Alcalde Franco Vidal admite que apoya a José Balcázar por dar S/16 millones a Ate y detalla: “Hablamos de box y chicas bonitas”

El respaldo del alcalde de Ate, Franco Vidal, al presidente interino José María Balcázar está vinculado a la reciente asignación de 16 millones de soles para proyectos en su distrito

El alcalde streamer de Ate, Franco Vidal, reconoció que su respaldo al presidente interino José María Balcázar —con quien recientemente realizó un enlace en vivo desde el Palacio de Gobierno— está vinculado en gran medida a la asignación de 16 millones de soles para proyectos en su distrito.

El último sábado, la autoridad edil realizó una transmisión en la plataforma Kick, dos días antes de acudir a la sede presidencial, donde relató detalles de una conversación previa y defendió al mandatario frente a rumores sobre su estado de salud.

“Hace poco yo tuve una reunión con el presidente de la República, en el cual yo le estaba comentando sobre las necesidades de Ate Vitarte”, señaló. Mencionó que el diálogo abarcó temas de deporte, historia, obras públicas, boxeo y “chicas bonitas”.

El alcalde calificó como “muy bajo” los rumores sobre el estado de salud de Balcázar, quien se convirtió en la persona de mayor edad en asumir la jefatura de Estado en la historia de Perú, a pesar de que el secretario de Perú Libre, Richard Rojas, confirmó que el mandatario, de 83 años, sufrió un cuadro de neumonía aguda meses atrás, cuadro del que ya se encuentra recuperado.

Vidal realizó una transmisión en la plataforma Kick donde defendió la salud de Balcázar y relató detalles de una reunión previa

“Eso me parece algo muy bajo, porque hace poco yo me reuní con el presidente de la República. Hemos conversado de deporte, hemos conversado de historias, hemos conversado de obras, hemos conversado de su carrera como magistrado en Perú, hemos conversado sobre su tierra, Cajamarca, hemos conversado de mucho, ¿ya? Incluso hasta de box. Incluso hasta de box, incluso hasta de chicas bonitas”, afirmó Vidal.

“(Balcázar) está sano, está lúcido, está superactivo, incluso está en una actividad política de agenda nacional (...) me parece algo muy bajo de parte de medios mermeleros, que prácticamente digan que está muerto el presidente (...) creo que está haciendo las cosas bien”, agregó.

El alcalde manifestó su gratitud por el apoyo presupuestal recibido, a “diferencia” del expresidente José Jerí. “Balcázar sí le dio presupuesto a Ate, 16 millones de soles. Digan lo que quieran, yo moriré por mi gente de Ate y siempre buscaré lo mejor por mi gente de Ate. Si el presidente está apoyando a Ate Vitarte, obviamente que tengo también que apoyarlo. No, yo soy leal, ustedes saben. Yo soy leal con la gente que yo veo que es correcta y que camina bien”, expresó.

Vidal expresó su gratitud por el apoyo presupuestal recibido de Balcázar, en contraste con el expresidente José Jerí

Seguidamente, lo invitó a participar en una transmisión desde el Palacio, la cual se realizó el pasado lunes durante la primera ronda de debates electorales de cara a las elecciones del próximo 12 de abril.

Según el diario Expreso, que cita fuentes oficial, el jefe de Estado habría tenido una recaída de neumonía que lo llevó a la UCI en su momento. Por su parte, el legislador y ex presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, solicitó a la Presidencia un comunicado oficial sobre la salud del mandatario.

El legislador mencionó que durante su gestión (2024-2025) tuvo que otorgarle una licencia de varios meses al entonces legislador Balcázar, debido a problemas de salud relacionados con una afección pulmonar y también cardíaca.