Este centro comercial se convirtió en el primero en obtener la Marca Perú

Ubicado en Miraflores, frente al Pacífico, se ha consolidado como un destino que integra compras, gastronomía y entretenimiento. Foto: Google Maps

El centro comercial Larcomar se convirtió en el primero en el país en obtener la licencia de uso de la Marca Perú, un distintivo otorgado por Promperú que reconoce a instituciones y empresas por su contribución a la promoción de la imagen nacional. El espacio comercial, operado por Parque Arauco, es uno de los íconos urbanos más representativos de Lima y recibe más de 9 millones de visitantes al año.

La mitad de esos visitantes son turistas, lo que consolida a Larcomar como una parada clave dentro del circuito turístico de la capital. Ubicado en el distrito de Miraflores, frente al océano Pacífico, el complejo ha logrado posicionarse no solo como un punto de compras, sino como una experiencia que integra paisaje, gastronomía y entretenimiento.

Reconocimiento oficial de Promperú

La licencia fue concedida por Promperú como un reconocimiento al rol que el centro comercial desempeña en la proyección de la imagen del país. “Es el reconocimiento a una marca que ha demostrado liderazgo, consistencia y compromiso con el país”, dijo Ricardo Limo, presidente ejecutivo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo.

Desde la empresa operadora también destacaron el significado del distintivo. “Es la confirmación de nuestro rol como embajadores de nuestro país”, añadió Alejandro Camino, CEO de Parque Arauco en el Perú.

La Marca Perú es un sello que busca identificar y respaldar a aquellas organizaciones que, a través de sus actividades, fortalecen la reputación del país en el ámbito local e internacional.

La autorización fue otorgada por Promperú en reconocimiento al papel que el centro comercial cumple en la difusión y fortalecimiento de la imagen del país. Foto: Promperú/X

Ícono turístico de Lima

Con más de 9 millones de visitas anuales, Larcomar triplica la afluencia del siguiente mayor atractivo turístico de la ciudad: el Parque de las Aguas, que recibe 2,4 millones de visitantes en 2025, según el Reporte Regional de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Además, figura entre los cinco lugares más representativos de Lima, de acuerdo con una encuesta elaborada por Ipsos Perú en enero de 2025. El complejo también es considerado una parada obligatoria para los más de 4 millones de turistas extranjeros que pasan cada año por la capital.

Su presencia en guías internacionales como Trip Savvy, Travel+Leisure y Fodor’s Travel, así como su calificación de 4,3 sobre 5 en Tripadvisor —con 87% de reseñas favorables— refuerzan su posicionamiento como uno de los espacios más valorados por los visitantes.

Arquitectura y propuesta comercial

Inaugurado en 1998, Larcomar fue concebido como un proyecto que integrara ciudad y naturaleza. Diseñado por el arquitecto Eduardo Figari Gold, su estructura aprovecha la topografía del acantilado miraflorino, con espacios que se proyectan sobre el borde costero, lo que le otorga una identidad singular frente a otros centros comerciales tradicionales.

El complejo combina marcas internacionales, boutiques locales, una variada oferta gastronómica y espacios de entretenimiento. Restaurantes y locales comerciales capitalizan la vista panorámica al Pacífico, convirtiendo la visita en una experiencia que trasciende la compra.

Con más de 9 millones de visitantes al año, Larcomar registra una afluencia tres veces superior a la del Parque de las Aguas, el segundo atractivo turístico más concurrido de la ciudad. Foto: Mercado Negro

Con el paso de los años, el establecimiento se ha mantenido dentro del top 3 de centros comerciales preferidos en el país, destacando por su propuesta integral.

Inversión y reciente reapertura

En 2010, Larcomar fue adquirido por Parque Arauco, holding latinoamericano de rentas inmobiliarias con operaciones en Chile, Colombia y 11 ciudades peruanas. Desde entonces, la compañía ha invertido cerca de USD 40 millones en la renovación y fortalecimiento de la propuesta comercial, destinando 32% de ese monto a seguridad.

El centro comercial fue noticia en junio de 2025, cuando la Municipalidad de Miraflores ordenó su cierre temporal tras una inspección posterior a un sismo que detectó más de 40 observaciones vinculadas a mantenimiento y seguridad. Luego de ejecutar las correcciones solicitadas, el establecimiento reabrió parcialmente a inicios de julio de 2025, aunque algunas áreas —principalmente terrazas y miradores cercanos al acantilado— permanecen cerradas a la espera de estudios técnicos adicionales.