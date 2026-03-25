Crisis en Medio Oriente: Irán elevó sus exigencias y complica las negociaciones con Estados Unidos

Irán eleva sus exigencias en las negociaciones y condiciona el avance de un acuerdo con Estados Unidos en Medio Oriente

En una jornada marcada por tensiones en Medio Oriente, Irán rechazó la propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que pondría fin al actual conflicto en la región. El rechazo fue comunicado después de que la administración de Donald Trump presentara un plan de 15 puntos dirigido a Teherán a través de distintos intermediarios, incluido Pakistán. El plan estadounidense requería a Irán eliminar por completo sus capacidades nucleares existentes, comprometerse a no buscar armas nucleares en el futuro y prohibir el enriquecimiento de uranio.

La lista de exigencias también incluía la transferencia inmediata del uranio enriquecido a la Organización Mundial Atómica, el desmantelamiento de las principales instalaciones del programa nuclear iraní y acceso total para verificaciones internacionales. Asimismo, el documento solicitaba a Irán abandonar el apoyo a grupos aliados considerados terroristas por Washington, como Hezbolá y las milicias iraquíes, interrumpir sus vínculos con los hutíes, garantizar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz, limitar el programa de misiles balísticos y restringir su uso exclusivamente a situaciones de autodefensa.

Además, Estados Unidos ofrecía el retiro de todas las sanciones internacionales una vez cumplidos estos puntos y la asistencia en una planta eléctrica. El co-conductor de Infobae en Vivo Al Mediodía, Andrei Serbin Pont expresó: “Irán fue bastante contundente con su respuesta. No les gustó la propuesta y, en su devolución, emplearon un lenguaje similar al utilizado recientemente por Estados Unidos e Israel: ‘No, porque todavía no hemos cumplido con nuestros objetivos estratégicos dentro de la guerra’”.

Irán responde con propias demandas y condiciona negociaciones

Tras el rechazo, Irán planteó sus propios requerimientos, según informó Serbin Pont. Entre las nuevas demandas figuran el cierre de todas las bases estadounidenses en el Golfo, garantías de no realizar nuevos ataques y el cese de las ofensivas israelíes contra Hezbolá. Exigen también levantar todas las sanciones aplicadas a Irán, compensar los daños de la guerra y no imponer restricciones a su programa de misiles.

Soldados de las FDI participan en el operativo de Golani en el sur del Líbano, donde abatieron a ocho terroristas y destruyeron un arsenal.

Serbin Pont detalló: “Los iraníes presentaron varias máximas en este momento, como cerrar bases norteamericanas en el Golfo o pagar reparaciones. Son planteos que intentan fijar su posición fuerte en el proceso de negociación”. El analista remarcó que si bien existe cierto alivio por la posibilidad de diálogo, las diferencias siguen siendo profundas.

El contexto negociador coincide con expectativas de los mercados y movimientos diplomáticos. El analista internacional resaltó que “el ministro de Relaciones Exteriores de China habló proactivamente con los iraníes para que avancen hacia algún tipo de acuerdo con Estados Unidos, además de sugerir un contacto directo entre ambas administraciones”.

Movimientos en el terreno y señales de escalada militar

Sobre el terreno, la situación sigue siendo tensa. Serbin Pont señaló que, pese a los intentos de negociación, las partes mantienen posiciones firmes. “En este tipo de negociaciones, ambas fuerzas tratan de mostrar fortaleza antes de sentarse a negociar. Estados Unidos moviliza buques y marines, y anoche se ordenó al 82 regimiento aerotransportado desplegar unos dos mil paracaidistas en la región.”

Imágenes de un ataque con dron a una instalación militar, atribuido a una milicia respaldada por Irán, generaron versiones encontradas sobre la titularidad de la base. Serbin Pont precisó: “Actualmente es operada cien por ciento por los iraquíes. La amenaza de una intervención estadounidense sigue latente”.

El especialista agregó que los indicios de una operación militar, como el despliegue de marines y el regimiento aerotransportado, se alinean con una estrategia de presión más que con una inminente invasión. “Por ahora, esto apunta más a una señal para escalar si no hay avances en las negociaciones.”

Estados Unidos presentó un plan de 15 puntos que exige a Irán desmantelar su programa nuclear y cortar apoyo a grupos aliados (EFE)

El impacto en los mercados energéticos y la posición de China

La volatilidad política impactó de manera directa en los mercados energéticos. El precio del Brent se ubicó en USD 96, mientras que el WTI cotizó unos USD 10 por debajo. Serbin Pont detalló: “Estamos estables. Estamos lejos de los USD 130 o de los USD 200, pero los precios actuales siguen siendo elevados”.

Estados Unidos, como exportador neto, se ve menos afectado por los aumentos que otros países dependientes de las importaciones. “Estados Unidos se beneficia porque posee un mercado propio más competitivo. En cambio, Filipinas declaró emergencia energética debido a que el 98 % de su combustible proviene del estrecho de Ormuz,” puntualizó.

La compañía COSCO, de transporte marítimo, reanudó contratos para transportar carga desde Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Baréin, Catar, Kuwait e Irak, trámite que pasa por el estrecho de Ormuz. Este movimiento refuerza la influencia china en los intentos para garantizar estabilidad y asegurar el abastecimiento global.

El petróleo, referencia y efectos en la economía internacional

En el tema de referencia para fijar el precio internacional, Serbin Pont aclaró: “Yo asumiría que en Argentina utilizamos el Brent porque es el estándar mundial, aunque el tipo de petróleo que manejamos es más pesado”.

Sobre el posible equilibrio en los precios, el experto fue cauto: “Idealmente, tendría que bajar en algún momento. El actual beneficia a Estados Unidos pero genera presión en países más vulnerables”.

En gas, Estados Unidos aumenta su capacidad de suplir la falta de oferta qatarí. Serbin Pont recordó que las crisis energéticas de los setenta sirven como antecedente, aunque advirtió que la diversificación de la matriz energética mundial no elimina el riesgo de un shock importante a nivel global si las tensiones persisten.