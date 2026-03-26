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El petróleo subió casi 6% y Wall Street registró una fuerte caída en medio de la tensión por la guerra en Medio Oriente

A medida que se desvanecen las esperanzas de un rápido fin de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, los futuros del crudo cerraron al alza y las acciones en Nueva York tuvieron su peor día desde que comenzó el conflicto

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Un operador trabaja en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Un operador trabaja en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Wall Street terminó la jornada del jueves con una marcada caída, mientras el precio del petróleo se disparó tras el estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Los futuros del Brent cerraron en 108,01 dólares por barril, con un avance del 5,7%, y el West Texas Intermediate alcanzó 94,48 dólares, un alza del 4,6%. El bajo volumen de negociación en el contrato de Brent más cercano fue el menor desde el 27 de febrero, previo al inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La jornada bursátil estuvo marcada por el pesimismo de los inversores ante la continuidad del conflicto. El índice S&P 500 perdió 114,79 puntos (1,74%), situándose en 6.476,89 unidades. El Nasdaq Composite retrocedió 513,56 puntos (2,34%), hasta los 21.416,27 puntos, y el Dow Jones cayó 481,68 puntos (1,04%), cerrando en 45.955,00. El Nasdaq, dominado por tecnológicas, confirmó una corrección al situarse un 10% por debajo de su máximo histórico del 29 de octubre.

La escalada militar en la región ha generado una fuerte presión sobre los mercados. El Pentágono planea enviar miles de tropas aerotransportadas al Golfo para ampliar las opciones de una operación terrestre, según fuentes citadas por Reuters. Dos contingentes de infantes de marina ya están en camino. Además, el movimiento hutí de Yemen, aliado de Irán, ha amenazado con nuevos ataques en el mar Rojo en apoyo a Teherán.

El conflicto ha provocado la paralización casi total de los envíos a través del estrecho de Ormuz, punto clave por donde transita alrededor de una quinta parte del suministro global de crudo y gas natural licuado. La Agencia Internacional de la Energía lo describió como la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia. Desde el inicio de la guerra, los futuros del Brent han subido cerca de un 50%, mientras que el WTI acumula una subida del 41%.

En el ámbito diplomático, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó que Washington presentó a Irán una “lista de medidas de 15 puntos” como base para las conversaciones de paz. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, indicó que Teherán está revisando la propuesta, pero que no existen negociaciones directas para terminar la guerra. Un alto funcionario iraní calificó la oferta estadounidense de “unilateral e injusta”, aunque recalcó que la vía diplomática sigue abierta, según Reuters.

La refinería de petróleo Miro en Karlsruhe, Alemania, el 25 de marzo de 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK
La refinería de petróleo Miro en Karlsruhe, Alemania, el 25 de marzo de 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

La incertidumbre sobre el desenlace de las conversaciones ha impulsado la búsqueda de activos considerados más seguros. “Hay pura confusión y frustración sobre la veracidad de las noticias que llegan de Estados Unidos e Irán. Los inversores están volviendo una vez más a activos más seguros en un esfuerzo por preservar el capital”, afirmó Timothy Snyder, economista jefe de Matador Economics.

La situación se agravó tras la declaración del presidente Donald Trump, quien advirtió que Irán debe aceptar un acuerdo o enfrentarse a una ofensiva continuada, y añadió que tomar el control del petróleo iraní es una opción posible. En un gesto de negociación, Irán habría ofrecido permitir el paso de 10 petroleros por el estrecho de Ormuz, bajo estrictas condiciones.

“La actual escalada militar, que incluye despliegues de tropas y nuevos ataques, junto con la circulación limitada de petroleros bajo estrictas condiciones impuestas por Irán, sigue ejerciendo presión sobre los mercados energéticos mundiales”, explicó Soojin Kim, analista de MUFG.

El temor a una interrupción prolongada en el suministro de energía y el aumento de los precios del crudo han alimentado la preocupación por la inflación global, lo que provocó el retroceso de los principales índices en Wall Street y elevó la volatilidad en los mercados financieros.

(Con información de Reuters)

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