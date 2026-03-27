Precios de alimentos en Perú subirían tras encarecimiento del petróleo y la urea por conflicto en Medio Oriente

Según Carlos Posada, el efecto va más allá de la energía y encarece transporte y logística, impactando al consumidor final. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La intensificación del conflicto en Medio Oriente empieza a trasladar sus efectos hacia la economía global, con posibles repercusiones directas en el Perú. Un informe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima advierte que la situación ha incrementado la incertidumbre en los mercados energéticos, en particular por las tensiones en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo a nivel mundial.

Este escenario ha impulsado el precio del crudo hasta bordear los USD 100 por barril, generando presiones en países que dependen de importaciones energéticas. De acuerdo con el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada, el impacto no se limita al sector energético, sino que se extiende a actividades como el transporte y la logística, elevando costos que finalmente se trasladan al consumidor.

Presión sobre fertilizantes y cultivos

El encarecimiento del petróleo también afecta de manera directa a los fertilizantes, en especial a la urea, insumo fundamental para la actividad agrícola. Medio Oriente concentra cerca del 50% de las exportaciones de este producto, lo que intensifica su sensibilidad frente a conflictos en la región.

En marzo de 2026, el precio de la urea alcanzó los USD 0,50 por kilogramo, tras subir 16% en apenas un mes. Este incremento repercute en cultivos clave como arroz, papa, café y caña de azúcar, cuyos costos de producción dependen en gran medida de este fertilizante.

El alza del petróleo impacta directamente en los fertilizantes, especialmente en la urea. Foto: ModoAgro

Dependencia de importaciones y granos en alza

El mercado peruano mantiene una alta dependencia de insumos importados, especialmente en el caso de la urea y la soja, cuya provisión es prácticamente total desde el exterior. A ello se suma el trigo y el maíz, con una dependencia de 75 %, lo que expone al país a variaciones de precios internacionales.

Actualmente, el trigo registra un incremento y se ubica alrededor de USD 0,29 por kilogramo, lo que representa un alza de 9% en los últimos meses. Aunque el maíz y la soja aún muestran relativa estabilidad, con precios de USD 0,25/kg y USD 0,36/kg, respectivamente, el aumento de los costos logísticos y energéticos anticipa presiones adicionales en el corto plazo.

Impacto en la canasta básica y sectores productivos

El Perú importa cada año más de 4.700.000 toneladas de maíz, 2.200.000 toneladas de trigo y cerca de 1.800.000 toneladas de soja, lo que evidencia la magnitud de su exposición a los mercados internacionales. De mantenerse esta coyuntura, el incremento en los costos de producción podría trasladarse a productos esenciales de la canasta básica.

Entre los alimentos que podrían encarecerse figuran el pan, el pollo y los aceites, mientras que sectores como el avícola, porcino, agrícola y ganadero enfrentarían mayores costos operativos. Asimismo, el alza de combustibles impactaría en el transporte y la energía, amplificando el efecto en otros bienes y servicios.

Si bien el maíz y la soja se mantienen relativamente estables, con precios de USD 0,25/kg y USD 0,36/kg, el alza en costos logísticos y energéticos anticipa incrementos en el corto plazo. Foto: Enciclopedia Humanidades

Riesgos inflacionarios y recomendaciones

“Los rubros más expuestos, como alimentos, transporte, energía y restaurantes, concentran más del 60% del gasto de los hogares peruanos, siendo el rubro de alimentos el de mayor peso. Esto implica que cualquier incremento en estos sectores tendría un impacto significativo en la inflación”, remarcó.

Frente a este panorama, se plantea la necesidad de seguir de cerca la evolución de los factores externos y promover acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad del país. Entre ellas, destaca la importancia de disminuir la dependencia de insumos importados y mejorar la eficiencia logística para mitigar los efectos de choques internacionales.