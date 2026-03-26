Petroperú renueva su dirección: ¿Quiénes toman el timón de la petrolera estatal?

En medio de una de sus mayores crisis financieras, Petroperú formalizó el nombramiento de Roger Arévalo Ramírez como presidente del directorio y de Richard Almerco como director independiente.
La decisión, adoptada por la Junta General de Accionistas el 25 de marzo de 2026, busca fortalecer la gobernanza y la sostenibilidad financiera de la empresa estatal, que enfrenta presiones por el riesgo de insolvencia y demandas sociales para evitar su privatización.
Un economista con experiencia en el Estado y el sector energético
Roger Arévalo Ramírez, nuevo presidente del directorio, es economista con maestría en Finanzas y estudios de doctorado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Su trayectoria abarca cargos de alta responsabilidad en los sectores de energía y minería, tanto públicos como privados. Ha sido viceministro de Minas y de Energía, además de asesor en el Ministerio de Energía y Minas y el Congreso de la República.
En el sector privado, lideró el área de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y presidió la Asociación de Productores de Petróleo y Gas de América Latina y el Caribe (ARPEL). No es ajeno a la empresa: ya presidió el directorio de Petroperú en 2005.
Su perfil suma experiencia en gestión financiera y empresarial en organizaciones minero-energéticas, una cualidad clave para el complejo momento que atraviesa la compañía, de acuerdo con el comunicado oficial.
Un abogado especializado en reestructuración y crisis empresarial
Richard Abel Almerco Soto asume la dirección independiente con una sólida formación académica y experiencia en el ámbito legal y empresarial.
Abogado por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Administración Estratégica de Empresas por la PUCP, ha cursado especializaciones en derecho corporativo, liderazgo, compliance y alta dirección en instituciones internacionales de prestigio.
Su carrera se ha enfocado en la reestructuración empresarial y la administración de activos, liderando casos emblemáticos como la reestructuración de Minera Poderosa y la liquidación de Doe Run Perú, donde gestionó la colocación de activos estratégicos.
Almerco ha asesorado a instituciones financieras y grandes grupos económicos en procesos de crisis y ha sido director de Perupetro. También es docente universitario y consultor en revisión normativa para Indecopi, consolidando su reputación como referente en derecho concursal y gobierno corporativo.
Una directiva renovada ante el reto de la estabilidad
La llegada de Arévalo y Almerco al directorio de Petroperú se da en medio de altas expectativas y presiones. Ambos aportan capacidades técnicas y experiencia directiva en un momento en que la empresa necesita soluciones inmediatas y visión estratégica de largo plazo.
El directorio se completa con la continuidad de Carlos Villalobos Dulanto, Carlos Linares Peñaloza, Julio César de la Rocha Corzo y Néstor Herrera Guerrero, este último en representación de los trabajadores.
Entre la urgencia financiera y la necesidad de confianza
El contexto en el que asumen estos directores es complejo: la empresa enfrenta críticas a la gestión saliente por falta de transparencia y por no responder a las demandas del directorio.
La inestabilidad directiva ha sido recurrente: Petroperú acumula 16 presidentes en los últimos diez años, reflejando desconcierto interno y desconfianza externa. Ahora, se espera un rescate que podría oscilar entre los 500 millones de soles y los 2.000 millones de dólares.
La experiencia en reestructuración, gobernanza y manejo de crisis de Arévalo y Almerco será clave para estabilizar las finanzas, mejorar la transparencia y asegurar la continuidad operativa de la compañía.