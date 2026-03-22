Perú

Cumbre en México: Perú proyecta más de USD 5 millones en oportunidades de negocio

El encuentro reunirá a exportadores peruanos y contratantes mexicanos en torno a servicios basados en innovación, con una agenda que combinará ruedas de negocio, análisis de tendencias y espacios de vinculación empresarial

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PromPerú subrayó que los servicios
PromPerú subrayó que los servicios se han afianzado como un componente clave del comercio exterior peruano. Foto: ComexPerú

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) prevé concretar compromisos comerciales por más de USD 5 millones durante el Perú Service Summit México 2026, que se desarrollará el 23 y 24 de marzo en Ciudad de México. El encuentro reunirá a empresas peruanas del sector servicios con potenciales clientes internacionales, en un espacio orientado a dinamizar negocios y fortalecer relaciones comerciales.

La entidad señaló que esta iniciativa forma parte de su estrategia para impulsar la internacionalización de las empresas peruanas, a través de herramientas como capacitación, asistencia técnica y promoción de la oferta exportable. En ese marco, resaltó el creciente protagonismo del sector servicios dentro del comercio exterior del país.

Un sector con mayor protagonismo en la oferta exportable

PromPerú destacó que los servicios se han consolidado como uno de los pilares del comercio exterior peruano, especialmente aquellos vinculados al conocimiento, la innovación y el valor agregado. Este posicionamiento responde a la creciente demanda global por soluciones especializadas y tecnológicas.

Asimismo, el organismo subrayó que México representa un destino clave para la expansión de estos servicios, no solo por su dinamismo económico, sino también por su papel como puerta de entrada hacia el mercado de América del Norte, lo que amplía las oportunidades para las empresas peruanas.

PromPerú resaltó que México se
PromPerú resaltó que México se posiciona como un mercado estratégico para el crecimiento de estos servicios. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Resultados acumulados y expectativas para 2026

A lo largo de sus ocho ediciones, el Perú Service Summit México ha congregado a 229 exportadores peruanos y 832 empresarios mexicanos, generando oportunidades de negocio que superan los USD 147,8 millones. Estos resultados reflejan el interés sostenido por la oferta peruana en el mercado mexicano.

Para la edición 2026, se espera la participación de empresas nacionales junto a cerca de 50 contratantes mexicanos, interesados en rubros como soluciones informáticas, marketing digital, animación digital y consultoría en ingeniería, entre otros servicios especializados.

Agenda enfocada en tendencias y networking

El programa incluirá el Foro Internacional “Perú en el Comercio Global de Servicios”, donde se analizarán tendencias del mercado global, oportunidades en América Latina y experiencias exitosas de empresas peruanas en México. Este espacio busca aportar conocimiento estratégico a los participantes.

Además, se desarrollarán actividades de relacionamiento empresarial, como desayunos, espacios de networking y encuentros con medios, orientadas a reforzar la presencia peruana y generar nuevas oportunidades comerciales en el mercado mexicano.

En sus ocho ediciones, el
En sus ocho ediciones, el Perú Service Summit México ha reunido a 229 exportadores peruanos y 832 empresarios mexicanos. Foto: Andina

PromPerú reafirmó su compromiso de continuar promoviendo la internacionalización de las empresas peruanas, apostando por una oferta de servicios competitiva, innovadora y alineada con las exigencias del entorno global.

Exportaciones peruanas hacia México rebasaron los USD 1.000 millones

Los envíos peruanos al mercado mexicano cerraron el 2025 con un desempeño histórico. Según la Asociación de Exportadores (Adex), las ventas alcanzaron USD 1.036 millones, lo que representó un crecimiento de 16,8% frente al 2024, cuando se registraron USD 886 millones 889 mil.

Este resultado no solo evidenció un avance respecto al año previo, sino que también marcó un hito al superar por primera vez la barrera de los USD 1.000 millones en ese destino. El gremio atribuyó este dinamismo, principalmente, a un incremento de 50% en los volúmenes exportados.

Las exportaciones no tradicionales concentraron la mayor parte del intercambio, al representar el 89% del total. Este segmento casi cuadruplicó lo alcanzado en el 2012 —USD 244 millones 130 mil—, año en que entró en vigencia el Acuerdo de Integración Comercial entre ambos países, lo que evidencia un mayor nivel de articulación productiva.

De acuerdo con el Adex Data Trade, los despachos con valor agregado sumaron USD 920 millones 668 mil en el 2025, con un crecimiento de 21,3%. La agroindustria lideró el ranking con USD 515 millones y una participación de 49,7%, impulsada por un mayor envío de uvas frescas, el producto de mayor demanda en ese mercado.

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