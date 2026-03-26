Petroperú renueva su dirección: ¿Quiénes toman el timón de la petrolera estatal?

Petroperú formaliza el nombramiento de Roger Arévalo Ramírez como nuevo presidente del directorio, tras la crisis financiera.

En medio de una de sus mayores crisis financieras, Petroperú formalizó el nombramiento de Roger Arévalo Ramírez como presidente del directorio y de Richard Almerco como director independiente.

La decisión, adoptada por la Junta General de Accionistas el 25 de marzo de 2026, busca fortalecer la gobernanza y la sostenibilidad financiera de la empresa estatal, que enfrenta presiones por el riesgo de insolvencia y demandas sociales para evitar su privatización.

Un economista con experiencia en el Estado y el sector energético

Roger Arévalo Ramírez, nuevo presidente del directorio, es economista con maestría en Finanzas y estudios de doctorado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Su trayectoria abarca cargos de alta responsabilidad en los sectores de energía y minería, tanto públicos como privados. Ha sido viceministro de Minas y de Energía, además de asesor en el Ministerio de Energía y Minas y el Congreso de la República.

Roger Arévalo Ramírez junto a otros expresidentes de Petroperú: Alejandro Narváez, César Gutiérrez y Humberto Campodónico. Créditos: UNMSM

En el sector privado, lideró el área de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y presidió la Asociación de Productores de Petróleo y Gas de América Latina y el Caribe (ARPEL). No es ajeno a la empresa: ya presidió el directorio de Petroperú en 2005.

Su perfil suma experiencia en gestión financiera y empresarial en organizaciones minero-energéticas, una cualidad clave para el complejo momento que atraviesa la compañía, de acuerdo con el comunicado oficial.

Un abogado especializado en reestructuración y crisis empresarial

Richard Abel Almerco Soto asume la dirección independiente con una sólida formación académica y experiencia en el ámbito legal y empresarial.

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Administración Estratégica de Empresas por la PUCP, ha cursado especializaciones en derecho corporativo, liderazgo, compliance y alta dirección en instituciones internacionales de prestigio.

Richard Almerco asume como director independiente de Petroperú, con historial en reestructuración y gestión en crisis empresariales.

Su carrera se ha enfocado en la reestructuración empresarial y la administración de activos, liderando casos emblemáticos como la reestructuración de Minera Poderosa y la liquidación de Doe Run Perú, donde gestionó la colocación de activos estratégicos.

Almerco ha asesorado a instituciones financieras y grandes grupos económicos en procesos de crisis y ha sido director de Perupetro. También es docente universitario y consultor en revisión normativa para Indecopi, consolidando su reputación como referente en derecho concursal y gobierno corporativo.

Una directiva renovada ante el reto de la estabilidad

La llegada de Arévalo y Almerco al directorio de Petroperú se da en medio de altas expectativas y presiones. Ambos aportan capacidades técnicas y experiencia directiva en un momento en que la empresa necesita soluciones inmediatas y visión estratégica de largo plazo.

El directorio se completa con la continuidad de Carlos Villalobos Dulanto, Carlos Linares Peñaloza, Julio César de la Rocha Corzo y Néstor Herrera Guerrero, este último en representación de los trabajadores.

La necesidad de estabilizar finanzas y restablecer credibilidad institucional es la prioridad del nuevo directorio de Petroperú.

Entre la urgencia financiera y la necesidad de confianza

El contexto en el que asumen estos directores es complejo: la empresa enfrenta críticas a la gestión saliente por falta de transparencia y por no responder a las demandas del directorio.

La inestabilidad directiva ha sido recurrente: Petroperú acumula 16 presidentes en los últimos diez años, reflejando desconcierto interno y desconfianza externa. Ahora, se espera un rescate que podría oscilar entre los 500 millones de soles y los 2.000 millones de dólares.

La experiencia en reestructuración, gobernanza y manejo de crisis de Arévalo y Almerco será clave para estabilizar las finanzas, mejorar la transparencia y asegurar la continuidad operativa de la compañía.