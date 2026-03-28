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Manolo Rojas tenía previsto dos shows en la Estación de Barranco: Ernesto Pimentel pide que no se cancele y se realicen como homenaje

El comediante iba a presentar “El Show de las Imitaciones” los días 4 y 11 de abril, pero su fallecimiento transformó el evento en la posibilidad de un homenaje en su honor.

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El comediante iba a presentar “El Show de las Imitaciones” los días 4 y 11 de abril, pero su fallecimiento transformó el evento en la posibilidad de un homenaje en su honor. Estás en Todas/ América TV

La repentina muerte de Manolo Rojas interrumpió una agenda artística que prometía acercar nuevamente su talento al público limeño. El comediante tenía previstos dos shows titulados “El Show de las Imitaciones con Manolo Rojas”, programados para el 4 y el 11 de abril en la Estación de Barranco, un escenario emblemático de la vida nocturna y cultural de Lima. Las funciones, que ya contaban con promoción y preventa, iban a reunir a sus seguidores para disfrutar en vivo de las imitaciones más celebradas de su carrera.

La reseña del evento anunciaba una noche cargada de humor, música y caracterizaciones de personajes que marcaron época en el país. Entre las figuras que Manolo Rojas pensaba interpretar se encontraban “El Brother Pablo”, “César Te Acuña”, “Tulia” y otros políticos, artistas y personalidades populares. El espectáculo estaba anunciado para las 8 de la noche, con la promesa de un recorrido por lo mejor de su repertorio humorístico. Además de tener artista invitados.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.
Manolo Rojas murió en La Victoria. Captura: Los Chistosos.

La posibilidad de un homenaje a Manolo Rojas

La noticia del fallecimiento del artista, ocurrido el 27 de marzo, conmocionó a seguidores y colegas. El panorama de la cartelera cultural cambió de inmediato. Las dudas sobre el futuro de los shows programados surgieron, mientras el ambiente artístico nacional rendía tributo a la trayectoria de Manolo Rojas, uno de los humoristas más queridos y versátiles del Perú.

En entrevista con el programa Estás en todasErnesto Pimentel, amigo cercano del artista, lamentó profundamente la partida de Rojas y expresó su deseo de que el evento previsto en la Estación de Barranco se mantenga, transformándose en un homenaje póstumo. “Yo espero que podamos hacerlo para recordarlo”, manifestó Pimentel, resaltando la necesidad de reconocer públicamente la carrera y la calidad humana de Manolo Rojas.

Manolo Rojas tenía previsto dos shows en la Estación de Barranco.
Manolo Rojas tenía previsto dos shows en la Estación de Barranco.

Estación y Teleticket expresan su tristeza

Por su parte, Teleticket, ticketera del evento, y la propia Estación de Barranco no se han pronunciado sobre el evento. Sin embargo, no han dejado de expresar su pena ante la inepserada partida de Manolo Rojos.

Lamentamos profundamente la partida de Manolo Rojas. Desde La Estación de Barranco acompañamos a su familia y seguidores en este momento”, escribió el equipo que conforma el recinto.

La ticketera resaltó el talento del humorista. “Hoy despedimos a Manolo Rojas, una figura que hizo de la risa un lenguaje universal y del escenario su hogar. Su talento no solo nos regaló momentos inolvidables, sino que también acompañó a generaciones enteras con humor, cercanía y corazón. Porque hacer reír, como él lo hizo, es también una forma de abrazar. Gracias por tantas risas, Manolo. Tu voz y tu legado permanecerán en cada aplauso”, fueron las emotivas palabras que se puede leer en la red social de la plataforma de ventas.

Hasta el momento, la realización de este homenaje no ha sido confirmada por los organizadores ni por el recinto. Sin embargo, la idea ha generado eco entre quienes compartieron escenario con el comediante y entre su público habitual. El cariño y respeto de figuras como Ernesto Pimentel han puesto sobre la mesa la posibilidad de convertir la función en un acto de despedida para uno de los rostros más emblemáticos del humor nacional.

Manolo Rojas, conocido por su habilidad para imitar y crear personajes de gran arraigo popular, cultivó una carrera de más de tres décadas en la televisión y los escenarios. Sus rutinas, cargadas de picardía y sátira política, lo convirtieron en un referente del entretenimiento en vivo. El espectáculo planeado para la Estación de Barranco formaba parte de una renovada etapa en la que el artista consolidaba el contacto directo con su audiencia, tras el regreso de los shows presenciales.

Manolo Rojas falleció el 27 de marzo.
Manolo Rojas falleció el 27 de marzo.

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