capital. Ubicado en el distrito de Miraflores, frente al océano Pacífico, el complejo ha logrado posicionarse no solo como un punto de compras, sino como una experiencia que integra paisaje, gastronomía y entretenimiento.

Reconocimiento oficial de Promperú

La licencia fue concedida por Promperú como un reconocimiento al rol que el centro comercial desempeña en la proyección de la imagen del país. “Es el reconocimiento a una marca que ha demostrado liderazgo, consistencia y compromiso con el país”, dijo Ricardo Limo, presidente ejecutivo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo.

Desde la empresa operadora también destacaron el significado del distintivo. “Es la confirmación de nuestro rol como embajadores de nuestro país”, añadió Alejandro Camino, CEO de Parque Arauco en el Perú.

La Marca Perú es un sello que busca identificar y respaldar a aquellas organizaciones que, a través de sus actividades, fortalecen la reputación del país en el ámbito local e internacional.

La autorización fue otorgada por
La autorización fue otorgada por Promperú en reconocimiento al papel que el centro comercial cumple en la difusión y fortalecimiento de la imagen del país. Foto: Promperú/X

Ícono turístico de Lima

Con más de 9 millones de visitas anuales, Larcomar triplica la afluencia del siguiente mayor atractivo turístico de la ciudad: el Parque de las Aguas, que recibe 2,4 millones de visitantes en 2025, según el Reporte Regional de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Además, figura entre los cinco lugares más representativos de Lima, de acuerdo con una encuesta elaborada por Ipsos Perú en enero de 2025. El complejo también es considerado una parada obligatoria para los más de 4 millones de turistas extranjeros que pasan cada año por la capital.

Su presencia en guías internacionales como Trip Savvy, Travel+Leisure y Fodor’s Travel, así como su calificación de 4,3 sobre 5 en Tripadvisor —con 87% de reseñas favorables— refuerzan su posicionamiento como uno de los espacios más valorados por los visitantes.

Arquitectura y propuesta comercial

Inaugurado en 1998, Larcomar fue concebido como un proyecto que integrara ciudad y naturaleza. Diseñado por el arquitecto Eduardo Figari Gold, su estructura aprovecha la topografía del acantilado miraflorino, con espacios que se proyectan sobre el borde costero, lo que le otorga una identidad singular frente a otros centros comerciales tradicionales.

El complejo combina marcas internacionales, boutiques locales, una variada oferta gastronómica y espacios de entretenimiento. Restaurantes y locales comerciales capitalizan la vista panorámica al Pacífico, convirtiendo la visita en una experiencia que trasciende la compra.

Con más de 9 millones
Con más de 9 millones de visitantes al año, Larcomar registra una afluencia tres veces superior a la del Parque de las Aguas, el segundo atractivo turístico más concurrido de la ciudad. Foto: Mercado Negro

Con el paso de los años, el establecimiento se ha mantenido dentro del top 3 de centros comerciales preferidos en el país, destacando por su propuesta integral.

Inversión y reciente reapertura

En 2010, Larcomar fue adquirido por Parque Arauco, holding latinoamericano de rentas inmobiliarias con operaciones en Chile, Colombia y 11 ciudades peruanas. Desde entonces, la compañía ha invertido cerca de USD 40 millones en la renovación y fortalecimiento de la propuesta comercial, destinando 32% de ese monto a seguridad.

El centro comercial fue noticia en junio de 2025, cuando la Municipalidad de Miraflores ordenó su cierre temporal tras una inspección posterior a un sismo que detectó más de 40 observaciones vinculadas a mantenimiento y seguridad. Luego de ejecutar las correcciones solicitadas, el establecimiento reabrió parcialmente a inicios de julio de 2025, aunque algunas áreas —principalmente terrazas y miradores cercanos al acantilado— permanecen cerradas a la espera de estudios técnicos adicionales.

Temas Relacionados

centro comercialLarcomarMarca Perúperu-economia

Más Noticias

Padre de Adrián Villar se comunicó con entorno de Lizeth Marzano dos días después del accidente: “Mi hijo es el causante”

Rubén Villar llamó muy teléfono a persona cercana a Gino Marzano y reconoce que fue su hijo el causante del accidente que acabó con la vida de la deportista

Padre de Adrián Villar se

Francesca Montenegro es retirada de su propio emprendimiento tras polémica por el caso Lizeth Marzano

La influencer peruana fue separada oficialmente de su propia marca de ropa luego de que las redes sociales explotaran y surgieran dudas sobre su posición tras el accidente que involucró a su expareja, Adrián Villar

Francesca Montenegro es retirada de

Peruanos en el exterior ya pueden consultar local y miembro de mesa para votar el 12 de abril en Elecciones 2026

Las mesas de votación funcionarán de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., según el horario local de cada país

Peruanos en el exterior ya

“¿Y la alarma?”: Sismo de 5.0 en Lima causa ola de memes y críticas en redes sociales

Aunque no se reportaron daños ni heridos, la sacudida IV-V en la escala de intensidad desató una avalancha de publicaciones virales, reclamos por el sistema de notificaciones y recordatorios sobre la mochila de emergencia

“¿Y la alarma?”: Sismo de

Rafael López Aliaga: José Balcázar es un “pobre hombre extorsionado” por Vladimir Cerrón, César Acuña y Keiko Fujimori

El líder de Renovación Popular denunció que el presidente interino enfrenta presiones y supuestas extorsiones de las principales fuerzas que integran el Congreso

Rafael López Aliaga: José Balcázar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga: José Balcázar

Rafael López Aliaga: José Balcázar es un “pobre hombre extorsionado” por Vladimir Cerrón, César Acuña y Keiko Fujimori

Caso Baguazo: histórico fallo condena a altos mandos PNP por homicidio

Alcalde de Junín al borde de la muerte tras ataque armado cuando iba a municipalidad: es evacuado de emergencia a Lima

Disputas en el CAL: Sucesor de Willy Ramírez en el JNE será proclamado luego de que acabe su mandato

Carlos Álvarez sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión tras confirmar que fue absuelto

ENTRETENIMIENTO

Padre de Adrián Villar se

Padre de Adrián Villar se comunicó con entorno de Lizeth Marzano dos días después del accidente: “Mi hijo es el causante”

Francesca Montenegro es retirada de su propio emprendimiento tras polémica por el caso Lizeth Marzano

La reacción en vivo de Günter Rave tras el fuerte sismo de magnitud 5.0 que sacudió Lima esta tarde

Cristorata sorprende al público con un emotivo dueto junto a Lucía de la Cruz en vivo

Pablo Heredia recuerda su relación con Milett Figueroa y cuestiona: “¿Por qué dice que Tinelli fue su primer argentino?”

DEPORTES

Ignacio Buse evita marearse por

Ignacio Buse evita marearse por elogios del público que lo ubican como la primera raqueta del Perú: “Trato de gestionarlo de la mejor manera”

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”