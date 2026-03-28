Manolo Rojas y la transformación que dio su vida antes de morir: salud, deporte y mucho humor

El reconocido comediante Manolo Rojas compartió detalles íntimos de su increíble transformación. Motivado por problemas de salud, adoptó un nuevo estilo de vida basado en el ejercicio y la buena alimentación, demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo.

Manolo Rojas, figura emblemática del humor en el Perú, compartió semanas antes de fallecer de forma repentina la noche del viernes 27 de marzo, la razón que lo impulsó a modificar su estilo de vida. Según relató en una entrevista emitida por América Televisión, un diagnóstico médico lo obligó a tomar conciencia sobre los riesgos de la hipertensión y el sobrepeso, lo que derivó en una disciplina estricta que le permitió bajar de 93 a 82 kilos. El humorista remarcó que, aunque nunca había sido hipertenso, los valores alterados en sus exámenes recientes lo hicieron reconsiderar sus prioridades y adoptar una rutina de ejercicio constante.

El propio Rojas detalló que, hace siete años, dejó de beber alcohol y ajustó su alimentación, reconociendo que sus excesos previos habían afectado tanto su salud física como sus relaciones personales. “Me estaba portando muy mal y debido a eso se valoró la relación con la mamá de mis hijos. Pero nunca los he dejado”, afirmó el comediante, quien resaltó la importancia de no abandonar a la familia pese a las dificultades.

Murió Manolo Rojas a los 64 años: así fue el dramático reporte en vivo. Captura: América Televisón.

El inicio de una nueva vida para Manolo Rojas

La decisión de cambiar, explicó Rojas, no fue únicamente estética sino fundamentalmente por salud. En su testimonio, narró cómo un médico le advirtió sobre el peligro de su sobrepeso: “Mi barriga está así. Tienes que bajarlo, me dijo. Si no bajas eso, estamos mal. Y tienes que meterte al gimnasio para ganar masa muscular”. Su ingreso al gimnasio marcó un punto de inflexión, cuando observó a personas mayores, como un hombre de 73 años, ejercitándose con determinación. “Quería entrar y cuando fui, había un señor de setenta y tres años ahí haciendo ejercicios”, relató Rojas, quien encontró en ese ejemplo una motivación adicional para perseverar.

El propio Manolo Rojas, en diálogo con América Televisión, subrayó que el ejercicio no es solo un tema de apariencia: “Ahora todo es salud. Todo el mundo puede hacer ejercicio. El ejercicio es simplemente una función de vida. Caminar es ejercicio”. En ese proceso, el cómico también descubrió la importancia de la constancia y la disciplina en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.

Inspiración y mensaje de despedida

En los últimos meses, Manolo Rojas se propuso ser un ejemplo para quienes enfrentan situaciones similares. No solo transformó su rutina, sino que plasmó su experiencia en una canción motivacional: “Ejercicio para vivir más, comer sano para vivir mejor. Y un buen libro tienes que leer, y el éxito siempre te acompañará”. Este mensaje, interpretado en televisión, buscó inspirar a quienes, como él, buscan un nuevo comienzo.

El comediante también anunció que tenía planificado lanzar su propio pódcast, donde planeaba abordar temas de salud, bienestar y emprendimiento. Según explicó, su intención era ayudar a otros, conectando con profesionales y amigos dispuestos a apoyar causas como la atención a personas diabéticas o las cirugías gratuitas para quienes las necesitan. “Creo que es una misión más que un negocio: emprendimiento, entretenimiento y salud”, afirmó.

Sobre su futuro profesional, Rojas manifestó la posibilidad de alejarse de la televisión para concentrarse en el mundo digital, aunque, citando a Roberto Gómez Bolaños, sostuvo: “Mientras tengas un propósito, mientras tengas una meta en la vida, estás vivo”.

Repercusión tras su fallecimiento y legado en la cultura popular

La muerte de Manolo Rojas la noche del viernes 27 de marzo en el distrito limeño de La Victoria provocó una inmediata reacción de conmoción tanto en la comunidad artística como entre los miles de oyentes y televidentes que siguieron su trayectoria en la radio y la televisión peruanas. El deceso, comunicado en directo por América Televisión, marcó un momento de luto nacional y subrayó la relevancia histórica del humorista en la cultura popular.

Ese viernes, poco después de las 16:00 horas, Rojas participaba en el programa Los Chistosos de la emisora RPP, junto a Daniel Marquina y Hernán Vidaurre, según informó América Televisión. Su jornada tuvo un desenlace inesperado al confirmarse su fallecimiento esa misma noche, dato que amplificó el impacto entre colegas y seguidores.

El Gobierno del Perú transmitió oficialmente sus condolencias el sábado 28 de marzo. De acuerdo con información de Latina Noticias, el artista fue auxiliado y trasladado desde su vivienda en Santa Catalina, La Victoria, hasta su automóvil, con la intención de llevarlo a un centro médico. Sin embargo, su muerte fue confirmada en el vehículo, lo que reforzó el carácter repentino y dramático de los hechos. La familia del artista analiza la posibilidad de velar sus restos en San Juan de Lurigancho.